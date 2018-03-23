视频网站比拼会员数 但统计标准暗藏玄机

3月17日，爱奇艺更新招股书显示，截至2018年2月底，其会员规模突破6010万；随后，腾讯视频也宣布其同期会员规模达到了6259万。中国两家主流视频公司的会员数均在2018年开年出现了巨大增幅，超越了全球最大视频网站Netflix近期公布的美国本土会员数。

付费已经成为视频公司非常具有想象空间的商业模式，Netflix千亿美元的市值也证明了一点。但在爱奇艺和腾讯视频先后突破6000万的会员规模背后，也让更多产业背后较量逐渐浮现出来——视频网站比拼会员数，统计标准有玄机。人数固然某种程度上反映了视频网站在新崛起的付费业务上的盈利能力，但并不能笼统地将两者画上等号，一方面，各平台的会员统计方法不一定相同；另一方面，其实很多“付费会员”没有付费。

对于会员规模的统计方法，腾讯公司副总裁孙忠怀表示，腾讯视频公布的会员数是截至统计日最后一天仍处于付费会员状态的用户数。相比腾讯视频以时间点为主要统计标准的方式，爱奇艺则在时间之外，增加了订阅会员、付费会员、试用会员等更多维度的统计标准说明，并进一步框定了会员规模的统计范围。

爱奇艺会员规模突破6010万，其中超过98%是通过付费购买会员服务的用户。清晰的统计标准能够更有利于产业相关方了解付费产业的真实情况。爱奇艺市场副总裁陈宏嘉向笔者表示：“在会员规模的核心数据上，需要关注通过付费购买方式获得会员权益的真正的付费用户，这些人是已经发生付费行为的人群、更能代表产业发展趋势，并且正是因为有了用户付费行为的发生，才能够支撑付费产业的持久发展，并且用户的付费购买也能够为公司创造更健康的收入环境，为后续发展提供坚实的基础。”

自2015年中国视频付费市场驶入快车道以来，各平台的会员拉新手段层出不穷，采买和自制会员内容、开拓更多会员权益、邀请代言人等业务运营之外，赠送会员权益给到用户免费体验也成为了平台拉新的手段之一。

2016年天猫双11全球狂欢节，快速将优酷送上了超3000万的会员规模高点，与腾讯大王卡及联合多品牌的赠送体验活动也使得腾讯视频会员规模节节攀升。但对于赠送体验营销方面，爱奇艺方面却表现得更加谨慎。据其招股书，试用会员在爱奇艺会员总数中的占比一直不到5%。陈宏嘉认为，“这是非常健康的状况，这意味着用户已经在爱奇艺平台养成付费享受会员服务的习惯。我们相信优秀的内容是驱动用户付费的关键，我们更期望通过优秀的内容来吸引和留住用户，而不是免费赠送。用户的付费也为平台带来了更多的收入，创造会员优质内容提供的良性循环。”数据显示，2017年，爱奇艺会员收入已达65.36亿元，占其营业收入的37.6%。

作为主流玩家均未实现盈利的视频行业，付费正成为越来越重要的收入支柱。拿一些免费会员资格通过各种营销形式赠送给部分用户是业内普遍的做法，但是，如果比例过高，不仅不能增加平台收入，更重要的是假付费真免费的服务模式会进一步降低用户的付费意愿。

可见，会员数的多少并不能真实反映视频网站付费业务的盈利能力，会员的群体结构是否健康，一样关系到视频平台的盈利能力。

除付费行为的统计标准外，当前视频行业付费业务中还存在另一个统计盲点，即付费触角伸向多领域的视频多业务会员统计方法。爱奇艺招股书显示，其公布的会员规模主要是指购买其月度、季度或年度会员套餐的会员，不包括使用付费视频点播服务的个人，不包括体育、在线文学、漫画和网络游戏的会员。腾讯视频、优酷目前还未公布各自在这方面的统计标准。随着各平台在多领域会员体系内布局的逐渐深入，多领域会员的统计方式也必然将受到更多的关注。

对于中国视频行业，2018年开年爱奇艺、腾讯视频会员规模纷纷突破6000万，是一个新纪录，也是一个新起点。市场在关注视频会员数量比拼的同时，也要关注付费质量和统计标准间的差异。毕竟数量和质量并重，才能真正保持视频付费市场的良性发展。