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SEC高级官员：加密货币市场需要与股市一样的政策

SEC高级官员：加密货币市场需要与股市一样的政策
2018年03月23日 08:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，一位美国证券交易监督委员会（SEC）高级官员于本周四表示，通过使用与股市类似的原则，加密货币交易市场可以得到改善。

　　SEC交易与市场部门总监布莱特·雷德费恩（Brett Redfearn）表示，虽然加密货币市场如今正在蓬勃发展，但是它依然比较落后。他认为监管部门对加密货币市场还有很多的担忧，这些担忧都亟待解决。

　　雷德费恩在纽约举行的一次大会上表示，SEC对加密货币市场的担忧包括以下几个方面：欺诈、市场操控、资产盗取、数字安全性、恐怖主义资金和洗钱等。

　　SEC主席杰·克莱顿（Jay Clayton）此前曾表达了自己对ICO的看法，他认为ICO本质上是一种证券发行行为，需要一定程度的监管。

　　目前有大约1500中加密货币在进行流通交易，SEC曾多次警告投资人在投资加密货币以及足心ICO的时候要非常小心。雷德费恩表示：“加密货币市场上没有注册交易所。在我们看来这是一个巨大的问题。”他强调尽管SEC并不想扼杀创新，但是他们有义务为投资人提供保护。

　　雷德费恩还透露，目前SEC正在忙着关注最近的几次ICO。

　　如今的加密货币市场与1990年代的股票市场非常相似，那时电子交易网络刚刚兴起，这种交易方式导致了一些问题的发生。但是随后推出的各种新规让股票交易市场变得越来越高效。

　　雷德费恩表示：“我不确定股市规则是否能够移植到加密货币市场上，但是一些原则肯定还是适用的，我们应该根据加密货币市场的情况制定一些原则。例如定义最佳执行、防止欺诈、市场操控以及资产盗取等事情的发生。”(月恒)

加密货币股市SEC
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