美团打车登陆上海 滴滴将携外卖“迎敌”

数据来源：DCCI、极光大数据、艾媒咨询

新京报制图/陈冬

3月21日，美团打车正式登陆上海，提供出租车及快车两种服务，上海用户可以通过美团或美团打车APP体验。这意味着继南京首站之后，美团打车跨出了布局全国市场的第一步。美团打车在上海上线的头一天，就被上海市交通委等部门联合约谈，要求其规范运营。

美团进军网约车，与滴滴的摩擦不可避免。有意思的是，滴滴也要进入美团的核心业务领域——外卖。新京报记者从工商信息平台获悉，滴滴已经成立了“北京再造科技有限公司”运营外卖业务，滴滴出行副总裁罗文为公司法人。滴滴外卖中加入不少百度外卖人员，将于4月1日上线。

美团打车重金补贴上海司机和乘客

司机刘师傅之前就是一直开滴滴快车，累计接过6000多单。“美团打车出来后就注册了，我现在两个平台都接单，哪个有单就跑哪个。”刘先生介绍，今天美团会根据接单数量给司机奖励，不同时间段奖励额度不同，低的一单奖四五元，高的十元。他还介绍，美团打车前三个月对上海司机不抽成，每单只收0.5元信息费，三个月后抽成8%。目前，滴滴快车抽成在20%多。

美团打车登陆上海对乘客优惠力度也挺大。上海的宋女士昨日使用美团的叫车服务，从长宁区的龙之梦大酒店到徐汇区环贸iapm商场，路程大约4公里。“几秒钟之后就有司机接单。美团打车APP显示，这段距离的总费用为20.23元，前三单每单补贴14元，乘客只需支付6.23元即可。而同样距离，滴滴快车需要19.8元，优惠1元之后，实际需支付18.8元。”

上海的王先生3月21日叫了两单美团打车，两个司机都是以前跑滴滴的。“现在快车司机准备两个手机分别运行滴滴和美团两个平台，他们都乐见滴滴和美团之争，滴滴现在对司机的抽成是20%多，而美团在头几个月是不抽成的。”王先生认为，从目前来看，美团打车和滴滴出行提供的服务其实是没太大差别的。“公司总是追求垄断，垄断带来定价权，而用户希望竞争。”

当然，也有不少用户抱怨美团打车体验不够好。“我去上班时使用美团打车，连续叫了两个司机，都走错了路，结果等了二十分钟才坐上车。”用户李小姐表示，虽然出现了小意外，但美团的司机态度都挺好的。在南京上学的张同学也因为优惠力度大选择使用美团打车，但她认为美团打车的叫车体验不太好，“被莫名其妙地关闭了两笔订单，被取消了用车服务。”

在沪运行首日，美团打车被约谈

美团打车在上海运行的头一天，就引起了监管部门的关注。

记者从美团打车方面获悉，上海市交通委、市公安局、市价检局联合约谈“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”相关负责人，要求该公司严格遵照本市巡游出租车、网约车等相关管理规定，规范开展营运活动。

有关部门对美团提出了几项整改要求，包括平台的相关数据信息接入上海市网约车行业监管平台；宣传广告中不得出现类似“一元钱出发”、“低价出发”，撤销相关内容；由于相关巡游出租汽车车辆和司机注册信息尚未接入本市出租汽车信息服务平台，不得开启巡游出租汽车打车软件营运业务。

对此，美团打车回应称，将按照上海网约车和巡游车管理的相关法规，积极落实有关工作要求。

2017年底，在南京测试了10个月的美团打车宣布将开始市场扩张，已拟定北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门七个城市，今年1月美团打车司机招募页面显示即将登陆北京。不过，后来传出因未获得相应城市的网约车经营牌照被迫暂停。

美团为何布局打车业务？美团点评高级副总裁、出行事业部总裁王慧文表示，开展打车业务源自用户需求，美团点评2.5亿的日活跃用户中，30%有出行需求。在南京试点10个月以来，美团打车日订单量突破10万单。“新城市开通初期对司机零抽成，希望能给行业带来创新动力，在本地吃喝玩乐消费场景协同的基础上，为用户提供更好的体验。”

