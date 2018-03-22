数据泄密痛伤Facebook 区块链技术或借此迎良机

汇通网讯——加拿大皇家银行资本市场分析师Mitch Steves称，脸书等社交媒体平台上的隐私问题让许多人头疼不已，社交媒体开始失去自己的优势。但有人认为，脸书此次数据泄露事件对于区块链技术来说或许是个好消息。

加拿大皇家银行资本市场分析师Mitch Steves称，脸书（Facebook）等社交媒体平台上的隐私问题让许多人头疼不已，社交媒体开始失去自己的优势。但区块链技术不一样，至少在先驱者看来，它们比已有的社交媒体巨头做得更好。区块链解决了“信任”问题，数据可以安全共享。

Mitch Steves称，脸书此次数据泄露事件对于区块链技术来说或许是个好消息。此人表示，在未来，人们不再需要把照片提交给脸书了。FX678报道，同时，用区块链技术可以跟踪人们发布的照片，并确保它不会被访问的人分享。尽管该技术允许用户安全共享数据，但首先要防止它被别有用心者钻了空子。

《纽约时报》和《卫报》在上周六（3月17日）报道称，政治数据分析公司——剑桥分析公司（Cambridge Analytica）获得了超过5000万脸书用户的个人数据。尽管自2015年起就意识到这一问题，但脸书并没有提醒用户。

周三，脸书的创始人兼董事长扎克伯格（Mark Zuckerberg）首次发表讲话。他说道：“我们有责任保护大家的隐私以及确保大家的数据信息不被外泄。”在出了这样的事情后，本周股市大幅下挫。

无党派智库“新美国”（New America）的高级研究员阿克（Susan Och）表示：“大型科技公司和中央集权控制系统并没有发挥作用。这就是分布式账本技术发展的原因。尽管比特币和其他数字货币的价格在近期有所下跌，但在未来的15年里，加密货币和基础区块链技术将会发展成为一个价值10万亿美元的产业。”

比特币是近十年前区块链技术的首批应用之一。开发者也使用相同的技术来创建其他数字货币。