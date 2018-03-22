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腾讯游戏占总营收41% 将推功能型游戏平衡过度娱乐

腾讯游戏占总营收41% 将推功能型游戏平衡过度娱乐
2018年03月22日 06:11 21世纪经济报道
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　　3月21日，腾讯交出了2017年的成绩单。据财报显示，腾讯2017年总营收2377.6亿元，同比增长56%；净利润为715.1亿元，同比增长74%。

　　对于营收的高速增长，腾讯方面表示，主要来自于游戏、支付、数字内容及社交和视频广告的驱动。2017年，腾讯网络游戏收入同比增长38%至978.83亿元，占总收入约41.17%；社交网络收入增长52%至561亿元，占比约23.6%；网络广告营收404.39亿元，同比增长50%，占比约17%。

　　与业务营收增长相对应的是，腾讯的股价也从去年年初的每股200港元左右，涨至年末的每股约400港元，整整翻了一番。谈及股价，腾讯公司总裁刘炽平在当天召开的2017业绩发布会上表示，腾讯不是特别关注股价，股价是由投资者来判断，腾讯要关注的是公司核心价值，比如如何把产品做好。

　　腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾则表示，腾讯在2017年实施了多项重要战略举措，这进一步巩固了腾讯的领先地位。接下来，腾讯将加大在视频、支付、云、人工智能及智能零售等领域的投资，这会在短期内对腾讯的盈利有些影响，但这些投资将会为腾讯带来长远价值。

　　“吸金”的游戏业务

　　近年来，腾讯游戏业务的收入占比在不断下降，但这并不妨碍腾讯在游戏领域的“霸主”地位。2017年，腾讯的网络游戏收入为978.83亿元，同比增长38%，而根据网易日前发布的财报显示，其去年的网络游戏营收为363亿元，同比增长约30%。

　　2017年，腾讯在手游及端游方面均保持了增长。在移动端，国民手游《王者荣耀》的“吸金”能力依旧，此外，《魂斗罗：归来》《龙之谷》和《经典版天龙手游》等新游戏也表现不俗。而《地下城与勇士》和《英雄联盟》两款游戏则是端游营收的主力军。

　　不过，受游戏用户向移动端转移的影响，腾讯在端游方面也感受到了增长的压力。腾讯在财报中指出，未来将通过组织专业电子竞技比赛推广如《绝地求生》《堡垒之夜》等突破性新游戏，以及发掘《深海迷航》等创新游戏类型来提高用户的参与度。

　　刘炽平坦言，从游戏用户的角度来看，游戏泛娱乐化的发展趋势已经很清晰，比如游戏用户除了自己玩游戏，也会想着去看别人玩游戏并与之进行互动。所以，腾讯很看好电竞、直播等和游戏相关领域的发展，也进行了很大的投入。此前，腾讯在3月8日一天之内，便斥资11亿美元分别投资了斗鱼和虎牙两个直播平台。

　　突破性新游戏方面，腾讯则在“吃鸡”类游戏上抢占了先机。去年3月，“吃鸡”游戏的鼻祖《PUBG》上线以后，随即得到中国游戏玩家的追捧。同年11月，腾讯宣布其已经获得《PUBG》在中国的端游发行权和手游开发权。

　　目前，《PUBG》正版手游《绝地求生：刺激战场》已经上线，并长期占据App Store免费游戏榜的第一。对于《PUBG》端游的发行进展，马化腾表示：“还在跟有关部门进行沟通，有些内容还需要进一步完善。不过看到用户对手游的喜爱程度，相信未来端游也会很受欢迎。”

　　在腾讯此次发布的财报中，并未体现“吃鸡”游戏的相关数据，但其未来的盈利能力，也备受外界关注。马化腾坦言，从长远来看，这类游戏会有变现的机会。但现阶段，腾讯还是专注游戏的完善，尽量让用户玩得畅快，所以还没有商业化的计划。

　　推出功能型游戏

　　DCCI互联网研究院院长刘兴亮告诉21世纪经济报道记者，虽然腾讯对其他业务开始不断加大投入，但短期内，游戏依然会是其主导业务。

　　显然，“游戏公司”的标签腾讯很难撕掉，这也使其必须直面关于“如何防止青少年沉迷游戏”的监督。去年，《王者荣耀》的全民普及，使得数量众多的青少年沉迷其中，这也让腾讯饱受质疑。

　　马化腾表示，对于未成年人的保护，是整个社会比较关注的话题。同时也是他非常关注的，目前，这方面的业务也均由他亲自监督。“近一两年，腾讯在未成年人保护方面做了大量研究，此前，我们先是在PC端游戏上线了反沉迷系统，而手游也会逐步上线。”

　　去年暑期，《王者荣耀》对12岁以下的儿童进行了游戏限制，包括一天不得玩超过1个小时、晚上9点以后不能登录等。“为了防止儿童使用‘小号’登录，我们和很多家长进行了交流，了解了他们的痛点。”马化腾说，“我们希望能以身作则，树立行业榜样，与监管层做了大量沟通。未来监管层可能会有一个内容清单，这对于行业会有一个长远、负责的考虑。”

　　而刘炽平提出了腾讯在游戏业务上的另外一个思路。其认为，游戏实际上对于孩子也会有一些正面作用，比如很多从事IT工作的人都是最先通过游戏引发的爱好，所以腾讯也希望能把游戏转化成一个教育的渠道，比如推出一些功能性游戏。

　　一位业内人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示，功能游戏可以理解为严肃游戏或应用性游戏，与传统娱乐型游戏有所区分，是以解决现实社会和行业问题为主要目的的游戏品类。

　　据了解，今年2月份，腾讯曾推出五款功能类游戏，包括《榫卯》《折扇》、《纸境奇缘》《欧氏几何》，以及一款以重新演绎中国北方少数民族传统文化为背景的游戏，涉及传统文化、理工锻炼、科学普及三大领域。

　　“未来，我们希望游戏给用户带来的不仅仅是娱乐性，而且也能激发他们对某些学科的兴趣。”刘炽平说。

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