用户数据泄露 脸书市值蒸发500亿美元

拥有20亿用户的Facebook近日卷入了史上最大个人信息泄露风波。3月17日有媒体报道，一家名为剑桥分析英国公司，在未经用户许可的情况下违规获取Facebook上5000万名用户个人信息数据。受此影响，Facebook股价19日出现了五年来的最大单日跌幅6.8%，20日再跌2.56%，抹平该公司今年以来的全部涨幅，Facebook两日市值蒸发500亿美元。与此同时，Twitter、Snapchat等社交媒体公司股票，也被殃及大跌。

3月19日，Facebook宣布，已聘请专业公司对剑桥分析的所作所为展开调查，同时禁止剑桥分析及其母公司使用Facebook的任何数据。Facebook还宣布，剑桥分析曾表示用户数据已经销毁，但Facebook接到的其他报告表明，这些被滥用的用户数据并未被销毁。“如果这些数据依然存在，则构成了对Facebook政策的严重违反，也违背了这些机构过去的承诺。”

一款APP，引爆五千万用户资料外泄

美国时间3月17日，据美国《纽约时报》、英国《观察者报》共同发布报道称，英国数据分析公司“剑桥分析（Cambridge Analytica）”共同创办人 Christopher Wylie 向媒体爆料指出，数据机构剑桥分析在2014年至2015年期间曾邀请Facebook用户参加性格测试，获取包括Facebook用户的身份、朋友关系网和“赞”过的内容在内的广大用户个人信息。

剑桥分析通过一款心理测验APP，获得了总共有27万facebook用户的下载参与，并在过程中提供了相关用户数据资料，而通过这款小测验所延伸连接的社交关系高达5000万名用户。2015年之前，除非用户设定为不公开，否则这些第三方App可以取得用户的朋友清单。

爆料人称，这整起事件最可怕之处，不只在于数据资料外泄的风险问题，而在于Facebook在很多年前就意识到了将自身用户数据用于研究目的的第三方应用的存在。

这一消息使拥有20亿用户的Facebook卷入史上最大个人信息外泄风波。

数据被盗还是仅被“误用”？

而Facebook于媒体报道的前一天，即3月16日已提前披露了相关内容，坚称其数据并没有被盗用窃取，而只是被“误用”，并表示已聘请专业公司对剑桥分析的所作所为展开调查，同时禁止剑桥分析及其母公司使用Facebook的任何数据。

Facebook在媒体报道之前主动披露消息的行为不仅没有起到息事宁人的作用，反而引发了公众对Facebook的愤怒。

受“泄密”丑闻影响，在本周开盘的前两个交易日中，Facebook股价已经暴跌11.4%，市值更是在两天之间蒸发500亿美元。

21日Facebook盘前再跌2.5%。

截至目前，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）尚未对该事件发声。

或面临其市值4倍的天价罚款

危机中的Facebook可能面临天价罚款。

据《华盛顿邮报》报道，美国联邦贸易委员会（The U.S。 Federal Trade Commission，FTC）正在针对Facebook是否违反了2011年的和解令开展调查。该媒体引用乔治敦法学院Vladeck教授称，和解令每违反一次，可判处4万美元罚款。这意味着，如果事实确如媒体所言，5000万用户的数据被泄露将使Facebook面临2万亿美元的罚款。

这相当于其3月20日收盘后市值的4倍。

除了监管机构的压力，Facebook还面临股东的集体诉讼，当地时间3月20日，美国科技媒体《商业内幕》（Business Insider）报道称，一位投资者代表Facebook股东向公司提起集体诉讼。

新京报记者在诉状中看到，原告方声称，由于Facebook在过去的两年内都知道这个问题，并且没有公开发表任何言论，它的过错在于没有向投资者提供足够的信息，因此，Facebook要承担损害赔偿责任。

外泄背后：借助第三方公司增加客户黏性

3月19日，受该丑闻影响，Facebook大跌6.8%，市值蒸发逾360亿美元，CEO扎克伯格也因此跌出福布斯富豪榜前五位。据测算，扎克伯格两日财富蒸发超80亿美元。

数据泄露为何会发生？有报道称，长期以来，Facebook开放API接口让外部第三方公司在Facebook平台上提供心理测验或者是小游戏，此举丰富了Facebook此类社交平台的内容丰富度，也通过用户参与分享进一步强化了用户之间的社交关系的黏着度。

身处舆论风暴中的Facebook不仅要吞下“百亿市值蒸发”的苦果，更重要的是，公众对Facebook的职责还指向了其盈利模式的核心：数据挖掘。

■ 焦点

泄密门主角“剑桥分析”是何角色？

在Facebook用户数据泄露丑闻背后，名为“剑桥分析”的商业数据分析公司引起公众的注意。

向英国卫报主动爆料的剑桥分析共同创办人Christopher Wylie称，剑桥数据公司成立于2013年，由美国共和党的亿万富豪Robert Mercer出资。而这家公司成立的目的就是通过海量数据分析研究，操纵社会舆论。

英国当地时间3月19日，英国媒体“第四频道（Channel4）”曝光一段暗访视频。在暗访视频中看到，剑桥分析市场总监Mark Turnbull称，“如果你在人们身上搜集数据，然后描述测写他们，你就有了更多能够加以利用的信息，你就知道该如何细化样本。然后在他们关心的事件上用他们更可能产生共鸣的语言、图像给予信息。”

有分析师认为，通过数据做精准服务是普遍的，能够提高了信息分配的效率和用户体验；应该谴责的是滥用数据的，而不是分享数据的，Facebook这次是被别有用心的人利用了。

新京报记者 杨砺