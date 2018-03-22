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不止是巩振兵走了 百度外卖最核心部门也要有人离开

不止是巩振兵走了 百度外卖最核心部门也要有人离开
2018年03月22日 07:28 新浪综合
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　　来源：36氪

　　不止是巩振兵要离开百度外卖了，36氪了解到，其核心部门KA渠道部最近也可能有比较大的人员流失。一名百度外卖内部员工称，公司已经做好了相关预案，对这些人离职之后内部可能出现的各种情况都做了准备。

　　对百度外卖稍微熟悉点的人都知道，其业务主体正是通过渠道部门发展的代理加盟商，而KA渠道部则主要负责对接重点大客户，例如星巴克等连锁的知名商家。“在内部看来，高品质商家一直是百度外卖的核心竞争力之一，所以KA渠道部算是我们的一级部门”，上述内部员工称，他接收到的信息是，该部门的管理层最近会有一些人“出走”。

　　但是他不清楚，这些人是否会跟着巩振兵一起去下一家公司。此前，《新京报》报道称，日前刚从百度外卖离职的董事长巩振兵，下一步可能会加入滴滴外卖。不过，另一名接近巩振兵的百度外卖人士则告诉36氪，他曾问过巩振兵的去向，以及是否会入职滴滴的外卖事业部，得到的回答是，“没有的事儿”。而早在去年下半年，一名百度外卖的离职高管就曾向36氪预测，百度外卖被饿了么收购后，巩振兵一年之内一定会离职，“更有可能的是回到百度体系”。

　　事实上，早在去年，36氪独家报道了分管渠道业务的百度外卖副总裁陈青离职后，在很多内部人士看来，这家公司最核心的渠道部门就已经出现动荡了。一些人判断的标准是，“只要CEO巩振兵和陈青两个人都还在，百度外卖就还算人员稳定”。所以，能否有一个工作更持久也更强势的管理者来接管这个部门，似乎是很多员工更关心的话题。

　　无论如何，至此，百度外卖的原创始团队核心成员几乎全部“离家出走”。

　　2017年8月24日，百度外卖宣布和饿了么合并。合并之后，百度外卖成为饿了么的全资子公司，但仍以独立的品牌和运营体系发展，包括管理层在内的人员架构保持不变。另外，饿了么发布通知，宣布巩振兵担任百度外卖董事长，负责集团及百度外卖战略布局及关键业务梳理，其CEO职务由饿了么派驻的高管魏海取而代之。

　　在内部人士看来，这实际上意味着巩振兵已经被架空，原有的百度外卖团队无形中被边缘化。随之而来的是，这家公司像是中了某种魔咒，高管相继离职。

　　被饿了么收购不到一个月，原百度外卖CTO（首席技术官）耿艳坤离开，并加入顺丰。随后是副总裁陈青离职，36氪从知情人士处了解到，陈青已经加入百盛。

　　仅过了三个月，巩振兵也选择了离开。

　　36氪了解到，一些百度外卖高管不排除会入职阿里。今年2月底，有消息称阿里将以95亿美元的价格收购饿了么，虽然阿里及饿了么均未对此传闻做出公开回应，不过多名百度外卖内部人士称，他们觉得阿里收购饿了么已成定局，“所以先和阿里那边接触一下没有坏处”。

　　其实，两家平台在整合的过程中难以避免出现大范围的人事变动。虽然饿了么CEO张旭豪在宣布收购百度外卖的内部会议上曾表示收购达成后，饿了么与百度外卖将保持双品牌运营，两个品牌将分别针对不同的用户群体，形成差异化，未来平台发展需要技术等方面的支撑，所以不会关闭这个品牌或取消这个团队。

　　不过高端人才，例如技术一把手耿艳坤和分管代理商的陈青都离开，对于合并后的新平台来说，确实算是不小的损失。

　　“核心团队的相续出走，只会让百度外卖的管理层在饿了么内部更显弱势，同时也削弱了这家公司在市场上的竞争力。”一名百度外卖员工称，除了人事变动外，未来双方还需经过更为复杂的多方面调整和磨合，这个过程无论对于饿了么还是百度外卖而言都并非易事，也是双方在接下来整合过程中的难点。

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