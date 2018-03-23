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华兴资本寻求最早于今年赴港IPO 估值20亿美元

华兴资本寻求最早于今年赴港IPO 估值20亿美元
2018年03月23日 18:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月23日晚间消息，彭博社今日援引知情人士的消息称，华兴资本正寻求在香港IPO(首次公开招股)，最快今年挂牌上市。

　　该知情人士还称，华兴资本此次IPO寻求15亿美元至20亿美元的估值。对于该消息，华兴资本拒绝发表评论。

　　华兴资本于2004年在北京成立，是中国领先的服务新经济的金融机构，专注于为高速成长的中国创业型企业家提供顶级的财务顾问服务。当前，兴资本关注的行业包括高科技、媒体、电信、教育、医疗、金融服务和日用消费品等。

　　早在2014年3月，腾讯曾发布公告称，将以2.15亿美元收购京东占上市前15%的股权，并拥有京东IPO后5%股份的认购权。同时，腾讯将旗下拍拍C2C、QQ网购等业务注入京东。

　　对于当初这笔交易，其资本阵营可谓华丽。腾讯聘请了全球顶级投行巴克莱银行为财务顾问，而京东的财务顾问正是华兴资本。

　　彭博社今日稍早些时候还援引多位知情人士的消息称，美团点评也考虑最早于今年在香港IPO ，估值至少600亿美元。这些知情人士还称，若政策允许，美团点评也将考虑在中国内地上市。(李明)

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