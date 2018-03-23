印象笔记CEO唐毅：正在建中国技术团队 将推特别功能

印象笔记CEO唐毅

新浪科技讯 3月23日晚间消息，印象笔记主题分享会“记住你想留住的”在北京举办，编剧史航、脱口秀译者谷大白话等嘉宾分享了各自的知识管理心得。

印象笔记CEO唐毅发表演讲称，信息的碎片化和获取方式多元化，加剧了现代人的不安全感。要消除信息“留不住”的焦虑，只有主动留存、记录高价值的碎片信息，使之沉淀才能真正融会贯通。

会后，唐毅接受了新浪科技等媒体的采访，讲述了印象笔记未来的发展计划。

唐毅用了“再出发”总结未来的发展方向。“以前印象笔记和Evernote是通用词，从今年开始要强调区分，印象笔记是以Evernote产品为基础在中国的独立品牌，在中国服务叫印象笔记，全球服务叫Evernote。”为了突出这个区分，唐毅的头衔也从原来的“印象笔记中国区总经理”变成了“印象笔记CEO”。

“印象笔记的目标是在三年内赶超Evernote美国市场，成为用户数量最多的国家。”唐毅在2016年的“生日会”上许下这样的目标，当时印象笔记在中国有2000万用户，占全球总用户的10%。如今时间已过去近两年，唐毅并没有谈及目前的用户数，但是他表示，中国独立技术团队正在组建，目前已经初具雏形，未来会有超过50%的员工需要接触代码。

进入中国市场六年间，印象笔记与全球产品完全一致，只是将部分中国应用设计特点融入全球版本之中。唐毅表示，今年会向中国市场推出特别产品或功能。“印象笔记会保留全球产品的基因和优秀的功能，会进一步拥抱科技、中国的使用场景和用户。”但同时唐毅也强调，新功能也会基于国际版的源代码，并且会尽可能让现有用户觉得变化非常少。

在唐毅看来，印象笔记想做的事与其他竞品很不一样，他认为：

第一，信息收藏的需求是一个普遍性需求，这个需求是跨行业、跨地域的。手机第一屏除了购物、社交之外，还应该有一个信息收藏的App。

第二，记录和记住是不一样的，印象笔记被利用为信息和知识的平台，用户喜欢进行一些工具属性的操作。

第三，用户对于信息的获取和使用会有进一步的需求，希望获取更智能，甚至能知道接下来应该要做什么。

第四，用户在整个信息的使用和存储当中，会对更高质量的信息有进一步的需求，希望能在特定场景和领域获得高质量信息。

印象笔记在2017年跑了12个城市对典型用户进行调研，看看用户在生活中，什么时候会使用印象笔记，还使用了哪些其他应用。调研发现新一代青年对于知识的理解已经产生了变化，他们对于知识的诉求已经从知识改变命运转变为知识能带来快乐，认为知识是服务于当下的，应以个体意义及感受为标准，通过涉猎不同知识，更好地了解自我、认知世界、与他人相处。

随着中国团队自主空间的扩大，印象笔记将把过去6年来的积累，逐渐在产品中反映出来。同时唐毅也希望在2018年，印象笔记能被看作是成功的中国互联网企业当中的一员。(泽宇)