美团打车上海开练 抽成比滴滴低17%

本报记者 陶力 实 习 生 秦元舜 上海报道

3月21日，美团打车正式登陆上海，上线了出租车及快车两种业务，上海用户可以通过美团、美团打车、大众点评三个APP使用该服务。这意味着，继南京首站之后，美团打车跨出了布局全国市场的第一步。

21世纪经济报道记者注意到，上海用户打开美团APP后，在首页即可看到“美团打车”入口。用户定位起始位置信息后，可选择出租车或快车服务。同时，美团打车还为用户提供了一键同时呼叫快车和出租车的服务。值得注意的是，美团打车此前在南京对司机的抽成仅为8%。在上海地区注册的司机，可享受开站三个月内“零抽成”。

美团打车入驻上海，预示着美团在出行领域进一步的投入，对于滴滴而言将面临新的挑战。有分析人士指出，美团将打车与就餐场景打通，减少了用户的操作成本，这是美团相对滴滴的竞争优势。滴滴接近于服务低频场景，美团则是用高频消费场景来切入打车市场。但是出行行业比拼的是长期商业运营效率，双方可能会打一场持久战。

美团补缺

上海用户在美团搜索本地餐饮商户信息时，可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需手动输入起始地址。这一布局符合美团点评CEO王兴的设想。此前，他在接受21世纪经济报道记者采访时表示，美团点评的一系列服务都是围绕用户需求展开，包括衣食住行，出行正是其中重要的一环。

据统计，在美团点评日活跃用户中，30%有出行需求。这也是王兴下决心杀入打车行业的重要原因。

此外，资本层面王兴也得到了来自腾讯的支持。2017年10月，美团点评获得腾讯40亿美元的融资。这笔资金的到位，给了美团更大的底气去扩充新的业务。同时，美团点评自身的造血能力也在提升。美团点评集团高级副总裁陈少晖当时也表示：“美团点评公司业务已经实现盈亏平衡，收入同比三位数增长，公司现金充沛，实际资金储备已超30亿美元。”

2月15日，王兴在内部邮件中透露了美团点评2017年的发展业绩：2017年公司整体收入增长实现翻番，超过330亿元，GMV交易额突破3600亿元，比2016年同期增长了50%。其线上日订单量峰值超过2700万，额外的还有线下超过700万单的交易。

美团试水打车最早是在2017年2月，地点在南京，用10个月做到了日订单突破10万的水平。去年10月，美团完成新一轮40亿美元融资，美团打车正式浮出水面，动作也越来越频繁。预计今年上半年，在全国还会落地到六个城市。去年7月，美团就已获得《网络预约出租汽车经营许可证》，美团打车在上海开站也属于符合规范的持证上岗。

“之所以美团选择上海作为第二个落脚的城市，是因为上海的网约车市场依旧存有空间。”艾媒咨询CEO张毅接受21世纪经济报道记者采访时表示，虽然整体的网约车市场被滴滴所主导，但是并非每一个城市的市场都已饱和。再加上上海的交管部门对于网约车的管理已经走向成熟，对于美团而言，依旧大有可为。

格局变化

据极光大数据发布《网约车App行业报告》显示，2017年滴滴出行凭借12%的高渗透率成为第一梯队的App，每100个移动互联网民中就有12个是滴滴出行的用户。第二梯队的神州专车相比滴滴差距较大，渗透率仅为1.37%，其余网约车App均低于1%。伴随美团的强势入局，网约车行业一家独大的情况，或许会有所改变。

补贴是美团的首要武器。美团平台上一名快车司机告诉21世纪经济报道记者，新注册司机在开站三个月内“零抽成”，美团打车只收取每单0.5元的信息服务费。“只要每天在线10小时并接够10单，就能拿到600元保底收入，另外如果每天流水超过600元，还将额外奖励200元。”

在司机们看来，美团平台的补贴非常具有吸引力。“现在滴滴对快车司机的抽成在25%左右，相当于每做100元的生意，滴滴要分走25元。易到大概是在15%左右。美团以后是按照8%的额度抽成。如果美团打车每天的订单量和滴滴差不多，我每月大概能多赚三四千元。”前述司机给记者算了一笔账。

而在用户端，美团也照例采取了优惠券模式，即前三单立减十四元，且发放了多张七折优惠券。有消息称，美团打车在全国布局后，预计补贴费用高达40亿元。美团打车相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时，对此予以否认。

滴滴出行则早已是严阵以待。3月2日，滴滴推出忠诚骑士计划，骑士的在线时长将骑士分为了忠诚骑士和自由骑士两种，其中忠诚骑士必须每周在线48小时，月保底收入10000元。自由骑手则可以随时接单，订单收入翻倍。对于美团的步步进逼，滴滴出行创始人兼CEO程维曾公开表示：“尔要战，便战！”滴滴的姿态显而易见。

在用户层面，包括滴滴出行、神州专车、首汽约车、曹操专车等在内的多个网约车平台，都悄然推出了优惠政策，以留住可能流失的老用户。对于用户来说，除了价格上带来的优惠，平台对于司机服务能力的管理，则显得更为重要。无论是外卖，还是打车，都是与线下结合极为紧密的业务，对平台的运营能力也将是考验。这一点，对美团而言是全新的挑战。

“网约车格局目前基本稳定，仅仅依靠补贴并不能撼动滴滴江湖老大的地位。”艾媒咨询CEO张毅表示。他认为，美团目前仅仅能够称之为入局者，还不能称为搅局者。因为绝大部分的市场份额依旧被滴滴占有，且滴滴通过签约骑手等方式，掌握了足够数量的优质骑手资源。在之后很长的一段时间里，网约车依旧会是滴滴的天下。