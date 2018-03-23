娱乐公司逃离新三板：是赵薇搞垮的？

今年要去美国上市的国内娱乐公司不少。

视频领域，B站和爱奇艺都已经向美国证券交易委员会提交了IPO招股书。直播领域斗鱼、虎牙、映客也都在计划着IPO。音乐方面，腾讯音乐也频繁传出将在2018年IPO的消息，但具体是在香港还是纽约上市目前尚未确定。

虽然这些互联网文娱公司很多也还没盈利过，但要去美国IPO的，怎么说日子都还过得去。

在大众没怎么注意到的角落，前几年上了新三板的娱乐公司，都在努力逃离新三板。这其中有在《偶像练习生》火了的乐华文化，有杨幂持股的嘉行传媒，有张天爱的经济公司喜天传媒，有吴晓波创办的蓝狮子传媒，还有电视剧《兰陵王》的出品方耀客传媒等等。

娱乐公司的新三板：挂牌热到摘牌热

如果你在《偶像练习生》里只记住了一个公司的名字，那这个公司肯定是乐华娱乐。这家公司在《偶像练习生》的第一期里被不同练习生反复以敬佩的口吻提及，它选送的练习生团体里，Justin、朱正廷以及范冰冰的弟弟范丞丞人气都不错。

在新三板上市时，乐华娱乐（乐华文化）同样是一家很被看好的公司。明星股东曾一度把乐华送上“神坛”。韩庚、周笔畅、黄征等明星都是乐华的股东，他们都通过乐华第三大股东西藏华果果间接持有乐华文化股份。

就在3月22日，乐华文化正式从新三板摘牌，停止股票交易了。

《偶像练习生》是今年1月19日开播的，1月31日，乐华摘牌的协议通过了公司董事会的审议。3月6日，乐华正式向新三板官方，也就是全国中小企业股份转让系统提交了摘牌申请。到22日，乐华已经正式完成了摘牌。

乐华在公告中说的摘牌理由是这样的：目前公司股票流动性低、融资成本高，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，拟申请从新三板摘牌。

简单来说，就是融钱难，成本高，融不到。

在新三板，和乐华相似的情况不在少数。从去年下半年开始，数十家娱乐公司相继从新三板摘牌，包括电视剧《兰陵王》《鬼吹灯之黄皮子坟》的出品方耀客传媒等知名公司。

今年已经申请或计划申请从新三板摘牌的公司数量也不少，其中有2017年新三板文娱业绩王“嘉行传媒”这样准备转板的，但更多的公司还是因为融资不顺利，业绩波动大而被迫逃离新三板。

根据全国中小企业股份转让系统官方出具的2017年市场统计快报，截至2017年末，新三板挂牌公司中，文化、体育和娱乐业公司共有261家，占总数的2.24%，比2016年末增加了33家。

但从2015年末到2016年末，挂牌企业总数增加的数量是124家。这一方面是新挂牌公司减少的原因，另一方面，则是从新三板摘牌的娱乐公司数量大幅增加了。

赵薇搞垮了新三板娱乐？

娱乐公司股价变动的原因有很多。娱乐企业业绩波动大，一个艺人的去留、一部作品口碑和票房的好坏，都有可能让一个娱乐公司的股价发生变动。

新三板娱乐公司鱼龙混杂，一些公司凭借明星股东或影视作品炒作股价，但自己公司业绩和营收水平波动又很大，就难免出现上了新三板反倒融不到钱的尴尬局面。

让这种尴尬加剧的原因是有关部门监管的加强。

2016年11月，赵薇和丈夫黄有龙共同注册了龙薇传媒。注册资本200万，但并未实缴到位。一个月后，龙薇传媒在未开展任何实际经营活动，总资产、净资产、营业收入、净利润都为零的情况下和万家集团签订了协议，斥资30.6亿元收购上市公司万家文化29.14%的股份。

收购的资金包括6000万关联方借款、赵薇个人信用担保的15亿银行借款和15亿股票质押借款。用6000万自由资金撬动30.6亿，杠杆比例高达51倍，之后，收购交易被证监会终止，赵薇、黄有龙、孔德永等人都受到处罚。

有圈内人士表示，赵薇高杠杆收购万家文化事件发生后，有关部门对文娱企业资本操作监管明显收紧。受影响的不仅是新三板公司，从去年上半年开始，娱乐行业公司对投资、并购案例操作都相当谨慎。

那些争取赴美IPO的公司，和挣扎着想从新三板逃离的公司，遇到的可能是同样的问题：监管收紧，在国内拿钱难了。

今年宣布将赴美IPO的映客，在去年也遇到了类似的问题。宣亚国际曾在去年宣布将要收购映客的主体公司蜜莱坞，交易历经七个多月，终于失败了。

在宣亚国际总资产、净资产和营收都低于蜜莱坞的情况下，宣亚国际计划以29亿借款，收购蜜莱坞48.25%的股权，蜜莱坞股东则以入股形式成为宣客国际的股东。

这样的操作本来是为了避免容易被监管部门重点审查的“借壳上市”行为，但也成了被重点盯防的原因。宣客国际为避免被检查，使用了全现金而不是股份交易，现金来源是向股东借钱。这样的行为引起了监管部门的注意，交易最终失败了。

类似的谨慎行为还有很多，政府监管从严，影视行业乃至整个文化娱乐行业的并购和融资的活跃度都有所下降。长城影视停止收购德纳影视，华录百纳终止并购欢乐传媒，宋城演艺募资超过40亿的定增披露方案8个月后无奈宣布终止……

没钱怎么办

没钱，对于影视娱乐行业来说，可以说是天大的事情了。影视娱乐行业公司现金流不佳是常态，制作影视剧要钱，制作综艺节目要钱，捧红艺人也要钱。上市、并购、增发、融资都受限的情况下，娱乐公司们想到的应对方法是监管相对宽松的发行企业债券。

发债是市场行为，受到的监控相对宽松，没有资金用途的特定限制。虽然在发行时间和金额上也会受到一定程度的限制，但比起其他融资行为，受到的监管已经宽松很多了。

《寂寞空庭春欲晚》的出品方骅威文化去年曾计划以定增方式募资12亿，结果遭到了监管部门的严峻审查，最终定增失败。骅威文化在定增失败后发布了公告，将通过非公开发行募资不超过12亿元，用于电视剧及网络剧制作。

要定增成功并不容易。去年一年里，A股中定增成功的文娱公司也只有奥飞动漫和《老九门》《楚乔传》的出品方慈文影视两家。慈文影视的定增审批也是经历了19个月，定增的价格等相关因素都经过了多次修改才成功的。

在定增9亿终于被批准之后，慈文影视松了一大口气，转头又发了个公告表示要发行15亿的企业债券。

此外，去年光线传媒发行了10亿公司债券，赵薇和范冰冰持股的唐德影视发行了6亿债券，长城影视发行了8亿元债券，华策影视、华谊兄弟和当代东方等公司也都曾发行过公司债券。

发债券也许确实能缓解一时的经济困境，但拿到发债券的钱就随便乱花的公司也不是没有。去年发了6亿债券的唐德影视，就在没有电视节目制作经验的情况下，豪掷4亿从上海灿星手中购买了《中国好声音》的版权。之后闹出版权纠纷，节目也没有拍成。

借钱一时爽，还钱火葬场。发公司债能不能帮娱乐公司们活下去、能活多久，对于即将到来的清明节假期，或许是个十分应景的问题了。