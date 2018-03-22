扎克伯格致歉：后悔错信剑桥分析 有人干扰美国选举

扎克伯格致歉脸书泄密：后悔错信剑桥分析，有人干扰美国选举

澎湃新闻记者 陈宇曦 包雨朦 承天蒙

马克·扎克伯格

Facebook卷入泄露用户信息风暴第5天，它的创始人扎克伯格终于在接受媒体采访时，公开道歉。

3月22日，马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时，就数据泄露时间公开道歉，“这是破坏信任的事情，对于发生这种情况我感到非常抱歉”。同时，这一事件也为他去美国国会作证打开了大门。

愿意去立法机构作证

当被问到可能将面对的美国国会作证，扎克伯格面对CNN的镜头说道：“简单的回答是，如果这是件正确的事情，我很高兴。”

扎克伯格表示，“我们要做的事情就是，让Facebook里知道最多情况的那个人去”，“如果那是我，那么我很乐意去”。

尽管目前Facebook在华盛顿雇佣了律师团队，但据C-SPAN数据库，扎克伯格本人从未在美国国会委员会面前作证。

自向数据公司“剑桥分析(Cambridge Analytica)”泄露数据的丑闻爆发以来，大西洋两岸的政客们都呼吁扎克伯格应该在立法机构面前作证。

根据外媒报道，剑桥分析与美国总统唐纳德?特朗普(Donald Trump)的竞选活动有关联，据报道，该公司在用户不知情的前提下，获取了约5000万Facebook用户的资料。

Facebook表示，该数据最初是一位剑桥教授根据平台规则收集的。Facebook表示，这些信息后来被转移到第三方，包括剑桥分析公司，这违反了Facebook的政策。

当地时间3月21日，扎克伯格在个人Facebook页面上发表了一篇文章，阐述了公司为更好地保护用户数据而采取的一系列措施。但这还不足以安抚立法者。

来自明尼苏达州的民主党参议员艾米·克罗布查(Amy Klobuchar)在推特上写道：“Facebook为保护用户而采取的措施是一个开始，但扎克伯格仍需要出庭作证。”她还敦促该公司采取支持有关网络广告披露的新规定。

Facebook是否愿意接受更严监管

在接受CNN采访时，扎克伯格表示，问题不在于Facebook是否应该受到监管，而在于如何做到最好。

扎克伯格说，“我不确定我们不应该被监管。有一些东西，比如广告透明度规定，我是很乐意看到的。”

尽管在世界最大的科技公司之一担任高管，但扎克伯格通常更偏向用Facebook来发布信息，而不是接受采访。在3月21日发布道歉声明后，扎克伯格在社交平台上遭到了一些批评，认为他的道歉并没有诚意。

“将审查成千上万的应用，需要确保不再犯类似的错误”

在接受CNN采访时，扎克伯格说“这是破坏信任的事情，对于发生这种情况我感到非常抱歉”。

“保护人们的数据是我们最基本的责任。”扎克伯格许诺，将进一步限制开发者访问用户数据，包括自动移除一些应用的访问权限，只要用户三个月未访问这些应用程序。Facebook还将调查那些可以访问大量用户数据的应用。

“很难知道我们将发现什么，但我们将审查成千上万的应用。”扎克伯格说，“这将是密集的行动。”

对于2015年剑桥分析公司引起关注时Facebook未能采取更多行动，扎克伯格也表达了遗憾。当时Facebook要求剑桥分析公司提供一份证书，证明其已经将通过不正当手段获得的用户数据删除。

“我并不知道你的情况，但我过去会习惯于相信，当人们合法地证明他们将做某件事时，他们真的会去做。这显然是个需要反思的错误。”扎克伯格说，“我们需要确保我们不再犯类似的错误。”

“有人试图搅乱美国中期选举”

本周的剑桥分析事件，是Facebook最新丑闻之一，在过去的一年，假新闻、外国操纵社交媒体信息干预美国大选、社交网络沉迷等负面新闻不断涌现。

当被问到如果有坏人试图利用Facebook搅乱美国的中期选举时，扎克伯格说，“我确定有人试图这么做。”但他对他的公司能处理好此事的能力表现出了信心。

根据美国宪法，美国总统选举每四年举行一次，国会选举每两年举行一次。在两次总统选举之间举行的国会选举，就是“中期选举”。2018年，是美国的“中期选举”年。

“我确定现在有了V2，就是2016年俄罗斯做的事情的第二个版本。我确定他们正在为此动作。”他说，“对此会有新的应对方法，我们要保证能观测到并赶在他们之前。”

扎克伯格说，公司意识到它的“责任”不仅是在美国，而是在全世界。

“这不是火箭科学，对吗？”他说，“有很多复杂的工作必须要做，保证其他国家不能轻易干涉选举，但我们可以做到。”

在CNN的采访中，扎克伯格称，“如果你在2004年，当我刚刚创业Facebook的时候告诉我，我今天的责任中很大一部分将会是对抗其他政府（state actor）的介入，保护选举的公正，你知道，我那时应该是不会相信的，我应该不会相信那将会是我接下来14年不得不做的事情。”