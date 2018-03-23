美团打车获杭州网约车资质

北京商报讯（记者 魏蔚）美团打车加速版图扩张。3月22日，美团打车宣布已获得杭州市颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，这意味着，美团打车可进入杭州提供网约车服务。同时，美团打车宣布在上海首日完成订单量突破15万单。

根据交通运输部等7部委联合颁布实施的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》规定，开展网约车经营服务的企业，应具备线上、线下服务能力。去年，美团打车在上海获得网约车经营线上服务能力认定，可在全国范围通用。此外，美团打车还在上海和南京分别获得《网络预约出租汽车经营许可证》。3月21日，杭州市道路运输管理局向美团打车正式颁发了《网络预约出租汽车经营许可证》，意味着美团打车在杭州具备线下服务资格和能力。

3月21日零点，美团打车正式登陆上海，同时上线出租车和快车两种业务。这是继南京首站之后，美团打车进入的第二座城市，在上海开站前3个月，美团打车对采取司机“零抽成”；而在乘客端，上海用户前三单每单最高可享减免14元优惠。

上海用户打开美团App后，在首页即可看到“美团打车”入口。用户可直接定位起始位置叫车，在美团搜索本地餐饮商户信息时，还可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需手动输入起始地址。2017年度，美团App在全国7座城市接入打车推广链接，包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门。

除美团打车外，主打分时租赁的美团租车也在部分地区进行试水。美团点评提供的数据显示，美团点评平台用户70%有打车需求，到家、到店、出行和旅游是生活服务业的四大场景，而美团点评的到店餐饮、外卖、电影票、酒店旅游等业务，能与打车产生进行很好的业务协同。因此，美团点评在2017年12月1日正式成立出行事业部，由美团点评高级副总裁、大零售事业群总裁王慧文兼任负责人。出行与到店、到家、旅行被列为公司四大LBS场景之一。