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微信沟通的当下 你有多久没登陆过QQ？

微信沟通的当下 你有多久没登陆过QQ？
2018年03月22日 00:12 中国新闻网
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　　QQ承载了太多人的青春回忆

　　中新网客户端3月22日电（记者 张曦 袁秀月） 近日，有消息称QQ号可以注销，虽然这项功能很快就下线，腾讯方面也声称是QQ团队对QQ账号注销功能的灰度测试。但注销QQ号却引发了不少热议——在微信沟通的当下，你有多久没登陆QQ了？你会注销它吗？

　　杨倩是一名80后，她的QQ签名是：“QQ人数已满，请加微信。”

　　她的QQ只有7位数，Q龄有17年。有多久没登陆QQ？她自己也想不起来，“还是微信找人更方便些”。

　　曾有一段时间，这个QQ号因太短频频被盗，杨倩每一次都成功找了回来。虽然使用率不高，但杨倩觉得QQ里有自己青春的印记，“虽然很多人都不联系了，但还在好友列表里，也是保存着一份记忆吧”。

　　杨倩2001年就注册了QQ，那年她刚上初二，第一次接触即时聊天工具。那一年，腾讯QQ在线用户成功突破100万大关，注册用户数增至2000万。但杨倩却不知道和谁聊，一方面她所在的三线小城市里连电脑都尚未普及，另一方面彼时人们更热衷于在网吧聊BBS——因为更热闹些。因此，很长一段时间里，杨倩的QQ好友列表里都只有她一个人。

　　2003年，杨倩拥有了自己的电脑。同年9月，QQ用户注册数升到2亿。她的同学们也都开始每人都有QQ号，杨倩还记得，当时自己取的网名里夹杂了英文和奇怪的符号，“那个时候，最期待喜欢的男生上线，上线QQ会有咳嗽声，我妈还以为是我咳嗽”。

　　QQ秀一度吸引大批用户

　　在QQ里，杨倩印象最深的就是QQ秀，尽管现在看起来颇为幼稚，但当年她可以花一下午的时间来装扮，“天天穿校服嘛，就想着把QQ秀穿得好看一点，这样给别人的印象也好”。

　　“中二、分组不可见、为赋新词强说愁”，这是90后女孩程琪的QQ印象。2005年，超女正火，为了给何洁投票，她才注册了人生中第一个QQ号。

　　之后，程琪加入了多个QQ粉丝群，“我当时在群里还挺活跃的，大部分时间都花在这里面了”。

　　像程琪一样活跃在QQ上的人不在少数，2005年， QQ的同时在线人数首次突破1000万。也正是在这一年，QQ空间、QQ宠物、QQ音乐等一系列QQ的附属产品正式诞生。

　　其中，QQ空间也成为最受欢迎的产品之一。发说说、写日志、上传QQ相册，QQ空间也成为90后们展示自我、进行社交的平台。

　　“当时还在QQ空间里设了好几个星标朋友，也给那会喜欢的男生设置了分组，吐槽他的时候就设置分组不可见。”程琪说，当时觉得没什么，现在想起会觉得有些不好意思。

　　QQ空间里，存着不少人青春的回忆

　　彼时，装扮QQ空间也成为很多人热衷的事情，非主流、杀马特等风格兴起，一度还成为90后们的性格标签。如今，最后一批90后都已成年，非主流被“佛系”代替，QQ空间也早已成为了00后们的天下。

　　“最后一条是2015年的4月23日，写的内容是跟小伙伴们说一声，我还活着。”程琪说。

　　近日，腾讯公布的2017年四季度财报中写道，年龄为21岁或以下用户的智能终端月活跃账户同比增长，并且彼等的每个用户使用时间亦增加，表明QQ在年轻用户中有较高黏度。

　　孙瑾是00后，在她看来“微信是上一辈用的”。她和小伙伴们几乎都因为玩游戏注册的QQ，这个被80、90后遗忘的聊天工具迅速成为了00后的据点。孙瑾坦言：“QQ功能全，好玩，同学们互相也可以看到谁在线，而且大家在空间和说说里的话都很真心，不像微信朋友圈，太多鸡汤。关键是我爸妈不玩QQ呀！”

　　最后一次登录QQ是什么时候？孙瑾笑着拿出手机，“我一直都挂着的，老师有什么通知也是在班级群里，大家也方便看。”

　　其实，从80后、90后到00后，QQ空间里的生活记录，从青葱到逐渐成熟的照片，躺在通讯录里的好友，偶尔更新的老友近况……“就像一个日记本，不会选择注销，反而会更加珍惜。”杨倩如是说。程琪也一样，在她看来QQ早已不单单是一个即时聊天工具，还承载着一代人的青春回忆，“虽然说微信沟通很方便，但如果有天想找以前的同学，可能还是要回到QQ上”。（受访对象均为化名）（完）

qq空间杨倩程琪
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