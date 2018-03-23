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滴滴CTO张博:从未用大数据杀熟 预估价受多因素影响

滴滴CTO张博:从未用大数据杀熟 预估价受多因素影响
2018年03月23日 18:07 新浪科技
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滴滴CTO张博在滴滴内网回应截图滴滴CTO张博在滴滴内网回应截图

　　新浪科技讯 3月23日下午消息，针对滴滴大数据杀熟的质疑，滴滴CTO张博在滴滴内网回应称，从未有过大数据杀熟，预估价与实付价不同，会受乘客定位、网络环境等多种因素影响。

　　近日有网友质疑称滴滴大数据杀熟，即在使用滴滴打车时，同样的出发地和目的地，价格却不一样。

　　新浪科技使用两台手机进行测试，选择新浪总部大厦作为出发地，北京首都机场T3作为目的地，就快车而言，拼车价格较为接近，不过一个有10元优惠券，另一个则有5元优惠券；快车价格相差5元左右，优享也相差5元左右。相同的时间和地点，价格确实会有一定的差别。

　　滴滴CTO在滴滴内网回应称，滴滴平台上不允许价格歧视，打车价格更不会因人、因设备、手机系统而异。“滴滴从未有过任何大数据杀熟的行为，以前没有，以后也永远不会有。”

　　对于网友晒出的同样出发地和目的地价格却不一样的截图，张博进一步解释称，“预估价”和“实付车费”是两个概念。“预估价”是为用户提供行前车费参考，会实时波动。“实付车费”是真实状况标准计费得出支付价格。

　　而影响预估价的因素有很多，首先会根据乘客定位、实时路况、预估行驶里程、时长计算预估；其次预估价金额还会有优惠券抵扣金额；最后网络环境也会影响定位信息，进而影响预估价。（张俊）

　　附《滴滴从未有过“大数据杀熟”，以前没有，以后也永远不会有》全文：

　　最近几天，外界关于“大数据杀熟”讨论一直很热。我也陆续收到一些询问，问滴滴是不是利用大数据“杀熟”。

　　首先，必须要强调的是，滴滴平台上不允许价格歧视，打车价格更不会因人、因设备、手机系统而异。创造用户价值是公司的价值观，也是我们做事的基本底线。滴滴从未有过任何“大数据杀熟”的行为，以前没有，以后也永远不会有。

　　其次，“预估价”和“实付车费”是两个概念。“预估价”是为用户提供行前车费参考，会实时波动。“实付车费”是根据每个行程的真实状况标准计费得出支付价格。

　　造成“预估价”波动的原因主要有：

　　第一，每个行程的预估价是根据乘客定位、实时路况、预估行驶里程、时长计算预估的。这些变量都会影响预估价。其中，路况是最复杂的变量，变化非常快。滴滴预估价是按毫秒实时刷新的，所以进入预估价界面的时机不同，看到的结果也不同，哪怕一分钟内也会看到不同的预估价。

　　第二，滴滴显示的预估价金额=预估价-优惠券抵扣金额。有一些网上的case对比忽略了优惠券抵扣金额，因此造成误解。不过值得关注的是，用户需要分别点击“业务线icon”才能看到优惠券的详细抵扣金额，优惠券金额显示不明显，这一点已请产品团队评估优化。

　　第三，乘客发单时所处的网络环境是复杂的，可能是移动网络、可能是Wi-Fi环境。乘客也可能是在诸如机场、火车站、地下停车库等建筑结构较为复杂的场景，这都会影响用户的定位信息。此外，即使同名的起点和终点，也会受GPS精度影响，最终经纬度度坐标产生细小误差，从而影响预估价的估算。

　　其实这个问题比较容易验证，只要两个手机同时打开滴滴，反复进入发单界面多测试几次，就能发现滴滴“大数据杀熟”的说法是错误的。如果大家身边有朋友有类似疑问，也请大家能帮忙耐心解释，消除误解。谢谢大家！

滴滴大数据张博
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