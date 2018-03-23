滴滴“秒完单”情况仍发生 司机:开出租总要精打细算

只要距离很近，在滴滴平台上的网约出租车“秒完单”的现象就时有发生。 /晨报记者 朱影影

来源：新闻晨报

晨报记者 张 立

“秒完单”的话题从2月开始发酵持续至今，尽管执法部门曾多次约谈“滴滴出行”平台，但是出租车司机“秒完单”的情况至今仍在发生。就在昨天早高峰期间，记者在在20分钟内发送5个订单，好不容易有一个订单被接，不过几秒钟，订单就已经自动结束了行程。而有市民反映，打快车也有被“放鸽子”的情况。

滴滴方面表示，对于快车将有严格的管控机制。而在出租车司机的管理上，到3月底，滴滴也将会重新设置系统，做好改进，加强管理。

客服：后台会对司机作出处罚

早在今年2月初，就有不少市民反映在滴滴平台上打车遭遇“秒完单”。对此，上海市交通执法总队也数次约谈滴滴，要求进行整改。但是记者体验发现，“秒完单”的情况至今仍在发生。

昨天早高峰期间，记者尝试用滴滴从莘庄叫车至附近的家乐福，按照距离去算，这段路程不过是普通出租车一个起步费的价格。但是20分钟之内，记者发送了5次订单，平均每一单都需要等待3-4分钟左右，但是却始终没有司机接单。直到最后，终于有一名来自金球出租的司机师傅接下了记者的订单，但是不过几秒钟的时间，手机界面显示行程已完成，而记者连出租车的影子都没有看到。

由于订单完成后，记者便无法再联系到出租车司机，只好拨通客服电话，客服工作人员明确表示，这是司机的违规操作，后台会对司机作出相应处罚。

据了解，在网约车平台上，出租车司机同快车司机不同，出租车司机并没有被规定每一笔交易都需要在线上完成。因此，只要出租车司机点击乘客选择了“现金支付”，系统便会自动默认订单已经完成，至于乘客是否真的上车，并无人可以监督。

司机：“开出租总要精打细算”

记者尝试与几位出租车司机沟通发现，选择“秒完单”的司机也有着自己的“考量”。

“高峰期间，你发出的订单就一个起步价，但是路况又不好，堵车还浪费时间，我干嘛要接你这个单子！”老出租车司机谭师傅告诉记者，有时间还不如去接其他路况好一些，或者路程远一些的订单，“现在出租车又赚不到几个钱，总要精打细算的”。

部分出租车司机有着和谭师傅相似的想法。他们表示，现在虽然屏蔽了目的地，但是滴滴平台给予了出租车师傅每天三次取消订单的机会，“你接单后看到目的地，感觉实在不划算，马上取消平台也不会怎么样。”一位出租车师傅说道。

据悉，虽然滴滴方面表示，如果司机取消订单的次数在三次以上，平台就会扣除司机账户上信用分，但部分出租车司机似乎对此不以为然，“扣么就扣咯，还能有什么影响。”谭师傅说。

对于上述几个司机的想法，也有司机不认同：“我开了这么多年出租车，都不挑挑拣拣的。”出租车司机吴师傅这样说道：“怎么可能每个订单都是好的，那差的单子谁去开？”

顾客：打快车也被“放鸽子”

挑客现象除了在滴滴的出租车领域发生之外，快车领域也会出现类似事件。

王女士告诉记者，就在上周日，她在新江湾城打快车，在司机到达后，“我跟司机说稍等一分钟，我带着孩子走出来。”但是等王女士和孩子走到原本打算上车的地方，根本不见快车的影子，打电话给司机，司机竟然将王女士的手机拉黑，“之后我带着孩子冒雨在外面打了半小时的车，小朋友都感冒发烧了”。对此，王女士致电滴滴客服，客服人员表示，对于王女士遇上的司机，平台会做出相关处理，但是具体如何处理却并未告知王女士。

除此之外，出于上班需要，王女士经常会在前一天预定好第二天通勤的快车，可快车司机的“放鸽子”行为常常导致她上班迟到，有时一周有3次，“更多时候是一直改签车次，特别麻烦”。

对于快车司机放乘客“鸽子”一事，滴滴相关负责人则表示，“放鸽子”对快车来说绝对是个例，“平台对快车司机的管理机制完备，司机如果发生这样的行为就会影响他们的服务分，这些服务分直接和司机的收入挂钩。”该负责人表示，滴滴对快车司机在取消订单方面设置了“有责取消”和“无责取消”两种模式，“只有司机联系不到乘客再取消订单的情况才属于’无责取消’。不然，平台都会对司机作出处理”。

［业内声音］

“接单后马上可见目的地”是根源

业内人士分析，目前，滴滴只提供给了出租车司机一个接客平台，滴滴对待出租车司机不像快车司机，平台不对出租车司机进行抽成，使得出租车司机在选择现金支付后，后台便无法追踪乘客到底是否已经上车，也就无法对出租车司机起到约束作用，在这样的情况下，平台必须高度重视“秒完单”这一现象，通过对系统的升级，彻底杜绝出租车司机的挑客行为。

该业内人士表示，屏蔽目的地只是管理出租车司机挑客的第一步，因为出租车司机接单后可以马上看到目的地，而滴滴又给予了出租车司机取消订单的机会，或许滴滴可以借鉴美团打车的方式，此前，美团打车相关负责人就表示，为了防止美团司机挑客，美团打车实行了通过让司机在到达乘客上车点后再知道目的地的办法。

不论是出租车司机的“秒完单”还是快车司机的“放鸽子”，本质上都是网约车司机挑客行为的一种体现。早在2月，市交通执法总队就曾约谈滴滴，同时指出，“秒完单”情况的屡屡发生更多的是因为滴滴没有修正软件内部的漏洞，未规范平台的接单秩序，才使得出租车司机有漏洞可钻，因此，市交通执法总队要求滴滴在3月中旬完成系统升级，上线隐藏目的地的功能完整版。当时，滴滴也承诺，将在3月底前完成平台的软件升级完善。滴滴相关负责人日前表示，将会在滴滴系统内部嵌入一个模块，增加司机确认乘客上车环节，从而杜绝出租车司机挑客的行为。