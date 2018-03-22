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信用卡管理平台51信用卡 在港递交上市申请

信用卡管理平台51信用卡 在港递交上市申请
2018年03月22日 22:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月22日晚间消息，线上信用卡管理平台——51信用卡正式向香港交易所递交招股书，承销商为花旗银行和招商证券。

　　51信用卡业务始于2012年5月，当时推出了“51信用卡管家”——一款可以一键智能管理信用卡账单的App，满足用户尤其是多卡用户对自身负债进行管理的需求。随后于2012年8月成立了杭州恩牛作为该App的运营主体。发展至今，51信用卡的业务已涵盖个人信用管理、信用卡科技服务和线上信贷撮合及投资服务的一站式个人财务服务，旗下拥有“51信用卡管家”、“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等多款App。

　　招股书显示，51信用卡2016年收益总额为5.71亿元，同比2015年的8973万元增长536.35%，2017年收益总额为22.69亿元，同比增长了297.37%，复合年增长率为402.9%。

　　51信用卡2015年经调整净利润为-1.01亿元，2016年为0.53亿元，实现扭亏为盈，2017年为7.44亿元，同比2016年增长超13倍。

　　51信用卡的收益包括信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费及其他收益，2017年该四项收益分别为16.27亿元、1.40亿元、1.89亿元、3.12亿元。

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