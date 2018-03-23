Facebook COO回应数据泄露丑闻：对监管持开放态度

新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，Facebook COO谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）周四在接受CNBC财经电视台采访时，对关于Cambridge Analytica的数据丑闻表示道歉，并称这起事件很可能给Facebook带来更严格的监管环境。

桑德伯格说：“扎克伯格说过，‘问题并不是是否有监管，而是什么样的监管。’我们对监管持开放态度，并与全球各国议员展开合作。”

Cambridge Analytica涉嫌滥用数千万Facebook用户的个人信息，这家公司此前曾为特朗普参加2016年美国总统大选服务。Facebook已在平台上封杀了这家公司。不过，Facebook仍然面临着欧美各国立法者的质疑。

桑德伯格表示：“我们知道，这是信任问题。对我们公司和提供的服务来说，这是个关键时刻。”

在上周末外媒曝光此事后，Facebook市值本周已缩水超过500亿美元。

桑德伯格表示：“这并不是我们看待此事的方式。我们不会考虑这样的取舍。无论是在短期内还是从长远来看，这将损害我们的业务。人们的信任是我们最宝贵的财富，也是我们做决定的方式。”

在桑德伯格接受采访的前一天，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）打破了沉默。他在Facebook上发表文章回应此事，并接受了多家媒体的采访。

科技行业人士、立法者，甚至Facebook员工都等待了好几天时间，才听到扎克伯格和桑德伯格的回应。

桑德伯格表示：“我会说，毫无疑问在这过去的一周，我们的回应有些慢。如果这周可以重来，我肯定会让自己和扎克伯格更早一点发出声音。但我们此前正试图弄清楚这件事。”(李丽)