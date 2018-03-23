区块链众生相|人才千金难求 根源究竟在哪？

【编者按】转眼间，区块链领域的明星以太坊就遭遇了倒春寒。北京时间3月19日凌晨，据Bitfinex平台报价显示，以太坊报466.24美元，24小时跌超20%，创近三个月新低。 这无疑给春节以来延续至今的区块链狂热来了一记当头棒喝。彼时，以太坊被作为区块链技术的成功典型，被形形色色的“3点钟”群到处传颂。但正如新浪科技早前报道，当前的区块链讨论混淆了技术长期发展的展望和ICO下一夜暴富的痴望。与其说它是一个革命性的新风口，不如说更像是一场“韭菜”们的修罗场。 狂热之下，和区块链密切相关的人们，究竟经历了怎样的30天？新浪科技为你展现。

系列报道一：区块链众生相|投资人的假春天：进入后惊觉是寒冬

系列报道二：区块链众生相|贪婪投机者：劝入场、快收割、牟暴利

系列报道三：区块链众生相|追随“大哥”的媒体人：追的就是风口

系列报道四：区块链众生相|信仰技术的原住民:眼见圈外人跑步入场

新浪科技 张俊

“我们要招30个人，面试了100多个只招到2个人。”

“我做了5年猎头，从去年开始关注区块链，但到现在没有一例成功。”

区块链火爆之后，创业公司不断涌现，投资机构纷纷入场，预言将会被区块链颠覆的BATJ们也在悄悄试水区块链项目。不过让创业公司和BAT们烦恼的是，区块链人才千金难求，猎头甚至也无人可挖。在人才紧缺之下，区块链培训机构应运而生，不过这真的能解决失衡的供需吗？

“区块链将带来变革 但懂得人太少”

百合网联合创始人慕岩曾在“3点钟无眠区块链群”警告称，目前区块链基础设施还未完善，用户端认知还没建立，至少三五年后才是多数应用类项目最佳启动时间，现在启动的很可能是先烈。

不过在区块链创业公司涌现的同时，BATJ们也按捺不住大肆招人试水区块链项目。与百合网合并的世纪佳缘也在去年底加入到了这个行列，新浪科技在招聘网站上看到世纪佳缘招聘区块链技术经理一职开出的年薪为30-60万，明显比其它技术职位高出一截。

“吴总（吴琳光）对区块链看得比较重，他认为这块未来会出现比较重要的变革。”世纪佳缘区块链项目负责人张晓超在接受新浪科技采访时表示。在他看来，区块链的理念极具变革性，一些巨头的盈利模式实际上就是依赖资源的集中，一旦去中心化的区块链大规模应用，巨头就会面临变革危机。

婚恋行业也不例外，他向新浪科技介绍，世纪佳缘目前的计划是通过区块链改造现有的业务生态：婚恋、婚礼、金融、情感、房产等，“之前各个板块之间的依托不那么紧密，通过区块链可以改造成有机的生态体系，打通之间的业务流动。”

以婚恋业务为例，他表示区块链技术可以应用在用户安全认证、资料真实性等方面，比如有人照片造假，用户举报之后会通过协议、多人认证的方式验证，一旦举报为真平台会自动对用户行为进行激励，对非法用户进行惩罚。这将不再依赖人力，而是靠区块链机制去解决。

再比如线下相亲，两人可以达成一个智能合约制定各种规矩，世纪佳缘平台只作为仲裁的第三方，“不出事我们不参与。这样平台既提供了满足用户安全需求的机制，又能保证不涉及用户的隐私和行为。”

虽然有着明确的业务场景，但招人的难度还是让张晓超始料未及。“我们预期的是招到30个人，我面试了不少于100人，目前团队还是只有2个人。”他无奈道，“真正懂区块链的人其实是非常少的。很多人说想做区块链，但面试时发现可能只是知道区块链，或者只做过一些肤浅的应用，还有只写过ICO白皮书的，这是不能达到我们的要求的。最起码对区块链技术和应用要有自己的理解。”

