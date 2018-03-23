新浪科技> 互联网 > 正文

广电总局禁止抓取改编视听节目 B站快手抖音受影响

广电总局禁止抓取改编视听节目 B站快手抖音受影响
2018年03月22日 23:14 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　广电总局发文禁止抓取改编视听节目 B站快手抖音怎么办？

　　短视频等互联网视听节目的监管将会收紧。

　　来源：界面新闻 作者：杨阳YY

　　3月22日晚，有消息称国家新闻出版广电总局下发了《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》特急文件。界面新闻记者向数位接近广电总局人士求证，得到了核实。

　　该通知称，近期一些网络视听节目制作、播出不规范的问题十分突出，有的节目歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品；有的节目擅自裁取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，或者重新配音、重配字幕，以篡改原意、断章取义、恶搞等方式吸引眼球，产生了极坏社会影响。还有一些节目以非法网络视听平台及相关非法视听产品作为冠名，为非法视听内容在网上流传提供了渠道。

　　为进一步规范网络视听节目的传播秩序，维护健康清朗的网络空间，现要求：一、坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为；二、加强网上片花、预告片等视听节目管理；三、加强对各类节目接受冠名、赞助的管理；四、严格落实属地管理责任。

　　这意味着二次创作的短视频等互联网视听节目的监管将会收紧，B站、快手、抖音、西瓜视频、梨视频等视频网站、App，以及暴走、胥渡等内容创作公司都会受到不同程度的影响。

　　上述接近广电局人士告诉界面新闻记者，从通知可以看出针对的是经典文艺作品、广播影视节目、网络原创视听节目三块内容，如何划分可斟酌，主要还是去规范价值导向以及版权等问题。

　　“最终的处理结果要看具体管理部门的自由裁量权，具体的审查人员如何看待审查这些内容，对应的网站方面也会去研究。”该人士表示，“通知把握的是大方向，在大的框架下文艺节目有很多发挥和创作的空间，不会一棒子都打死。”

　　不过，该人士也同时补充，“现在影视节目量如此大，如果网站要继续生存下去，很多不合规的内容肯定要换的，如果想钻空子，也还是有一段时间可以存活。”

　　据界面新闻了解，目前一些视频网站一方面在观望等待细则指导，一方面已开始加紧清理不合规内容，例如某视频网站正在下线影视动画恶搞吐槽、有版权的影视作品的二次创作、神配音视频等等内容。

　　但截至发稿时，B站、抖音、快手等均未对此消息予以回应。

　　

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有