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世界新首富贝索斯：有一位优秀的太太是怎样的体验？

世界新首富贝索斯：有一位优秀的太太是怎样的体验？
2018年03月23日 00:12 新浪综合
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　　来源：秦朔朋友圈

　　先说一件有趣的事情。

　　中国互联网界著名的单身CEO、搜狗创始人王小川最近的一番言论在互联网上引发了争议，他在参加一档谈话节目的时候表示：成绩不好的女生就不优秀。结果引发网友的大讨论。

　　当然，王小川马上站出来，对自己的那句话进行了澄清：

　　但事实上，这并不是王小川第一次公开表达对成绩不好女生的“歧视”，早前在湖南卫视的《天天向上》节目，清华大学毕业的王小川就表示：看到成绩不好的女生就躲着走，哪怕人家貌若天仙。

　　王小川现在还是单身，他的这套“成绩好女生=优秀好太太”的择偶标准是否会坚持下去，还有待观察。但是在大洋彼岸，另外一位抱着一定要“找到优秀女生做太太”信念的男士，则以实际行动向世人证明，他不仅娶到了一位优秀的好太太，而且在太太的支持和鼓励之下，他走上了人生的巅峰。

　　这位就是新晋全球首富、亚马逊创始人杰夫·贝索斯。据最新消息，电商巨头亚马逊的市值在这周二已经超越谷歌母公司Alphabet，成为仅次于苹果的全球第二大市值公司。直到今天，贝索斯已经是有史以来最有钱的人。让人惊叹的是，这位首富认为，回家吃完晚餐，然后帮助太太洗碗打扫厨房是非常重要的事情，“因为太太告诉我，这是我最性感的时候。”

　　那今天我们就来讲一讲这一对传奇夫妻的有趣故事。看完他们俩的故事，你会发现：能够找到优秀的另一半、能够和有趣的人共度一生，才是人生最大的财富，即便是对世界首富而言，也是如此。

　　来画“交女友流程图”（Women Flow）

　　贝索斯在创办亚马逊之前，曾经是一位华尔街的金融精英男。从普林斯顿大学毕业之后，贝索斯就在华尔街找到了工作，而且做得风生水起，不久就成为一家投资公司最年轻的高级副总裁。更厉害的是，贝索斯还把华尔街的这些投资策略，运用到了找女朋友上。

　　根据金融市场的交易流程图（Deal Flow），贝索斯绘制了他自己的“交女友流程图”（Women Flow）。需要特别指出的是，贝索斯可不是准备当广撒网、多交女友的花花公子，之所以如此认真，是因为贝索斯当时就非常明白，找人生另一半是一件非常重要的事情，几乎是人生最重要的事情之一，必须要用专业的态度来对待。

　　贝索斯的“交女友流程图”具体就是找到尽可能多的办法，去遇见足够优秀的女生。找到足够多的样本，贝索斯就可以优中选优，其中的策略甚至包括去各种交谊舞会、以及求周围的朋友帮他安排相亲等等。贝索斯在接受采访的时候回忆说，有一段时间，他都已经可以去当专业相亲选手了。

　　贝索斯如此用心良苦，他到底在找什么样的女士呢？用贝索斯自己的话说，那就是寻找一位“能将我从‘第三世界监狱’里救出来”的女人

　　是不是不太容易理解？贝索斯后来接受《Wire》采访的时候对此进行了解释：“我想要一个足智多谋的女人。大部分人都不能理解我究竟想要什么样的人，当我说‘我在寻找一个能将我救出‘第三世界监狱’的女人’时，他们只能想到罗斯·佩罗（Ross Perot）”，贝索斯说到这里自己就已经乐到不行。（注：罗斯·佩罗，美国政治家、成功商人，他曾经自己带领一个营救队去营救关押在伊朗的两名人质。）

　　贝索斯当然不仅仅想找一个女超人，他更希望能够找到一个聪明优秀又有趣，能够跟他一起开拓人生、过不平凡生活的人。这样的人当然很难找，不过贝索斯相信，通过他的一系列策略，能够高效地寻找到这个人，“人生苦短，和不够聪明的人约会是浪费时间”。

