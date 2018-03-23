寺库第四季总净营收2.17亿美元 净利润同比增224.1%

新浪科技讯 北京时间3月23日午间消息，寺库（NASDAQ：SECO）昨日发布了该公司截至2017年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示，寺库第四季度总净营收为人民币14.116亿元（约合2.17亿美元），同比上升60.5%；按非美国公认会计准则（Non-GAAP）计算，归属寺库的净利润人民币8750万元（约合1340万美元），同比增长224.1%。

以下是寺库第四季度业绩摘要：

- 商品交易总额（GMV）为人民币19.434亿元（约合2.987亿美元），同比上升43.9%；

- 总净营收为人民币14.116亿元（约合2.17亿美元），同比上升60.5%；

- 净利润为人民币4700万元（约合720万美元），同比上升74.1%；

- 按非美国公认会计准则（Non-GAAP）计算，归属寺库的净利润为人民币8750万元（约合1340万美元），与去年同期相比上升224.1%。

- 按非美国公认会计准则（Non-GAAP）计算，稀释后每股ADS收益为人民币3.28元（约合0.50美元）。

以下是寺库2017全年业绩摘要：

- 商品交易总额（GMV）为人民币52.624亿元（约合8.088亿美元），同比上升51.6%；

- 总净营收为人民币37.405亿元（约合5.749亿美元），同比上升44.2%；

- 净利润为人民币1.334亿元（约合2050万美元），去年净亏损人民币4460万；

- 按非美国公认会计准则（Non-GAAP）计算，归属寺库的净利润为人民币1.795亿元（约合2760万美元），去年净亏损人民币4430万。

- 按非美国公认会计准则（Non-GAAP）计算，稀释后每股ADS收益为人民币13.42元（约合2.06美元）。(轶群)