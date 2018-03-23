华为完成新一届董事会选举：梁华接替孙亚芳任董事长

华为新任董事长梁华

新浪科技讯 3月23日晚间消息，华为内部发文公布了新一届董事会选举结果，孙亚芳辞任公司董事长，由梁华接替。

文件显示，华为在3月22日~23日举行了第三届持股员工代表会会议，产生了新一届董事会成员。其中梁华担任董事长，郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟担任副董事长，丁耘、余承东、汪涛担任常务董事，李建国、彭博、赵明为候补董事。

华为新一届董事会成员包括：梁华、郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟、丁耘、余承东、汪涛、徐文伟、陈黎芳、彭中阳、何庭波、李英涛、任正非、姚福海、陶景文、阎力大。

此外，公司董事会确定副董事长郭平、徐直军、胡厚崑担任公司轮值董事长。轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，领导公司董事会和常务董事会。轮值董事长轮值期为六个月。

华为原董事长孙亚芳

资料显示，孙亚芳1989年参加华为技术有限公司工作，先后担任市场部工程师，培训中心主任，采购部主任，武汉办事处主任，市场部总裁，人力资源委员会主任，变革管理委员会主任，战略与客户委员会主任，华为大学校长等。自1999年起任公司董事长。

梁华出生于1964年，毕业于武汉汽车工业大学，博士学位。1995年加入华为，历任公司供应链总裁、公司CFO、流程与IT管理部总裁、全球技术服务部总裁、首席供应官、审计委员会主任等职务。(张俊)

以下为华为内部文件全文：

持股代公告【2018】001号签发人：梁华

公告

华为投资控股有限公司工会第三届持股员工代表会会议于2018年3月22日~23日，在深圳坂田华为基地J5(三角地)-2F-VIP会议室召开，应出席会议持股员工代表49人，本人出席会议的49人，会议合法有效。

本次持股员工代表会会议审议通过了《2017年度公司利润分配及工会虚拟受限股收益分配方案》、《华为投资控股有限公司董事会选举办法》修订方案、《华为投资控股有限公司2018年董事会换届选举实施细则》，听取了孙亚芳辞任公司董事长的报告，进行了华为投资控股有限公司董事会换届选举及监事补选。

一、经持股员工代表会投票选举，产生了新一届董事会董事长、董事及候补董事。随后公司新一届董事会召开会议，选举产生了副董事长、常务董事，由副董事长和常务董事组成公司常务董事会。现将选举主要内容公告如下:

董事长：梁华

副董事长：郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟

常务董事：丁耘、余承东、汪涛

董事会成员：梁华、郭平、徐直军、胡厚崑、孟晚舟、丁耘、余承东、汪涛、徐文伟、陈黎芳、彭中阳、何庭波、李英涛、任正非、姚福海、陶景文、阎力大

候补董事：李建国、彭博、赵明

二、公司董事会确定副董事长郭平、徐直军、胡厚崑担任公司轮值董事长。轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，领导公司董事会和常务董事会。轮值董事长轮值期为六个月，未来五年按如下安排依次循环当值：

徐直军:2018年4月1日~2018年9月30日

2019年10月1日~2020年3月31日

2021年4月1日~2021年9月30日

2022年10月1日~2023年3月31日

郭平:2018年10月1日~2019年3月31日

2020年4月1日~2020年9月30日

2021年10月1日~2022年3月31日

胡厚崑:2019年4月1日~2019年9月30日

2020年10月1日~2021年3月31日

2022年4月1日~2022年9月30日

三、公司董事长梁华同时担任持股员工理事会理事长。司董事会确定副董事长孟晚舟为机关平台运作的协调管理人。

四、公司对孙亚芳女士在担任公司董事长期间为公司做出的重大历史贡献表示衷心感谢。孙亚芳女士将继续在华为治理体系的进一步建设与完善中发挥重要的作用。

五、选举结束后，举行了新一届董事会宣誓就职仪式董事会成员进行宣誓并现场签署誓词。

六、持股员工代表会投票补选产生两名监事：李今歌、李大丰

特此公告。

华为投资控股有限公司工会持股员工代表会

二O一八年三月二十三日

主送：公司全体员工