　　贝索斯通过专业化的研究和思考，总结出了一整套深厚的相亲理论基础，所以现实中一旦遇到了适合自己的人，便毫不迟疑立刻行动起来，当然他也遇到了一位好对手。

　　这位女士名叫麦肯齐（Mac Kenzie），并不是贝索斯的相亲对象，而是他所在投资公司的同事。麦肯齐也毕业于普林斯顿大学，算是贝索斯的小师妹。麦肯齐师从诺贝尔文学奖得主托妮·莫里森（Toni Morrison），立志成为一位作家。

　　麦肯齐的天赋也受到了诺贝尔文学奖老师的称赞。莫里森称赞她是自己众多学生里最有天赋的一个。毕业之后，为了能够赚得薪水来支持自己的写作生涯，麦肯齐来到贝索斯所在的投资公司工作，担任研究助理，结果没多久，两人就对上眼了。

　　麦肯齐当时被分配到贝索斯的团队，座位就在贝索斯的旁边。“随时随地都能听到这个人爽朗的笑声，怎么会不注意到呢”，麦肯齐可不是一般的女生，她觉得对这个男人有好感，就敢于主动表达。麦肯齐有一次借机主动邀请贝索斯共进午餐，于是两人的关系突飞猛进：两人在相识三个月的时候就订婚了，相识第六个月的时候就把婚礼办了。

　　不过在谈到自己为什么这么快就决定结婚，贝索斯狡猾地透露：其实在麦肯齐来公司之前，他就看过这个女生的简历，甚至提前知道了她的SAT（美国高考）的分数，当时就对她另眼相看。说这话的时候，贝索斯的脸上挂着招牌式的“贝索斯式的坏笑”。

　　在接受采访的时候，贝索斯用了几个形容词来赞美自己的太太：resourceful（足智多谋）、smart（聪明）、brainy（有头脑）、hot（性感），其中至少3/4的赞美跟头脑、智商和能力有关系。

　　按道理，嫁个华尔街金融投资公司的年轻副总裁，那已经可以过上富太太的生活了。结果，这样的日子还没过一年，贝索斯告诉麦肯齐，他打算辞职去创业，去做跟互联网有关的事情。

　　贝索斯说这话，可是在1994年，那时候互联网产业还在非常初级的阶段，要放弃华尔街的高薪，投身一个还看不出什么前景的行业，是需要有很大勇气的。当贝索斯跟麦肯齐谈自己的人生新规划的时候，麦肯齐表示了自己的支持和鼓励，她希望贝索斯能够做自己真正喜欢的事情。

　　两人辞职之后，贝索斯开着车一路从繁华的纽约开到了美国的西北城市西雅图，在这里扎根下来，开始了“从0到1”的艰苦创业过程。贝索斯的一张早期的办公室照片曾经刷爆了朋友圈。

　　这张照片里，贝索斯的办公桌是门板改装的。在早期，为了节约成本，贝索斯不仅使用二手家具，而且还自己动手，把废物改装成有用的物品。即便是后来到了财力足够盖办公大楼的时候，他还是大量地从二手市场淘办公桌椅，时时刻刻把节约、降低成本放在重要位置。

　　为了支持丈夫创业，麦肯齐成为了亚马逊最早期的员工，她担任了公司的会计，来帮助公司进行基础的财务管理。她也非常认可贝索斯简朴的生活理念。

　　尽管亚马逊的发展非常迅速，但他们一直过着比较朴素的生活。直到1999年，两人还是居住在西雅图的一个一居室里，这房子还是租来的。到了2013年，麦肯齐依然每天开着家里的现代汽车送四个孩子上学、然后送贝索斯去上班。要知道，这个时候，他们已经是全美国最有钱的家庭之一了。

　　贝索斯一家的好朋友Danny在接受采访的时候表示：贝索斯一家非常低调、朴素、接地气，就是很普通的一家人，但是跟他们所拥有财富相比，能做到这一点简直太不容易了。

　　因为帮助贝索斯创办亚马逊、养育四个孩子花费了麦肯齐大量的时间。即便是这样，麦肯齐也没有放弃自己对写作的爱好。贝索斯后来在接受媒体采访的时候透露，即便是在休假的时候，他半夜醒来，竟然发现麦肯齐在电脑前努力写作。她花了差不多十年的时间，才出版了自己的第一本小说。这本书帮助麦肯齐赢得了2005年的图书奖。

