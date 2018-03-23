Facebook新闻发言人：威胁起诉曝光丑闻媒体是错误的

新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，英国《卫报》说，在对外揭露数据泄露事件前一周，Facebook曾威胁要起诉《卫报》。Facebook新闻负责人坎贝尔·布朗（Campbell Brown）对此回应称，威胁起诉《卫报》是错误的。

星期四上午，布朗在参加《金融时报》在纽约举行的新闻发布会上谈到了Facebook所犯的错误，以及该公司未来将如何的问题。

据《卫报》记者卡罗尔·凯德瓦德尔（Carole Cadwalladr）报道，在《卫报》刊登Cambridge Analytica的报道前一天，Facebook曾威胁提出起诉。

当一位与会演讲者提及Facebook威胁说要提起诉讼一事，布朗打断了他的话，并道歉。

“不处理（数据泄露）是一个错误，如果是我，我就不会威胁要起诉《卫报》。也许这不是我们最明智的举动，”她说。

根据马克·扎克伯格本周三的声明，早在2015年，Facebook已经通过《卫报》和其他独立新闻媒体初步了解到，Cambridge Analytica在未经用户同意的情况下滥用用户数据。该公司要求Cambridge Analytica删除数据，但上周从《卫报》、《纽约时报》和英国的第四频道（Channel 4）获悉，Cambridge Analytica违反了先前的承诺，没有对用户数据进行删除。

布朗承诺，Facebook正在尽一切努力防止用户数据被进一步滥用。

她说：“公司内部正在觉醒，在这个问题上，人们的心态高度一致，都在试图解决这个问题。”(斯眉)