在残酷的烧钱大战后，网约车市场从快的、滴滴、优步“三国鼎立”，到后来的“两强争霸”，最后变成 “一家独大”。

据极光大数据发布《网约车APP行业报告》显示，2017年滴滴出行凭借12%的高渗透率成为第一梯队，每100个移动互联网用户中就有12个使用滴滴出行；第二梯队的神州专车相比滴滴量级差距较大，渗透率仅为1.37%，其余网约车APP均低于1%。

除了看中网约车格局的不均衡外，网约车市场的高达20%-30%的佣金水平，也令美团看到了机会。近日，记者走访北京网约车市场，大部分司机对于美团打车的出现表示欢迎，“有竞争也是好事，也能赚些钱。”网约车司机赵师傅告诉记者，到时候哪个平台佣金少就接哪个。

有业内人士认为，美团开展打车业务，是为了安放无处变现的流量。餐饮是美团的主营业务，而餐饮行业并不热衷于砸钱做广告。从美团业务延展性上讲，用户在餐厅吃完饭，有很大的概率要打车。

二选一的较量：美团打车VS滴滴外卖

美团布局打车业务，必然触动滴滴的奶酪。滴滴进军外卖领域，让人们看到了另一种形式的反击。3月初滴滴外卖高薪招聘骑手的消息不胫而走。

对于无锡的餐饮业来说，滴滴进军外卖早就不是秘密。今年2月，滴滴外卖工作人员走街串巷进行地推，但并不是“地毯式”推广，他们选择了一种更有针对性的打法，用他们的话来说，“我们选择在其他外卖平台上评价比较高、做得比较好的商家推广。”

2月底的一天，滴滴地推人员找到了在无锡从事小吃生意的林姐（化名），林姐的门店已经接入了美团、饿了么、百度外卖。“其实外卖平台对商家的优惠都差不多，但无锡本地人用美团比较多。”3月初，林姐和滴滴外卖签订了合同，在她看来所有商家应该都不排斥滴滴外卖，毕竟多一个平台，就意味着订单量的增长。林姐根据以往经验判断，滴滴外卖初期的补贴可能比较多。

林姐的店是加盟店，几天后，一则来自总部的通知打乱了她的设想。总部通知旗下加盟店，“不能上线滴滴外卖，如果发现门店接入滴滴外卖，美团与饿了么都将直接下线（不能使用两平台接单）。”至于是否接入滴滴外卖，由各门店自行决定。

北京的滴滴司机蔡师傅也在为可能发生的二选一而烦恼。蔡师傅已经当了两年多的滴滴司机，不久前他又有了一个新的身份——美团司机。由于滴滴目前采用的是派单模式，蔡师傅担心如果滴滴派单，而车上刚好拉着美团的乘客。

和林姐的想法类似，蔡师傅的目的是想多接单。网约车新政出台后，蔡师傅明显感觉订单量变少了。“特别是最近一段时间，收入没有以前好。现在每个月也就五六千，以前好的时候能有八九千。订单少了，坐车的人少了，奖励拿不到了。”

蔡师傅告诉记者，滴滴对司机有一套激励办法，司机每天拉够一定量的订单，就可以获得一定金额的奖励，“以前最多的时候一天能拉30多单，拿到几百块的奖励。现在每天拉十几个小时，也不能保证每天都拿到奖励。”

分析称滴滴做外卖意在高频支付场景

滴滴正在为外卖业务的推出做最后准备。新京报记者获取的一份滴滴外卖合同显示，与商家签合同的主体是北京再造科技有限公司，该公司唯一股东是北京小桔科技有限公司，也就是滴滴出行的运营主体。该公司的法人是罗文，是滴滴出行的副总裁，负责打车业务。

工商信息显示，该公司注册于2017年11月22日，当时的经营范围并未包含外卖、配送等业务，直到2018年1月25日，才新增了销售食品、汽车等项目。

滴滴内部人士告诉新京报记者，滴滴外卖团队成立于2017年下半年，组成人员包括不少此前百度外卖团队成员。

近日，已于去年9月被饿了么收购的百度外卖再次传出人员调整消息，百度外卖董事长（原CEO）巩振兵离职，饿了么3月20日确认了这一消息。有传言称巩振兵的新东家将是滴滴外卖。但饿了么方面表示不知情。