更让他啼笑皆非的还有一种面试者既不懂区块链也没了解过相关的知识，只是称听说区块链很火便来应聘，希望参与项目进行学习。当然也会有少数确实做过区块链项目的人才，不过这类人要么预期过高，要么在临入职前被别的公司以更高的薪水挖了去。“我们确实是想招一些人才做研究的，也有实际的业务应用场景，不是蹭热点。虽然一下子招不来这么多人，但我们的要求是宁缺毋滥。”张晓超向新浪科技说道，语气中略带些无奈。

“挖人成功率太低 很多项目只是蹭概念”

猎聘平台猎头Rita已经入行5年，此前的她主要负责金融、制造等领域，去年下半年开始关注区块链，不过在区块链领域目前她还未有过成功案例。

“满足需求的人才还是有的，但一些互联网公司炒的还是概念，无法确保后续的发展情况，这些人才也在观望。”Rita告诉新浪科技，更为多数的情况还是这些技术人才与企业的需求匹配度不高，比如目前比特币还是区块链的主要应用场景，人才也主要集中在这个领域，但靠谱的企业往往更需要一些能够将区块链技术落地或者有更多商业理解方面的人才。“做区块链猎头的本身就少，虽然每个人看得多，聊得多，但成功的屈指可数。”

入行15年之久的猎聘平台猎头源歌的状况则相对好一些。去年关注区块链之后，目前为止已经成功了数十个，不过他坦承“挖人的周期比其它职位长一些，成功率也比传统的职位低一半多。”

虽然有区块链需求的企业给的佣金会比一半职位高30%左右，但挖人的难度和耗费的精力还是让源歌只将一小部分精力放在了区块链上。

对于那些没成功的案例，他透露一般薪水原因会多一些，“你想挖的时候企业就给他加薪了，企业会想办法留住这部分人才。”

由于区块链人才的稀缺性，他和同事为了挖人有时晚上十二点甚至凌晨两三点还在工作，“猎头一般的工作时间是白天，要是做区块链，没有最早，只有更早。”这也让大多数猎头对望而却步，而不够资深的猎头更是直接没有资源进入这个领域。

培训机构能解决人才短缺吗？

企业招人难、猎头挖人难，一定程度上与区块链人才的短缺密不可分。根据BOSS直聘此前发布的人才报告显示：2018年前两个月，区块链相关人才的招聘需求已经达到2017年同期的9.7倍。2018年1月-2月，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4.6倍。人才供应量同比增加235%，增速虽高于其他互联网职位，但存量远低于实际需求。

这种形势之下，各类区块链培训机构应运而生。一些在线培训课程一般收费几百至几千元不等，而一些线下课程甚至高达数万元。

世纪佳缘区块链项目负责人张晓超向新浪科技直言这些培训课程不靠谱。“现在人才缺口那么大，但想通过培训学校速成的方式我觉得是不靠谱的。”他表示，区块链涉及的领域很多，比如密码学、P2P通信、分布式数据库、加密、数据校验等，很多培训学校的老师甚至都不一定做过实际的区块链项目。“区块链本身是一个概念和标准，培训无非是拿一个现成的案例讲一讲，比如比特币是怎么做的，但培训完你只了解了比特币，最关键的是你要对区块链有自己的理解，你想用区块链解决什么问题。”

那么究竟该如何解决区块链人才短缺的问题？他认为，一些企业成立区块链研究院是一个很好的方式，在企业业务的基础上研究区块链的应用，这样才能解决现实场景中的问题。

同时，他还表示，随着区块链应用场景的不断成熟和丰富，参与其中的人员也会逐渐获得更深的理解和思考，“当然这就得有前辈和大牛将一些成熟的应用场景研究出来，2015年时我就有朋友在研究区块链的应用，这批人再带一批人，人才才会多起来。”

不过从猎头Rita和源歌的经历来看，这些技术人员一方面希望企业有了成熟的业务场景之后才会选择跳槽，另一方面这些企业反过来又希望能有对区块链应用和落地了解的人才来搭建场景，一定程度上陷入了恶性循环。

对于本身基础区块链相关人才就十分稀缺的中国企业而言，场景落地这无疑是一个十分漫长的过程。而区块链招聘市场供不应求的现状也将随着区块链的火爆持续下去。