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1261亿港元！腾讯今天耗掉港股一半交易量 高盛喊买

1261亿港元！腾讯今天耗掉港股一半交易量 高盛喊买
2018年03月23日 22:59 澎湃新闻
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　　原标题：1261亿港元！腾讯今天耗掉港股一半交易量，高盛逆势喊买

　　作者：杨鑫倢

　　腾讯股价继续暴跌，两天内市值蒸发近3300亿元人民币（4047亿港元）。

　　3月23日开盘前，腾讯（00700.HK）公告确认，遭第一大股东入主17年来首次减持，公告称南非报业（Naspers）旗下MIH TC公司将按总代价769.4亿港元出售1.9亿股股份，占已发行股份约2%。按此计算，交易价格为每股405港元，较腾讯3月22日收盘价折让近8%。

　　这一减持创香港股市场历来最大配股纪录。配股股份当天上板，按T+2交收制度，控股股东南非报业最快于下周初可以套现。

　　当天，腾讯低开逾7%，报405港元，跟配股价持平，其后跌幅略为收窄，收报420港元，较前一交易日跌4.42%。腾讯全天成交量高达1261亿港元，更是创造了历史天量。

　　短短两天时间，腾讯市值市值已经蒸发了近4047亿港元（约合3300亿元人民币）。

　　腾讯大跌加上特朗普发动贸易战，香港股市一片惨淡。3月23日，香港恒生指数收盘大跌2.45%，主板成交量2834亿港元，腾讯在其中占到近一半。盘面上，科技股、工业股、原材料股跌幅居前。

　　3月23日的沪深港股通十大成交榜上，只有三只股份录得净流入，以腾讯最多，净吸30.3亿元“北水”，为一年内最多。

　　有台媒援引交银国际首席策略师洪灏的话说，很多交易员都措手不及，无法卖出腾讯股票的机构投资人，不得不买进看跌的卖权来避险。

　　瑞银认为，南非报业自2001年投资腾讯以来首度减持，原因是公司明显受到市场压力，需要释放价值，虽然大股东这次售股没有影响基本因素，但认为配售时间及配售价会增加市场忧虑。

　　南非报业的股东们一直呼吁该公司卖掉腾讯股票。南非报业此前长期拥有腾讯的33%股份，市值在1500亿至1700美元之间，而南非报业本身总市值仅仅在1100亿美元上下，缺口巨大。这个问题一直是南非报业管理层的心病，被外界指责管理层无所作为。

　　腾讯财报不及预期也是股价大跌的因素之一。

　　在之前的交易日中，由于腾讯在3月21日晚间发布的财报显示尽管利润高于预期，但营收低于预期，受此消息影响，腾讯股价3月22日下跌5%。

　　香港经济通援引讯汇证券行政总裁沉振盈的话称，腾讯最新业绩显示，手游业务的未来增长动力已经减弱。加上来年腾讯会少了分拆业务带来的贡献，故建议投资者对腾讯2018年度第一季的业绩不要期望太高，后市跌穿400港元的机会颇大。

　　目前市场空头云集腾讯，腾讯做空量已创一年来新高。有分析认为，无论是腾讯基本面还是宏观面皆惨淡：腾讯面临财报不达预期业绩增长放缓、大股东减持的双重利空，宏观上特朗普启动空前规模贸易战、美联储加息导致全球经济动荡。

　　不过，此时也有机构逆势增持腾讯。高盛与加拿大皇家银行3月22日公布了增持申报，高盛增持逾36万股，加拿大皇家银行旗下资产管理公司增持逾3.1万股。

　　目前，腾讯总市值为39897.38亿港元（约合5080亿美元），依然是亚洲市值最高的企业。全球范围内，腾讯市值目前排在第5位，在苹果、Alphabet、亚马逊微软之后。

　　分析师依然看好腾讯未来股价表现。Wind数据显示，目前有19位分析师授予腾讯股票“买入”评级，3位授予“增持”评级，两位授予“推荐”评级，没有人授予“卖出”评级。

　　瑞银预期，腾讯股价短期仍会受压，因忧虑集团游戏收入会否好转，以及边际利润受压，不过，看好集团长远增长前景，股价弱势时是买入时机。

　　早前花旗发表报告指出，腾讯第四季游戏收入逊预期，将其目标价由538港元下调至532港元，但维持“买入”评级。

　　瑞信指，微信小程序活跃用户有1.7亿，未来发展可覆盖零售、电贸、生活及游戏，瑞信维持腾讯“优于大市”投资评级，目标价540港元。

　　野村预计，腾讯支付及“小程序”业务继续有强劲增长，而“小程序”有1.7亿个活跃用户，成为新收入来源。

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