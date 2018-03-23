新浪科技> 互联网 > 正文

印象笔记CEO唐毅：正在建中国技术团队 将推特别功能

印象笔记CEO唐毅：正在建中国技术团队 将推特别功能
2018年03月23日 22:08 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
印象笔记CEO唐毅印象笔记CEO唐毅

　　新浪科技讯 3月23日晚间消息，印象笔记主题分享会“记住你想留住的”在北京举办，编剧史航、脱口秀译者谷大白话等嘉宾分享了各自的知识管理心得。

　　印象笔记CEO唐毅发表演讲称，信息的碎片化和获取方式多元化，加剧了现代人的不安全感。要消除信息“留不住”的焦虑，只有主动留存、记录高价值的碎片信息，使之沉淀才能真正融会贯通。

　　会后，唐毅接受了新浪科技等媒体的采访，讲述了印象笔记未来的发展计划。

　　唐毅用了“再出发”总结未来的发展方向。“以前印象笔记和Evernote是通用词，从今年开始要强调区分，印象笔记是以Evernote产品为基础在中国的独立品牌，在中国服务叫印象笔记，全球服务叫Evernote。”为了突出这个区分，唐毅的头衔也从原来的“印象笔记中国区总经理”变成了“印象笔记CEO”。

　　“印象笔记的目标是在三年内赶超Evernote美国市场，成为用户数量最多的国家。”唐毅在2016年的“生日会”上许下这样的目标，当时印象笔记在中国有2000万用户，占全球总用户的10%。如今时间已过去近两年，唐毅并没有谈及目前的用户数，但是他表示，中国独立技术团队正在组建，目前已经初具雏形，未来会有超过50%的员工需要接触代码。

　　进入中国市场六年间，印象笔记与全球产品完全一致，只是将部分中国应用设计特点融入全球版本之中。唐毅表示，今年会向中国市场推出特别产品或功能。“印象笔记会保留全球产品的基因和优秀的功能，会进一步拥抱科技、中国的使用场景和用户。”但同时唐毅也强调，新功能也会基于国际版的源代码，并且会尽可能让现有用户觉得变化非常少。

　　在唐毅看来，印象笔记想做的事与其他竞品很不一样，他认为：

　　第一，信息收藏的需求是一个普遍性需求，这个需求是跨行业、跨地域的。手机第一屏除了购物、社交之外，还应该有一个信息收藏的App。

　　第二，记录和记住是不一样的，印象笔记被利用为信息和知识的平台，用户喜欢进行一些工具属性的操作。

　　第三，用户对于信息的获取和使用会有进一步的需求，希望获取更智能，甚至能知道接下来应该要做什么。

　　第四，用户在整个信息的使用和存储当中，会对更高质量的信息有进一步的需求，希望能在特定场景和领域获得高质量信息。

　　印象笔记在2017年跑了12个城市对典型用户进行调研，看看用户在生活中，什么时候会使用印象笔记，还使用了哪些其他应用。调研发现新一代青年对于知识的理解已经产生了变化，他们对于知识的诉求已经从知识改变命运转变为知识能带来快乐，认为知识是服务于当下的，应以个体意义及感受为标准，通过涉猎不同知识，更好地了解自我、认知世界、与他人相处。

　　随着中国团队自主空间的扩大，印象笔记将把过去6年来的积累，逐渐在产品中反映出来。同时唐毅也希望在2018年，印象笔记能被看作是成功的中国互联网企业当中的一员。(泽宇)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有