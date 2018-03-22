打区块链牌 联想手机重回“机海战术”

3月20日，联想集团副总裁常程在联想手机发布会上。受访者供图

“听说联想刚发布了一款区块链手机？这手机能挖矿吗？”一位“币圈”发烧友王琳（化名）表示。

3月20日，联想在北京举办了一场新品发布会，一口气发布了三款联想lenovo品牌的新款手机。其中联想S5号称“第一款区块链手机”。这也宣告联想自有品牌正式回归手机市场。

联想集团副总裁常程对联想S5的阐述是，在Z空间支付区域系统底层搭载“区块链”技术，目的是让支付更安全。

此前在2016年11月，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，“摩托罗拉将会是我们未来智能手机的唯一品牌。”一年后，根据调研公司Counterpoint Research发布的2017年全球智能手机销量排名，联想旗下智能手机销量在2017年同比下跌了2%，全球排名第8，市场份额仅为2%左右。主打摩托罗拉品牌没能拯救联想，联想再次回到了双品牌运营的路上。新京报记者 马婧 梁辰

ZUK使命完成，联想品牌手机回归市场

3月20日，联想品牌手机正式回归国内市场。随着联想S5、K5和K5 Play一起亮相的，还有回归的联想集团副总裁常程，他是被联想砍掉的ZUK手机品牌的创始人。

常程表示，未来，联想将采用联想、摩托罗拉双品牌战略，摩托罗拉定位全球品牌，覆盖高端用户群，主打线下，联想品牌以中国市场为主，走亲民路线，主打线上。至于用户们颇为关心的ZUK，常程在接受媒体群访时表示，他认为ZUK的使命已经完成。

调研公司Counterpoint Research发布的2017年全球智能手机销量排名统计显示，联想智能手机在2017年的销量同比下跌了2%，从2016年的5070万部下跌至2017年的4970万部，排名全球第8，市场份额仅为2%左右。

ZUK时代的常程更多时候讲情怀，在3月20日的发布会上他大谈区块链、新零售等概念。常程表示，S5在Z空间支付区域系统底层搭载“区块链”技术，Z空间是加密的安全支付空间，会随着ZUI4.0在7月份上线更新，目的是让支付更安全。除此之外，更具体的功能应用并未透露。

3月20日，联想集团高级副总裁乔健提出了联想今年重回前十的目标。联想集团副总裁、移动业务中国区销售副总裁彭贝力透露，摩托罗拉今年在中国会推出10多款产品，价格从1600块到一万块钱不等。摩托罗拉今年销量增长速度不会低于20倍。

在渠道方面，建立以摩托罗拉为核心的渠道合伙人机制也是2018年的一项重要工作。彭贝力表示，“今年会借鉴合伙人制度，我们今年会在每个省会选择两个左右的合伙人，建立基金，不排除虚拟股权的形式。”

联想将不断加快新零售的推进速度，联想新零售天禧传奇公司CEO周铭介绍，联想新零售所有门店将作为联想手机新品唯一官方“线下首销”平台，新品售价与联想官网和京东旗舰店保持同步。

不过从产品本身来看，联想此次发布的三款千元机，与同时期其他品牌发布的新品相比，配置上并不占优。联想手机能否打一个漂亮的翻身仗，仍需市场检验。

谷底：策略不断调整，人事频繁变动

联想2014年以29亿美元从谷歌手中收购摩托罗拉移动智能手机业务，获得这一国际品牌。当年联想进入全球手机市场前三，位列三星和苹果之后，收购取得了立竿见影的效果。

在国内市场，2015年起，随着运营商合约机走向消亡，小米、华为等迅速崛起，联想手机市场份额开始萎缩，为了能够扭转局面，联想紧急换帅。原移动业务负责人刘军离职，陈旭东接任，主管全球移动业务。

为了对标国内对手，2015年8月11日，联想附属的神奇工场旗下ZUK首次举办发布会，常程作为CEO推出了带有浓厚互联网基因的首款手机产品ZUKZ1，主打国内市场。不过ZUK并未迅速获得理想成绩，联想手机在国内的市场份额持续下跌。

2016年11月3日，联想迎来大规模的人事变动。曾主管联想人力的乔健接替陈旭东担任联想集团高级副总裁、移动业务集团联席总裁，直接向联想集团董事长杨元庆汇报。业界有声音质疑，乔健不懂手机业务。

到了2016年11月，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，“摩托罗拉将会是我们未来智能手机的唯一品牌。”杨元庆对媒体称，“我们不想浪费钱”，将聚焦于Moto品牌。

