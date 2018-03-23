广电总局禁止抓取改编视听节目 B站快手抖音受影响

广电总局发文禁止抓取改编视听节目 B站快手抖音怎么办？

短视频等互联网视听节目的监管将会收紧。

来源：界面新闻 作者：杨阳YY

3月22日晚，有消息称国家新闻出版广电总局下发了《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》特急文件。界面新闻记者向数位接近广电总局人士求证，得到了核实。

该通知称，近期一些网络视听节目制作、播出不规范的问题十分突出，有的节目歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品；有的节目擅自裁取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，或者重新配音、重配字幕，以篡改原意、断章取义、恶搞等方式吸引眼球，产生了极坏社会影响。还有一些节目以非法网络视听平台及相关非法视听产品作为冠名，为非法视听内容在网上流传提供了渠道。

为进一步规范网络视听节目的传播秩序，维护健康清朗的网络空间，现要求：一、坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为；二、加强网上片花、预告片等视听节目管理；三、加强对各类节目接受冠名、赞助的管理；四、严格落实属地管理责任。

这意味着二次创作的短视频等互联网视听节目的监管将会收紧，B站、快手、抖音、西瓜视频、梨视频等视频网站、App，以及暴走、胥渡等内容创作公司都会受到不同程度的影响。

上述接近广电局人士告诉界面新闻记者，从通知可以看出针对的是经典文艺作品、广播影视节目、网络原创视听节目三块内容，如何划分可斟酌，主要还是去规范价值导向以及版权等问题。

“最终的处理结果要看具体管理部门的自由裁量权，具体的审查人员如何看待审查这些内容，对应的网站方面也会去研究。”该人士表示，“通知把握的是大方向，在大的框架下文艺节目有很多发挥和创作的空间，不会一棒子都打死。”

不过，该人士也同时补充，“现在影视节目量如此大，如果网站要继续生存下去，很多不合规的内容肯定要换的，如果想钻空子，也还是有一段时间可以存活。”

据界面新闻了解，目前一些视频网站一方面在观望等待细则指导，一方面已开始加紧清理不合规内容，例如某视频网站正在下线影视动画恶搞吐槽、有版权的影视作品的二次创作、神配音视频等等内容。

但截至发稿时，B站、抖音、快手等均未对此消息予以回应。