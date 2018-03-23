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Dropbox IPO定价或为每股21美元 最新估值82亿美元

Dropbox IPO定价或为每股21美元 最新估值82亿美元
2018年03月23日 06:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月23日凌晨消息，本周四，据CNBC报道，著名云存储服务提供商Dropbox将其IPO定价为21美元每股，为该科技公司的股票于本周五在公开市场上交易做准备。

　　据消息人士称，Dropbox将发行3600万股，并且该公司股票很受欢迎，需求数是该发行数的25倍。此次定价使得该公司估值超过82亿美元，比在2014年的一次私募中的100亿估值稍低。

　　Dropbox的IPO将募集7.56亿美元资金，这是自去年Snap上市以来规模最大的一次科技公司IPO。

　　一家公司在正式上市交易前都会发表一份官方价格声明。

　　预计上市交易后的Dropbox股价为18到20美元每股之间。这比之前预估的16到18美元每股之间的股价高出2美元。

　　虽然最近Facebook的数据泄露事件使得科技股经历了动荡的一周，不过Dropbox的IPO还是非常令人期待的。它的成功标志着科技“独角兽”公司，即估值超过10亿美元的初创公司的力量不可小觑。

　　今年二月份就有消息传出称Dropbox将上市。据称该公司拥有5亿注册用户，并在2017年实现了10亿的营收。在2017年净亏损1.1亿美元，比2016年的2.1亿净亏损减少了1亿美元。

　　Dropbox的主要竞争对手是主营业务同为云存储服务的Box公司，当然还包括苹果亚马逊、和谷歌提供的自家云存储服务。

　　Dropbox将在本周五以股票代码“DBX”正式登陆纳斯达克证券交易所并开始交易。（小宝）

dropbox云存储
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