滴滴入局外卖，外界猜测很多。2017年底美团打车七城出击时，滴滴就被曝出正在试水外卖业务，并组织了一个10人左右的小团队秘密研发。直到3月初滴滴公开招聘骑手，大家才嗅到了这场商战的火药味。

近日，新京报记者登录滴滴配送客户端看到，滴滴配送城市包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门等九大城市。无锡的滴滴外卖骑手告诉新京报记者，滴滴外卖将于4月1日上线。

滴滴外卖骑手招募消息显示，骑手分为忠诚骑手和自由骑手两类。忠诚骑手要求每周在线大于48小时，月保底收入10000元；自由骑手可自由上线接单，订单收入翻倍。“现在滴滴骑手的优惠很大，刚开始每天跑200元，滴滴补贴200元。”无锡外卖骑手王南（化名）告诉新京报记者，滴滴外卖现在已经吸引了无锡许多资深外卖骑手。

目前来看，外卖并不是一个短时间能实现盈亏平衡的市场。美团点评高级副总裁王莆中透露，美团外卖距离盈利仍有一到两年时间。年交易额达1710亿元的业务，还无法通过规模化来盈利，美团近期也在逐步减少用户补贴金额，红包补贴从早期的最低三四元，变成了现在的0.5元左右。

去年，饿了么收购百度外卖，饿了么和美团成为外卖大战中的幸存者；今年，阿里又全资收购饿了么。滴滴现在进军外卖市场意欲何为？

互联网分析师唐欣表示，互联网企业很少把赚钱当做直接目标，用户流量、现金流、支付通道等，都是有价值的考量。对于滴滴来说，出行是高频支付场景，外卖同时也是。

2017年，滴滴全资控股的时园科技收购一九付，间接获得第三方支付牌照。“若滴滴不断发展，日后必然会建立自身支付体系，不会放弃支付入口。”资深互联网观察家丁道师认为。

补贴战价格战或再现，钱能烧多久？

“从目前来看，滴滴外卖和美团打车都是阶段性试水，两家企业都没有把此当成战略性的业务来看。至少短期内不会威胁到对方的市场份额。”资深互联网观察家丁道师认为，作为各自领域的巨头，滴滴与美团进入对方领域的成本并不高，目前外卖市场与出行市场都存在一些问题，生活服务刚性需求，市场是多元的，未来两个市场还是会有其他玩家进入。

2014年到2016年之间，网约车大战的惨烈程度足以载入中国互联网史册。作为滴滴的投资方，马化腾曾对媒体透露，滴滴最高一天曾亏损超过4000万。“（补贴大战）就像武林高手过招，谁也不敢收手，一收手就前功尽弃”。

在移动出行和外卖市场，久违的补贴战还会再现吗？有分析认为，无论是美团涉足打车，还是滴滴做外卖，业务铺开的初期，采用的手段必然是价格战与补贴战。

尽管美团在去年10月完成了一笔40亿美元的融资，但公司的外卖、团购、酒店三大业务还在继续烧钱，在打车业务上大规模、长时间的大额补贴并不现实。

近日，新京报记者从上海证券交易所公司债券信息平台获悉，中信证券-滴滴第[N]期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，此计划拟发行金额100亿，品种为资产支持证券（ABS）。

本次ABS融资以滴滴合作汽车租赁公司向司机出租车辆所产生的租赁债权为基础资产，滴滴担任合作伙伴的代理原始权益人，负责协调租赁公司，统一面向资本市场进行证券化融资。至于这100亿元融资的用途，知情人士称将用于完善滴滴的出行生态。而不是外界猜测补贴外卖业务。

此外据相关媒体报道，滴滴的GMV（成交总额）在2017年达到250亿-270亿美元，2017年GMV增长超过70%，并基本盈利；2018年滴滴预计将顺利实现盈利。在冲击盈利的关口，滴滴愿意拿出多少钱来补贴外卖市场？

B04/B05版采写/新京报记者 陈维城 马婧 实习生 李晓丽 杨婷