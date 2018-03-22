游戏仍是“现金牛” 腾讯去年日赚近2亿

新京报讯 （记者梁辰 覃澈）3月21日，腾讯控股发布截至2017年12月31日未经审核的第四季度综合业绩及经审核的全年综合业绩。腾讯第四季度收入为663.92亿元，同比增长51%，期内盈利为216.22亿元，同比增长105%。2017年全年总收入为2377.60亿元，同比增长56%；年度盈利为724.71亿元，同比增长75%。以此计算，腾讯去年日赚近2亿。

资料显示，其全年收入为腾讯上市14年来新高。微播易副总裁徐志斌表示，腾讯财报的重点仍是增速，从腾讯的产品和投资布局来看，这种增速尚未触碰天花板。

《王者荣耀》推动游戏收入同比增长

游戏业务依然是腾讯的“现金牛”。2017年第四季度，网络游戏收入同比增长32%至243.67亿元。该项增长主要来自包括《王者荣耀》等智能手机游戏的收入增长。其中，端游同比增长13%，手游同比增长59%。

腾讯表示，活跃用户整体向移动端转移，以及端游第四季度推广活动减少影响最终收入。全年来看，网络游戏业务营收为978.83亿元，占总收入约41%。

艾瑞咨询分析师李抑扬认为，2017年，腾讯旗下手游《王者荣耀》开始走上巅峰，移动游戏业务的爆发推动整体网络游戏收入上升。

腾讯总裁刘炽平在业绩发布会上表示，腾讯还投资了多家游戏直播公司，“除了带来用户使用时长之外”，将有自己的商业模式。

QQ用户下滑，微信用户10亿

财报显示，腾讯QQ月活跃账户数已持续六个季度下滑，进一步下滑至7.83亿，同比下降9.8%。微信和WeChat合并月活跃用户达到9.89亿，同比增长11.2%。2018年春节后，微信及WeChat的合并月活跃账户超过10亿。

2017年1月，腾讯在微信平台推出小程序，截至2018年1月，已推出58万个小程序，日活跃账户超过1.7亿。

不过，腾讯并未放弃QQ，仍在寻找新的增长点。腾讯计划在QQ上更专注于推出迎合年轻用户的娱乐导向功能，包括创建有趣的照片、音频及视频讯息等。

腾讯音乐分拆上市？

腾讯音乐可能成为下一个分拆上市实体的候选者。刘炽平在媒体问答环节中称，与此前独立上市的阅文集团类似，这两家公司在发展中，虽然是腾讯控股，但从治理结构和股东结构来看，更适合进行分拆，而其他100%控股的部分还没有考虑分拆。

腾讯首席执行官马化腾表示，正在大幅增加视频、支付、云、人工智能及智能零售等领域的投资，这将会在短期内对盈利有些影响，但这些投资能为其带来长远价值及增长机会。

昨日，腾讯股价收于462.6港元，总市值为43944亿港元（约合5600亿美元）。根据彭博统计数据，以美股前一交易日结果计算，腾讯市值仅次于苹果、亚马逊、谷歌和微软，为全球市值第五大上市公司，大幅领先于阿里巴巴和百度。

今年2月，《2018胡润全球富豪榜》发布，马化腾以2950亿元成为全球华人首富。

■ 亮点

腾讯游戏大幅甩开网易

“腾讯如今在国内游戏领域中已呈现出寡头趋势，就连被行业视为最大对手的网易也远远落后。”一位游戏领域资深观察者郭凌（化名）分析称。

记者查阅财报发现，2017年网易在线游戏营收为362.82亿元，2016年在线游戏营收为279.80亿元。而2017年腾讯在线游戏营收为978.83亿元，而2016年腾讯在线游戏营收为708.44亿元。两者之间差距从2016年的428.64亿元拉大到616亿元。

“从2017年各季度的游戏营收来看，网易除了第一季度突破100亿元外，其他季度都停留在八九十亿元，且营收呈下滑趋势。相反腾讯游戏营收明显呈增长趋势。这容易让两者差距越来越大。”郭凌如是说。

据腾讯发布的每季度游戏营收数据，2017年第一季度腾讯游戏收入228.11亿元，第二季度238.61亿元，第三季度268.44亿元，第四季度243.67亿元。除了因受到2017年第四季虚拟道具销售推广活动减少的影响，其他季度游戏营收明显呈递增趋势。

对于未来游戏发展趋势，腾讯官方在2月对外宣布，将对功能游戏进行全面布局，计划推出传统文化、前沿探索、理工锻炼、科学科普以及亲子互动等五大类功能游戏产品，系统性探索与发掘游戏的正向社会价值。