2017年7月，乔健携五名空降的高管集体接受媒体采访，她表示，“2017年是联想移动转型的一年，元庆并没有给任何的KPI。”2017年7月24日，联想宣布ZUK手机网站正式关闭。

不久前，调研机构GFK发布相关报告显示，联想2017年在中国智能手机市场前10排名中垫底，出货量仅为179万部，同比下滑接近60%，占有率不到1%。这个数据未得到联想方面证实。

第三方咨询机构Gartner分析师吕俊宽表示，联想本身战略摇摆不定，导致无法落地执行；Moto在美国的研发成本居高不下，却难以通过中国市场快速大规模销售冲抵。另有零售渠道研究者表示，Moto产品的外观无法得到中国消费者的认可，所以销量难以突破，而过往优势的低端产品和ZUK系列也随品牌调整而舍弃。

模块化策略不成功，摩托罗拉未出爆款

2018年3月，摩托罗拉在美国芝加哥大规模裁员的消息不胫而走。一位前雇员向媒体透露，该公司告知一半员工，他们最后一天的工作日将是4月6日。摩托罗拉被联想收购后，位于该总部的工作团队承担了负责设计开发模块化手机Moto Z主要工作。

联想很快作出回应称，裁员消息不属实。但联想承认，摩托罗拉正在根据新一年业务计划进行常规组织架构和人员的调整，而这是联想全球计划的一部分。

原本联想希望通过收购摩托罗拉，获得专利、品牌、合作关系和研发等一揽子优势资源，然而却并没有复制PC领域整合IBM ThinkPad的成功。

2016年6月，联想在全球科技大会上，发布了新一代旗舰机Moto Z。这款手机在主机之外需要通过磁点阵列在手机背面吸附不同的功能模块，如镜头模块、投影模块，使功能得到增强。

与此同时，联想集团在完成一系列人事调整后，将移动业务押在了Moto Z模块化手机上。联想要求全员参与推广，并且在全球范围内大规模广告投放。

不过，其他两家采用模块化的国际厂商已经打了退堂鼓，谷歌的模块化项目经被取消，LG也放弃了模块化手机，回归主流产品。

如今，联想是唯一一家还在坚持模块化手机的主流厂商。杨元庆曾在多个场合力挺Moto Z。在面对质疑时，他表示，“如果这都不叫创新，你告诉我什么才叫创新？”

杨元庆曾希望，Moto Z可以从苹果、三星手中抢夺高端市场份额。但是累计至今，联想模块化手机的整体销量依然没有达到千万量级，后者一般是评估单款手机是否成为爆款的主要标准。

2017年5月16日，联想“老将”刘军再度回归，担任集团执行副总裁兼中国区总裁，主管中国区PC和手机业务所在的PCSD（个人电脑及智能设备集团）部门。

Canalys分析师贾沫表示，现在说联想放弃模块化还有些早，要看摩托罗拉这次调整后，联想的战略有哪些调整。

All in AI的联想能成功吗？

智能手机市场竞争已十分激烈。过去四年中，中国手机市场前五名的座次不断更迭，小米、OPPO和华为都曾先后引领市场。2018年后，这一市场开始转向增长冰封期，第三方研究机构GFK预测，2018年手机销量将缩减至4.49亿台，同比下降4%。

这是中国市场在经历了功能机向智能机、3G向4G两次转换带来高增长后的首次衰减。在这样背景下，中国手机市场整体将进入品牌巨头竞争的时代，市场排名前五的玩家将继续扩大自己的市场，进一步挤压后部，其市场份额与18个月前相比已暴增19个百分点。

为了继续在市场生存，联想必须做出改变。2017年4月，杨元庆对外表示，将在未来四年投入12亿美元用于人工智能和大数据相关研发。7月，联想一口气展示了10款人工智能产品和应用，包括搭载语音助手和投影功能的音箱，以及用于工业维护的AR眼镜。

杨元庆在会后的采访中称，“AI是信息产业的未来，我们必须全力以赴，赌上身家性命”。

目前来看，在这一领域最为成功的公司是亚马逊。2014年11月，亚马逊推出了搭载人工智能助手Alexa的智能音箱产品Echo。仅用了不到三年的时间，Alexa已覆盖从手机到家电再到汽车的多个终端设备，公司股价一路疯涨，市值更是突破4000亿美元。

那么，联想是否可以学习亚马逊，将重心从智能手机转向智能音箱等其他设备，从而缓解目前其在智能手机市场的被动？一位业内人士表示，尽管亚马逊曾因推出智能手机Fire导致季度息税前利润亏损，但其内部已经在着手重建这一产品部门。其原因是进入5G和物联网时代，智能手机的处理中枢地位或将进一步加强。也就是说，联想最终还是绕不过智能手机市场。