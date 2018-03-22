多家平台披露去年四季报 互金整治效果开始显现

来源：新闻晨报

晨报记者 李 锐（基金主笔）

随着在海外上市的多家平台披露去年四季报，互金行业的整治效果开始显现。就在近期，包括蚂蚁金服、宜人贷、趣店、和信贷等平台，相继发布了去年四季度的财务数据报告，就在业务迅猛发展的同时，监管政策尤其是对现金贷整治的效果正在显现出来。

蚂蚁金服利润大幅下降

阿里巴巴日前披露的财报显示，蚂蚁金服去年第四季度利润出现了大幅度下滑，环比下降90%。

蚂蚁金服税前利润的37.5%要上缴给阿里巴巴，因此阿里巴巴每季财报均会披露相关数据。2017年四个季度，蚂蚁金服以知识产权和技术服务费的名义付给阿里巴巴的利润依次为7.89亿、19.66亿、19.95亿、1.96亿。

有媒体以此推算，蚂蚁金服2017各季度净利分别为21.04亿、52.43亿、53.20亿、5.23亿，全年合计131.9亿。如果仅计算高峰期的二、三季度，两季度合计利润105.63亿，以每个月20个工作日计算，蚂蚁金服可以说在高峰期近乎每天日进一个亿，天天实现小目标。

但是，蚂蚁金服在去年夏天和秋天进入盈利高峰期后，去年第四季度却出现了悬崖式下滑，环比从50多亿净利直线下降到5亿。阿里巴巴在财报中解释称，大幅下滑的原因是蚂蚁金服的支付宝钱包推出激进的用户增长计划，导致新用户补贴成本大幅上升。

不过，业内就此分析，除了补贴因素外，蚂蚁金服四季度利润大幅下滑，很大程度上是由于同时期金融监管部门大力整治现金贷。

去年12月1日，监管部门明确下发规范整顿现金贷业务的通知，给过去一两年迅猛发展的消费金融特别是现金贷业务刹车，这对蚂蚁金服影响甚深。其中，蚂蚁金服最受影响的就是新规发布后ABS 发行受限。

趣店进军汽车金融

3月12日，趣店集团发布了上市之后的首份全年财报。年报显示，趣店集团在2017年迎来了一个收入和利润增长的高峰。不过，新的监管政策给趣店集团带来的影响已经开始凸显。

年报显示，趣店集团2017年全年总收入达到47.8亿元；全年净利润达到21.6亿元，相较去年同期的5.8亿元增长275.3%。

在用户数据方面，趣店集团公布称，第四季度注册用户数达到6240万，授信用户数达到2620万，其中690万用户为活跃借贷用户。

趣店集团在此次发布的财报中表示，在现金贷通知下发当晚，趣店作为头部平台就率先发表声明表示拥护，并针对监管要求的利率红线作出了相应调整。

趣店集团年报公布了趣店新业务大白汽车的一些运营数据。截至2018年3月10日，大白汽车已在全国各地开设了175家线下自营门店，累计交付车辆超过4800台，收入超2600万元。大白汽车是趣店上市后推出的汽车新零售业务，被视为集团的新引擎。

和信贷还款率有隐忧

之前，刚刚登陆纳斯达克4个月的中国P2P平台和信贷发布了2017年第四季度报告。报告显示，身处国内对现金贷行业的强力监管之下，和信贷的经营业绩与财务状况却未受影响，借款人数、放款量、营收与净利润均大幅上升。

报告显示，和信贷本季度放款规模约为26亿元人民币，比三季度的18亿元环比增长约44%，是去年同期的近3倍； 借款人数超3万人，环比增长50%，比去年同期翻了将近两番。

与此同时，和信贷向借款人收取的费用也继续上涨。2017年第三季度，和信贷每放出100元贷款，获得的收入为9元； 而在第四季度，这一数字为12元，涨幅超过三分之一。

财务方面，本季度和信贷录得近2.9亿元净营收、近1.8亿元净利润，环比上一季度分别增长104%、114%。

前文提到，在第四季度，整个现金贷行业逾期暴增，仅在12月中旬，首次逾期率就从相关政策出台前的25%之内暴增至60%，大量现金贷放款企业暂停向新客放款，有的甚至“忽悠”老客户，让他们还款后就再也借不出来。

在这样的情况下，和信贷非但没有采取类似措施，反倒还增加了推广、宣传和获客，这些借款人能否按时还款，确实是一个值得担忧的问题。

更重要的是，这样的客户，还是和信贷花了大笔营销费用换来的。财报显示，本季度和信贷销售营销费用近3700万元，几乎是上一季度的1.5倍，占总成本的比例接近47%。

不过，和信贷在报告最后提出的业绩预期显示，下一季度，平台的放款规模预计与本季度持平，净营收缩减至本季度的62%-67%（意味着费率的降低），净利润也相应减半。

宜人贷服务费受质疑

3月15日，金融科技公司宜人贷发布其2017年第四季度及全年未经审计的财务业绩。截至2017年12月31日，宜人贷累计促成借款总额已达739亿人民币。以科技驱动金融创新的宜人贷，多元化业务战略布局初显成效，业绩稳健增长持续超出预期。

不过，有分析指出，在这份看似光鲜的财报的背后，隐藏着一个并不难发现的真相：2017年宜人贷促成的借款总额为414亿元，其中包括前期服务费（也就是砍头息）73亿元。

据财报披露，宜人贷四季度促成借款额134.39亿元，其中包括向借款收取的前期服务费（砍头息）23.77亿元，可以大体推算借款人实际到账的本金总额不会超过110.62亿元。

去年末出台的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》明确规定：禁止P2P平台从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。