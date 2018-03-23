网络安全融资并购超300亿美元 云计算安全成投资重点

每经记者 李少婷 每经编辑 赵 桥

“回顾2017年，数据泄露、黑客攻击等方面呈快速增长态势，无论是影响还是数量，均是近几年之最。”3月22日，在“2018中国IT市场年会”网络安全高峰论坛上，赛迪顾问软件与信息服务业研究中心高级分析师许祥祥介绍道。

随着政策法规的落地，网络安全行业发展正处投资风口。赛迪顾问在论坛上发布的《中国网络信息安全发展白皮书（2018）》（以下简称《白皮书》）显示，2017年，国外网络安全融资并购事件频发，总体市场中涉及金额仅公开的数字已达300亿美元。其中，云计算产业的快速发展也促使云安全成为服务商和用户关注的焦点，成为投资的重点领域。

IT巨头布局网络安全领域

“去年的WannaCry勒索病毒爆发前，不是一点信号没有，不是一点警报没有，但还是没能在爆发前有效遏制。”中国计算机安全专委会主任严明感慨道。

时隔10个月，WannaCry勒索病毒带来的冲击仍令行业内人士扼腕叹息，在论坛上屡被提及。不过，一个硬币有两面，该事件也促进了网络安全行业的发展，加之自2017年6月以来施行的《网络安全法》及配套政策法规实施带来的政策红利，网络安全市场得到了明显增长。

许祥祥介绍，赛迪顾问预测我国网络安全市场在未来3年将保持稳定增长的态势，到2020年将达到738.9亿元，3年复合增长率为21.7%。

网络安全市场的快速发展在上市公司业绩上亦有所体现。启明星辰（002439，SZ）年报显示，其2017年度利润总额约4.66亿元，较2016年同比增长56.23%，原因之一即为新增订单数量增加。北信源（300352，SZ）2017年度业绩快报显示，利润总额约为1.04亿元，较2016年同期增长20.02%。

此外，网络安全行业的融资总额也获得成倍增长。《白皮书》显示，2017年为网络安全领域融资爆发的一年，国外涉及到融资并购安全企业金额上亿美元的有约20起，最大并购额达到153亿美元，即Intel收购汽车安全领域企业Mobileye；国内安全领域创业企业总融资额已达35亿元人民币，也数倍于往年。

“各大IT巨头依然加紧在安全领域的布局，热门领域包括汽车安全、应用安全、机器学习、威胁情报、安全分析等。”《白皮书》列举2017年重点并购事件，包括亚马逊收购AI安全企业Harvest.ai、微软收购应用安全企业Hexadite等。

云安全市场进入发展快车道

许祥祥介绍，从细分领域上来看，2017年云安全成为投资热点之一，云安全领域融资额在2017年融资总额中占比18%。

这与云计算产业的发展息息相关。《白皮书》介绍，2017年中国云计算产业规模达到2630.2亿元，同比增长29.7%；中国云安全市场规模达到23.7亿元，增长率为30.2%。2015年、2016年中国云安全市场的增长率分别为30.6%和42.2%。

“也就是从去年开始，云安全产品的需求有明显增长。”启明星辰助理总裁、核心研究院院长周涛介绍道。

许祥祥称，云计算安全问题，包括虚拟机之间没有严格的隔离、部署传统的终端安全方案代价太高、传统网络安全方案无法部署、虚拟机迁移时安全策略难以一起迁移以及企业IT人员操作不当引入风险。

云安全市场的发展也促进了我国网络信息安全市场的转型。《白皮书》显示，就全球网络信息安全市场而言，目前以安全增值服务为主，而我国网络安全市场主要以硬件产品为主。“网络安全服务将有较快的增长速度，在2020年将达到123.6亿元，占整体市场的16.7%。”