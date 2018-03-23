Twitter CEO：未来10年内比特币将统治世界

新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，尽管数字货币目前几乎不能用来买卖东西，但Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey）相信，未来10年内，比特币将成为地球上的“单一货币”。

很可能世界上大多数人仍然不知道比特币是什么。但多西认为数字货币将在10年内统治这个星球，或者更早。

在接受《泰晤士报》采访时他说：“世界最终将拥有单一货币，互联网将拥有单一货币。我个人认为那将是比特币。”

比特币和其他加密货币尚未被广泛用于购买商品和服务。大多数狂热分子似乎更感兴趣的是保留他们的数字硬币——希望它们升值——而不是用于交易。而且，高昂的交易费用、高波动性和商家的低采用率都妨碍比特币成为一种普通货币。

但这并没有阻止多西把赌注押在比特币上。除了Twitter外，多西还是移动支付公司Square的首席执行官。今年一月Square表示，将允许几乎所有Cash App应用的用户购买和出售比特币。

多西在Twitter上发帖写道：“我们将它视为一条让所有人通向更大财务空间的长期道路。”(斯眉)