亚马逊要花10亿美金拍三体?刘慈欣:我不和亚马逊接触

每经实习记者 张春楠 每经编辑 张杨运

四光年外，“三体文明”正苦苦挣扎——三颗无规则运行的太阳主导下的百余次毁灭与重生逼迫他们逃离母星。而恰在此时。他们接收到了地球发来的信息。在运用超技术锁死地球人的基础科学之后。三体人庞大的宇宙舰队开始向地球进发……人类的末日悄然来临。

这是刘慈欣所著《三体》里一段让人天马行空的描写。书中描写的场景波澜壮阔，让读者的眼光放长到历史的长河，从宇宙的角度来看问题，这时会觉得仿佛一切都毫无意义。

然而就是这样一部伟大的作品，在搬上银幕的进程中，路途坎坷。

近日，《金融时报》报道称，亚马逊影业正在与有关方面洽谈《三体》小说的电视剧改编权。项目的投资总额高达10亿美元，如果项目成功，亚马逊版《三体》将制作成三季系列剧。

对此，《每日经济新闻》记者第一时间联系了《三体》作者刘慈欣，对方表示他不会和亚马逊接触，具体事宜让记者去联系《三体》版权的持有方游族网络。而对于被亚马逊买走版权进行改编一事，刘慈欣没有给出任何评价。

游族影业为《三体》系列全球影视剧改编权等权利唯一所有人 3月22日晚间，游族影业发布声明称游族影业为《三体》系列小说全球影视剧改编权等权利的唯一所有人。对于亚马逊是否真的参与了《三体》改编权的收购，游族影业并没有正面回应，只声称将以全球化视野和开放的态度，推进《三体》系列小说的影视剧开发。

而对于《三体》原作者刘慈欣对版权出售或许并不知情一事。游族网络公关负责人对《每日经济新闻》记者表示这很正常，“有洽谈和合作的话，肯定是版权持有方去谈这个事情，刘老师虽然也是我们的创作团队，但肯定不会参与到版权洽谈的全部过程中。”

“而且这个事情没有确定信息，如果有确定信息那刘老师肯定知道。”该负责人对记者称。

《三体》改编之路坎坷，好莱坞都嫌棘手 据《每日经济新闻》记者了解，《三体》改编权卖的时间比较早，现在的价格早就是过去的十倍之多了。早前曾有消息称《三体》的版权持有方游族网络曾表示会将《三体》改编成影视和游戏，而且刘慈欣也参与了电影的创作当中，不过计划却一再搁浅，被书迷称为烂尾。

由于世界观的宏大、情节复杂、场面恢弘等原因很难被改编。根据金融时报报道，一些业内人士表示，如果计划成形，《三体》的规模将比《权力的游戏》还要大。

事实上，《三体》的原著已经在科幻电影丰富的好莱坞大导演手上传了个遍，李安也考虑过，但最终没有人接手。

“因《三体》的主题比较复杂，主题复杂对于大成本电影而言是个灾难。像《星际穿越》，虽然里面有很多硬科幻原理，但主题简单就是‘保护家庭、拯救世界’。《银翼杀手2049》主题复杂，也成为了经典，但票房并不好。”刘慈欣在去年接受《每日经济新闻》记者专访时表示。

除了这些技术上的因素，中国《三体》的改编也被种种“狗血”的传闻所困扰，这也在书迷当中引发了很多不满。

资料显示，《三体》电影由刘慈欣本人担当监制、张番番执导，张静初、冯绍峰主演，有关方面曾于2015年召开媒体发布会，宣布影片将定档2016年7月，并首次发布了电影Logo。2016年上映前夕又被爆出影片监制、出品方游族影业CEO孔二狗已离职，特效团队被更换，导演张番番拍摄的素材被废弃，影片上映将无限期推迟的消息。

该消息后被多方否认。孔二狗发微博表示电影延期主要是因为对后期的要求超过以往。“后期在增加预算，中国第一部科幻，总要尽心尽力。”

而对于此前主要驾驭小成本影片的游族网络来说，如何驾驭世界观如此宏大，连好莱坞一流团队都觉得棘手的《三体》，成为了中国书迷质疑的主要一点。