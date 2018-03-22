上海市交通委执法总队约谈美团打车 美团:将积极整改

澎湃新闻记者 何颖晗 通讯员 倪沈霆

在上海上线运营仅2天不到，上海已查处3起涉利用“美团打车”非法客运案件。

3月22日，澎湃新闻记者从上海市交通委执法总队获悉，该部门就“美团打车”未按规定将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台，以及向未获得许可证件的车辆及驾驶员提供注册、发布召车信息并从事营运活动进行上户调查。

“美团打车”网约车平台于3月21日在上海正式上线运营。当日下午，上海市交通委、市公安局、市价检局联合约谈“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”相关负责人，要求该公司严格遵照上海市巡游出租车、网约车等相关管理规定，规范开展营运活动。

同日，上海市交通委执法总队执法人员在虹桥枢纽T1航站楼实施例行检查时，查获一辆牌号为皖LGJ529的美团“马甲车”。这辆车的乘客使用“美团打车”软件在古北路叫车，司机袁某接单后，按照订单行程将乘客送至上海虹桥国际机场T1航站楼。乘客使用平台红包后，实付金额8.89元。经初步调查，该车辆及驾驶员无《网络预约出租汽车运输证》《网络预约出租汽车驾驶员证》等相关资质，属于典型的“黑车”。

2018年3月21日，上海交通执法部门查获一辆美团“马甲车”。 本文图片均由上海市交通执法总队 提供

执法人员对袁某涉嫌使用无营运证车辆从事出租车经营进行立案调查，并依法暂扣了车辆。值得注意的是，皖LGJ529在“美团打车”乘客端显示的车辆牌号为“沪***529”，该车不但是“黑车”，还是辆“马甲车”。

实为皖牌的“马甲车”，在美团打车平台上显示为沪牌。

3月22日下午，上海市交通执法总队就“美团打车”未按规定将注册车辆及驾驶员的相关数据接入上海市行业监管平台，对其所属的“上海路团科技有限公司”进行上户调查，要求企业尽快落实前一日约谈会议要求，整改违法行为。同时，对21日查获的“马甲车”后台数据进行核查。

2018年3月22日，上海市交通执法总队对“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”进行上户调查。

经后台检索订单信息发现，皖LGJ529在“美团打车”的注册登记信息为“沪A1J529”，驾驶员姓名、手机号等信息均与实际不符。执法人员要求平台加强数据审核排查，防止有关驾驶员，利用平台审核的漏洞，注册“马甲车”从事非法客运行为，扰乱市场秩序。

上海路团科技有限公司相关负责人表示，将加强平台注册信息审核，对利用虚假信息注册及不符合上海网约车相关规定的车辆及驾驶员及时清理出平台。同时，公司也将积极整改，落实约谈会要求，最快一周内将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台。

记者还从执法部门获悉，截至发稿，上海市交通委执法总队共查获涉嫌利用“美团打车”进行非法客运行为的案件3起。一旦查实，驾驶员将面临罚款10000元，暂扣驾驶证3个月的行政处罚。如果第二次被查处的，执法部门将对其罚款30000元，暂扣驾驶证6个月。

同时，对于“美团打车”平台为不具备营运资格的驾驶员或者车辆提供召车信息服务的，执法部门也将按照《上海市查处车辆非法客运办法》之规定，对“美团打车”平台处以3万元以上10万元以下的罚款。