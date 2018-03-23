京东与中粮达成战略合作 将对接无界零售平台

京东 与中粮签约现场 与中粮签约现场

新浪科技讯 3月23日晚间消息，京东今日宣布与中粮集团签署全面战略合作框架协议，中粮集团的全产业链业务布局将与京东集团无界零售平台相对接，双方将在电商、线下、物流、金融等方面展开合作。

中粮集团是中央直接管理的重要国有企业，业务覆盖农作物品种以及生物能源，同时涉及食品、金融、物流、地产等行业，业务遍及全球140多个国家和地区。

此次双方合作，京东集团将以自身的消费群、大数据和人工智能等技术、电商营销平台，为生产端提供决策、为消费端提供精准化营销服务；中粮集团将根据数据洞察及信息反馈，研发和设计符合消费升级和品质生活需求的产品，并通过线下场景联合创新提升品牌美誉度。

借助于此次协议的达成，中粮集团和京东集团将对接各自的资源、能力，并进行联合创新。在电商业务上，中粮我买网将利用生鲜商品资源和运营经验，与京东商城在进口食品和生鲜产品进行采购合作，京东商城也将为中粮系品牌提供品牌旗舰店、全域整合营销、线下非KA渠道等战略性资源支持；在线下业态上，双方将进行联合创新，包括推进大悦城线上线下融合经营、引入京东之家和7FRESH等创新业态，并结合京东无人超市的业务模式共同打造新型业态；在物流整体服务上，京东物流将为中粮系产品提供物流配送和供应链物流整合方案，包括仓配网络开放共享以及跨境物流合作；在金融业务合作上，双方将在供应链金融、消费金融、支付业务、财富业务以及资本合作领域共同推动传统金融和科技金融的融合；此外，双方还将在技术服务合作、地产和旅游业务合作以及股权合作等多个领域。

为了进一步促进合作业务开展，双方还将通过建立联合工作组机制，并将中粮旗下专业化公司之一中粮粮谷作为试点推动双方进一步的合作。（张俊）