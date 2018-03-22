paypal要来抢支付宝财付通蛋糕了

来源：新闻晨报

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，央行宣布，将放开外商投资支付机构准入限制，下一步，人民银行将按程序受理外商投资支付机构的支付业务申请。欢迎和鼓励外资机构参与中国支付服务市场的发展与竞争，更好地服务社会民生和经济发展。

央行表示，非银行支付机构满足了社会公众多样化的支付需求，在小额零售支付服务领域发挥了重要补充作用。国内一些大型支付机构已经“走出去”面向全球客户提供支付服务。与此同时，随着我国对外开放程度的不断提高，越来越多的外资机构表示希望进入我国支付服务市场。我国将放开外商投资支付机构准入限制，通过对内资、外资同等对待的方式，实现统一的准入标准和监管要求。

在放开外资支付机构准入的同时，央行同时明确了四个方面的准入规则和监管要求。首先，应当在中华人民共和国境内设立外商投资企业，根据《非金融机构支付服务管理办法》规定的条件和程序取得支付业务许可证。其次，应拥有安全、规范、能够独立完成支付业务处理的业务系统和灾备系统。另外，相关信息的存储、处理和分析应当在境内进行。为处理跨境业务必须向境外传输的，应当符合相关法律等多方面的要求。

此外，外商投资支付机构的公司治理等应当遵守中国人民银行关于非银行支付机构的监管要求。

我国一直要求第三方支付机构为内资企业，2010年公布的《非金融机构支付服务管理办法》的第八条明确规定：《支付业务许可证》的申请人应为中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司。

为此，支付巨头支付宝曾不得不变更股权，支付宝所有权被转移到了马云控股的一家公司——浙江阿里巴巴。银联商务也不得不清退了外资，将其股份转移给内资公司，并顺利获得了首批牌照。

大量的外资第三方支付机构正等待进入中国市场，获得牌照，paypal显然是其中最具有代表性的一家。不过，对于内资的支付机构来说，paypal等外资支付机构来了，却并不可怕。

根据艾瑞咨询的报告，2017年二季度，支付宝、财付通两家占据了第三方移动支付超过90%的市场份额，而且无论在市场占有率、成本和费率方面都明显更有优势。

业内分析人士指出，对比国内外支付机构，境外第三方支付机构的市场占有率和集中度较低、消费支付以信用卡为主、且境外的支付费率明显高于国内。国内第三方市场也已经比较成熟，而且国内从业机构的竞争力也非常强，在场景、用户体验各方面也都能够处于前列。支付宝、财付通都已经进入国际市场，在国外直面巨头，也丝毫不显弱势。因此第三方支付市场的放开不会有特别大的影响。

但对于用户和消费者来说，外资支付机构的进入或将提升体验，并获得更多的福利。分析人士表示，外资进入后，消费者在服务方面的选择可能更多。在第三方支付市场的竞争中提供新的重量级的竞争元素，有利于整个市场的长远发展，而整个市场的长远健康发展将令消费者进一步获利。