LinkedIn 2018顶级企业榜单：亚马逊逆袭Alphabet

新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，美国职业社交网站LinkedIn发布了2018年顶级企业报告，亚马逊、谷歌和Facebook排名前三。

这个年度榜单根据4个关键维度对企业进行了排名：求职者对企业的兴趣、企业与员工的互动、员工留存率以及职位需求。为了维持中立性，LinkedIn以及微软都没有参与评选（微软在2016年中期以262亿美元的价格收购了LinkedIn）。

今年排在榜单首位的企业是亚马逊，这家总部位于西雅图的电商巨头最近刚刚超越了Alphabet成为世界上市值最高的企业。目前亚马逊正在为建造第二总部选址，该公司目前在全球共拥有员工56.6万人。

谷歌母公司Alphabet今年滑落至第二位。LinkedIn指出，全球很少有其他公司能够像谷歌一样将自己的业务推向全世界。谷歌牢牢掌握着线上搜索市场，并且在数字广告市场上也是最强大的企业之一。

谷歌的影响力也让他们从来不缺少求职者，每年谷歌都会受到超过100万份求职申请。另外该公司给员工提供的福利也是其他企业员工所艳羡的，例如在一些办公地点，谷歌会为员工提供免费的餐食、室内烧烤炉和宠物狗公园等。

目前Facebook正在经历严重的数据泄露丑闻，但是他们仍然能够在这份榜单上跻身前三甲。作为世界上最大的社交媒体网络，Facebook旗下还有WhatsApp和Instagram等服务。去年该公司员工数量增长了47%，截止到目前员工总数超过了2.5万人，他们在2017年还更新了丧假政策。

这份榜单前十名中的其他企业还包括Salesforece、特斯拉、苹果、Comcast NBCUniversal、华特迪士尼公司、甲骨文和Netflix。(月恒)

附：LinkedIn 2018顶级企业报告排名前15位

1. 亚马逊

2. Alphabet

3. Facebook

4. Salesforce

5. 特斯拉

6. 苹果

7. Comcast NBCUniversal

8. 华特迪士尼公司

9. 甲骨文

10. Netflix

11. Spotify

12. Uber

13. 麦肯锡公司

14. Adobe

15. Airbnb