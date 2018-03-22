新浪科技> 互联网 > 正文

美团打车上海开练 抽成比滴滴低17%

美团打车上海开练 抽成比滴滴低17%
2018年03月22日 05:32 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本报记者 陶力 实 习 生 秦元舜 上海报道

　　3月21日，美团打车正式登陆上海，上线了出租车及快车两种业务，上海用户可以通过美团、美团打车、大众点评三个APP使用该服务。这意味着，继南京首站之后，美团打车跨出了布局全国市场的第一步。

　　21世纪经济报道记者注意到，上海用户打开美团APP后，在首页即可看到“美团打车”入口。用户定位起始位置信息后，可选择出租车或快车服务。同时，美团打车还为用户提供了一键同时呼叫快车和出租车的服务。值得注意的是，美团打车此前在南京对司机的抽成仅为8%。在上海地区注册的司机，可享受开站三个月内“零抽成”。

　　美团打车入驻上海，预示着美团在出行领域进一步的投入，对于滴滴而言将面临新的挑战。有分析人士指出，美团将打车与就餐场景打通，减少了用户的操作成本，这是美团相对滴滴的竞争优势。滴滴接近于服务低频场景，美团则是用高频消费场景来切入打车市场。但是出行行业比拼的是长期商业运营效率，双方可能会打一场持久战。

　　美团补缺

　　上海用户在美团搜索本地餐饮商户信息时，可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需手动输入起始地址。这一布局符合美团点评CEO王兴的设想。此前，他在接受21世纪经济报道记者采访时表示，美团点评的一系列服务都是围绕用户需求展开，包括衣食住行，出行正是其中重要的一环。

　　据统计，在美团点评日活跃用户中，30%有出行需求。这也是王兴下决心杀入打车行业的重要原因。

　　此外，资本层面王兴也得到了来自腾讯的支持。2017年10月，美团点评获得腾讯40亿美元的融资。这笔资金的到位，给了美团更大的底气去扩充新的业务。同时，美团点评自身的造血能力也在提升。美团点评集团高级副总裁陈少晖当时也表示：“美团点评公司业务已经实现盈亏平衡，收入同比三位数增长，公司现金充沛，实际资金储备已超30亿美元。”

　　2月15日，王兴在内部邮件中透露了美团点评2017年的发展业绩：2017年公司整体收入增长实现翻番，超过330亿元，GMV交易额突破3600亿元，比2016年同期增长了50%。其线上日订单量峰值超过2700万，额外的还有线下超过700万单的交易。

　　美团试水打车最早是在2017年2月，地点在南京，用10个月做到了日订单突破10万的水平。去年10月，美团完成新一轮40亿美元融资，美团打车正式浮出水面，动作也越来越频繁。预计今年上半年，在全国还会落地到六个城市。去年7月，美团就已获得《网络预约出租汽车经营许可证》，美团打车在上海开站也属于符合规范的持证上岗。

　　“之所以美团选择上海作为第二个落脚的城市，是因为上海的网约车市场依旧存有空间。”艾媒咨询CEO张毅接受21世纪经济报道记者采访时表示，虽然整体的网约车市场被滴滴所主导，但是并非每一个城市的市场都已饱和。再加上上海的交管部门对于网约车的管理已经走向成熟，对于美团而言，依旧大有可为。

　　格局变化

　　据极光大数据发布《网约车App行业报告》显示，2017年滴滴出行凭借12%的高渗透率成为第一梯队的App，每100个移动互联网民中就有12个是滴滴出行的用户。第二梯队的神州专车相比滴滴差距较大，渗透率仅为1.37%，其余网约车App均低于1%。伴随美团的强势入局，网约车行业一家独大的情况，或许会有所改变。

　　补贴是美团的首要武器。美团平台上一名快车司机告诉21世纪经济报道记者，新注册司机在开站三个月内“零抽成”，美团打车只收取每单0.5元的信息服务费。“只要每天在线10小时并接够10单，就能拿到600元保底收入，另外如果每天流水超过600元，还将额外奖励200元。”

　　在司机们看来，美团平台的补贴非常具有吸引力。“现在滴滴对快车司机的抽成在25%左右，相当于每做100元的生意，滴滴要分走25元。易到大概是在15%左右。美团以后是按照8%的额度抽成。如果美团打车每天的订单量和滴滴差不多，我每月大概能多赚三四千元。”前述司机给记者算了一笔账。

　　而在用户端，美团也照例采取了优惠券模式，即前三单立减十四元，且发放了多张七折优惠券。有消息称，美团打车在全国布局后，预计补贴费用高达40亿元。美团打车相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时，对此予以否认。

　　滴滴出行则早已是严阵以待。3月2日，滴滴推出忠诚骑士计划，骑士的在线时长将骑士分为了忠诚骑士和自由骑士两种，其中忠诚骑士必须每周在线48小时，月保底收入10000元。自由骑手则可以随时接单，订单收入翻倍。对于美团的步步进逼，滴滴出行创始人兼CEO程维曾公开表示：“尔要战，便战！”滴滴的姿态显而易见。

　　在用户层面，包括滴滴出行、神州专车、首汽约车、曹操专车等在内的多个网约车平台，都悄然推出了优惠政策，以留住可能流失的老用户。对于用户来说，除了价格上带来的优惠，平台对于司机服务能力的管理，则显得更为重要。无论是外卖，还是打车，都是与线下结合极为紧密的业务，对平台的运营能力也将是考验。这一点，对美团而言是全新的挑战。

　　“网约车格局目前基本稳定，仅仅依靠补贴并不能撼动滴滴江湖老大的地位。”艾媒咨询CEO张毅表示。他认为，美团目前仅仅能够称之为入局者，还不能称为搅局者。因为绝大部分的市场份额依旧被滴滴占有，且滴滴通过签约骑手等方式，掌握了足够数量的优质骑手资源。在之后很长的一段时间里，网约车依旧会是滴滴的天下。

美团滴滴打车
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有