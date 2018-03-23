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操盘Facebook数据泄露？特朗普“军师”：我不知情

操盘Facebook数据泄露？特朗普“军师”：我不知情
2018年03月23日 08:47 新浪科技
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史蒂夫·班农史蒂夫·班农

　　新浪科技讯 北京时间3月23日上午消息，美国右翼政治战略家史蒂夫·班农（Steve Bannon）本周四公开表态说，他并不知道Cambridge Analytica从Facebook获取数据。班农是前白宫顶级战略家，也是特朗普的竞选主管，这是他第一次在公开场合谈论Facebook丑闻。

　　班农说，那里发生的事完全是Facebook、Cambridge Analytica以及“教授”之间的事。所谓“教授”指的是亚历山大·科根（Aleksandr Kogan），他开发了心理测试Facebook App，从App收集数据，并与Cambridge Analytica分享。

　　是不是Cambridge Analytica帮特朗普赢得了竞选？科根予以否认。科根还将矛头对准Facebook，他说：“Facebook免费获得用户信息，然后出售信息，获得巨额利润。正是因为这个原因，Facebook的估值才会那么高。然后它又编写算法，控制你的生活。”

　　Cambridge Analytica丑闻曝光之后，扎克伯格曾向公众道歉，还接受了媒体采访。班农说，扎克伯格的回应听起来跟企业发展部门招聘的新助理口吻相似，查看整个采访记录，没有人用更严厉的后续问题质问他。他还说媒体与扎克伯格一唱一和，应付公众。(星海)

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