　　在完成第一本小说之后，麦肯齐并没有停止写作，她在忙于照顾家庭的同时，依然在构思自己的第二本小说。当然，为了提高效率，麦肯齐通过跟贝索斯沟通和探讨自己的写作灵感，来推进小说。贝索斯也非常享受这个过程，他很期待能够帮助自己的太太完成人生的梦想。

　　对于贝索斯在自己写作工作中的帮助，麦肯齐也是非常赞赏的。她说贝索斯是自己最好的读者，而且他还会经常放下手中的工作，来阅读小说的手稿，并且给予诚恳的建议。

　　更酷的是，这本书2013年出版的时候，麦肯齐竟然没有选择去和自己家的公司——这家全球最大的网上书城相关的出版机构签约。对于太太这么酷的决定，贝索斯只能开玩笑说“这是我们最大的漏网之鱼”。

　　贝索斯夫妇对孩子的教育方式，也是非常值得一提的。

　　贝索斯是一个典型的顾家男人，不论何时，家庭都是他最重要的财富。很难想象，身为全球最大公司之一亚马逊的掌门人，他每天花的最多的时间是在家里，陪伴家人。要知道他每年只花6个小时给投资人。为了能和家人吃早饭，他从来不安排很早的会议。但即便是这样，他依然把亚马逊打造成为了全球最成功、市值最高的公司之一。关于贝索斯对全球商业世界的颠覆和重塑，可以点击《让马云、马化腾和马斯克都感到压力的男人，估计只有他了》。

　　贝索斯也没有把教育孩子的任务甩给麦肯齐，而是两人一起有商有量，花费很多时间为自己的孩子定制教育计划。

　　在贝索斯的家里，孩子3到4岁就可以用刀了，7到8岁就可以用带电的工具来干活了，比如电锯、电钻等等。麦肯齐甚至开玩笑说：“我宁可因为自己的孩子在学习使用工具的过程中受伤，甚至失去一根手指，都不愿意他们什么都不会，一事无成。”

　　“足智多谋”（recourceful）不仅是贝索斯的择偶标准，现在也成了他们家的教育目标。贝索斯也非常赞同麦肯齐的教育方式。贝索斯自己就是一个动手能力极强、又非常聪明的人。他16岁的时候，跟着祖父开车去旅行，如果车子在路上抛锚，祖父绝对不会去找别人帮忙，而是靠自己把车修好，在这个过程中，贝索斯学到了很多东西。

　　麦肯齐也一样，为了能够完成学业，她在大学的时候打过很多工，非常努力、又非常高效地工作，因此也锻炼出了很强的工作能力。这些都是贝索斯夫妇认为应该给孩子的财富。

　　另外，贝索斯夫妇非常看重的品格是：自立和自理能力（self-reliance）。从他们的人生经历来看，这两位简直就是把足智多谋和自理自立做到了极致。

　　当然，两位学霸自然没有放松过孩子们的教育，除了常规的学习、体育等等之外，“学习第二语言是非常重要的，送他们去学普通话等等”，麦肯齐曾表示。

　　最后，总结一下，贝索斯夫妇俩携手走过了25年的时间，在这个过程中，两人一起打造了今天全世界市值最高的企业之一——亚马逊，从零开始不断努力，成为历史上最富有的人，这个过程真的很激动人心，而且两人的感情依然非常好。贝索斯喜欢在出差的路上给太太买礼物，他有时候会给麦肯齐打电话，问她，你的什么什么是什么尺寸的？麦肯齐问，为什么呀？贝索斯说，这可不管你的事哦，赶紧告诉我。收到礼物会让麦肯齐很高兴，这样的事情贝索斯特别喜欢做。

　　估计包括王小川在内的很多人，也是希望找到这样一种人生体验吧。

贝索斯亚马逊
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