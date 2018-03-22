51信用卡风险因素：互金及小贷法律法规仍在不断演进

新浪科技讯 3月22日晚间消息，线上信用卡管理平台——51信用卡正式向香港交易所递交招股书，承销商为花旗银行和招商证券。

51信用卡在招股书中称，中国有关互联网消费金融及小额贷款行业的法律法规仍在不断演进，并可能会出现变动。倘我们的网上信贷撮合及投资服务业务被视为违反任何中国法律或法规，或我们未能就我们的信贷撮合服务取得任何必要批文，执照及许可及未能办理任何必要登记及备案，我们的业务，财务状况及经营业绩将会受到重大不利影响。

以下为51信用开在招股书中公布的业务及行业有关的风险：

中国有关互联网消费金融及小额贷款行业的法律法规仍在不断演进，并可能会出现变动。倘我们的网上信贷撮合及投资服务业务被视为违反任何中国法律或法规，或我们未能就我们的信贷撮合服务取得任何必要批文，执照及许可及未能办理任何必要登记及备案，我们的业务，财务状况及经营业绩将会受到重大不利影响。

我们在新兴及不断发展的市场拥有有限的经营历史，这令其难以评估我们的前景。

我们向借款人收取的信贷撮合服务费日后可能因我们无法控制的因素而减少，而有关服务费出现任何大幅减少均可能有损我们的业务，财务状况及经营业绩。

我们的业务依赖根据我们用户的授权获取用户的信用卡账单。倘获取信用卡账单被禁止，我们的业务，财务状况及经营业绩将受重大影响。

我们依赖专有信用评估模式评估我们借款人的信用及与贷款有关的风险。倘我们的专有信用评估模式有缺陷或无效，或倘我们未能或被认为未能管理我们平台所促成的贷款的违约风险，我们的声誉及市场份额将受到重大不利影响，这可能严重影响我们的业务及经营业绩。

我们可能因中国互联网相关业务及公司的法规的复杂性，不确定因素及变动而受不利影响，而缺少任何适用于我们业务的必要批文，牌照或许可证可能对我们的业务，财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

倘我们未能维持或增加我们促成的贷款金额或倘我们未能挽留现有借款人及投资人，或吸引新借款人或投资人，我们的业务，财务状况及经营业绩将受到不利影响。

倘我们未能维持我们所促成的贷款较低的违约率，我们的业务，财务状况及经营业绩可能受到重大不利影响。此外，历史违约率未必为未来业绩指标。

我们就信用分析所收集的数据因无意的错误或欺诈而未必准确，从而降低我们对信用分析的准确度。

我们按我们可接纳的条款取得充足资金可能因市况而发生变化。

我们可能被中国监管部门视为经营融资担保业务。因此，我们可能遭受处罚，而我们的业务，财务状况，经营业绩及前景可能受到重大不利影响。

我们有责任核实有关借款人的信息并发现欺诈行为。倘我们未能履行责任以符合有关法律及法规的规定，我们可能须承担责任。

倘投资者保护计划资金不足或过剩，或倘我们未能准确预测预期投资者保护计划的支出，我们的财务业绩及竞争地位可能受损。

我们面临互联网消费金融行业中的竞争，而倘我们无法有效竞争，我们的经营业绩可能受损。

倘我们现有组合及未来渠道中的贷款及投资产品及服务不足以吸引我们的客户，过时或无法满足借款人及投资人的需求，我们的业务，财务状况及经营业绩将受不利影响。

倘我们无法提供优质用户体验，我们的声誉及业务可能受重大不利影响。

利率波动可能对我们所促成贷款数额及向借款人提供资金的资本成本造成负面影响。

我们的业务及内部系统依赖高度技术性的软件及程序。我们的信息技术系统中未发现的错误或严重中断（包括我们无法控制的事件）可能阻止我们提供产品及服务，从而降低我们产品及服务的吸引力，并导致借款人或个人投资人流失。

倘我们无法保护用户的机密资料并适应有关保护有关信息的相关监管框架，我们的业务及运营可能受不利影响。

我们的第三方保险安排未必足以涵盖因个人信息泄露产生的亏损。

我们的成功及未来增长在很大程度上取决于我们的营销工作，而倘我们无法以有效及具成本效益的方式推广及维护我们的品牌，我们的业务及财务业绩可能会受到损害。

我们不断评估及完成战略投资或收购，这可能需要管理层投入大量精力，而倘有关投资未能符合我们的预期，其将干扰我们的业务，并对我们的财务业绩造成不利影响。

我们面临与我们所合作的其他方有关的风险。倘该等其他方未能履行或提供可靠或令人满意的服务或大幅增加其费用，我们的业务，财务状况及经营业绩可能会受到重大不利影响。

倘我们收取逾期贷款的能力受损，我们的业务，财务状况及经营业绩可能会受到重大不利影响。

我们，金融机构合作伙伴或支付代理未能遵守适用的反洗钱及反恐怖主义融资法律及法规，可能会损害我们的声誉，使我们遭受严厉处罚，并使我们的收益及盈利能力降低。

我们的雇员及第三方服务提供商的不当行为及过失可能会对我们的业务及声誉造成重大不利影响。

倘我们的品牌声誉受到任何损害（包括有关我们，合作伙伴，第三方供应商及整个行业的负面宣传），我们的业务及经营业绩可能会受到重大不利影响。

我们可能需要额外资金以实现我们的业务目标，寻求商机及应对挑战或不可预见的情况，而我们可能无法以我们可接受的条款获得融资，或根本无法获得融资。

我们于往绩记录期内出现总亏绌状态，或会对我们宣派及支付股息的能力有不利影响。

我们的业务取决于高级管理层及主要研发人员的持续努力。倘一名或多名主要执行人员或主要研发人员无法或不愿继续担任现有职务，我们的业务或会被严重中断。

我们或无法保障知识产权未经授权使用，因此我们的品牌，声誉及业务或会遭受负面影响。

第三方或会就声称侵犯彼等的知识产权让我们牵连费时昂贵的诉讼，这或会中断及影响我们的业务。

我们就技术娴熟及优质雇员而竞争，且未吸引及挽留彼等或会对我们的业务产生不利影响及妨碍我们实现既定增长水平。

倘中国的劳动力成本大幅增加，我们的业务及经营成本或会受到不利影响。

未能按中国法规的规定对各项员工福利计划自身作出供款可能导致我们受到处罚。

我们并无任何商业保险保障。

中国或全球经济严重或持续低迷会对我们的业务，财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

发售我们的产品及服务取决于有效利用移动操作系统及透过我们无法控制的移动应用商店高效分销。

我们的业务经营有赖于中国互联网基础设施及固定电信网络的性能。

我们面临与自然灾害，健康传染病及其他疫情爆发有关的风险，这些可能严重干扰我们的业务经营。