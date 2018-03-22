北京：天使和创投基金高管有机会可直接落户

原标题：重磅|程序猿月薪过7万，可以落户北京了原创

春分刚过，北京终于坐不住，开始抢人了。

3月21日，北京市政府网站发布了一则重磅消息：关于印发《北京市引进人才管理办法（试行）》的通知（简称《管理办法》）。其中给予了创业团队和投资人重大优惠：3年累计获得7000万元融资的创新创业团队可申请落户；而优秀的天使和创投基金高管可直接落户。

这是北京“近十年最宽松的落户政策”！消息在北京创投圈激起了涟漪。这些年，北京几乎聚集了中国数量最多顶尖的创业公司和创投机构，从IDG资本、红杉中国、经纬创投到百度、京东、美团、今日头条....浩浩荡荡数十万人。这一纸新规有望让他们告别北漂、落地生根。

北京：天使和创投基金高管可直接落户

为了吸引投资人，这次北京可谓向VC/PE机构祭出了“近十年最宽松的落户政策”。

在最新的《管理办法》中，明确规定天使投资基金管理人、创业投资基金管理人等金融机构高管有机会直接落户，优惠力度之大，前所未有。

详情具体如下——加大金融人才引进力度，符合以下条件之一的人员可申请办理人才引进：

（一）基金管理人和所管理基金均在京设立并备案，实收资本1亿元以上、近3年实际投资本市高精尖产业5000万元以上的天使投资基金管理人，其任职满3年的法定代表人、总经理、合伙人、合伙人委派代表等高级管理人员；

（二）基金管理人和所管理基金均在京设立并备案，实收资本3亿元以上、近3年实际投资本市高精尖产业5亿元以上的创业投资基金管理人，其任职满3年的法定代表人、总经理、合伙人、合伙人委派代表等高级管理人员；

（三）在京设立的金融控股集团、持牌金融机构、金融基础设施平台、金融组织聘用的贡献突出的高级管理人员和核心业务骨干。

在中国，最难获得户口的城市就是北京。北京的常住外来人口数已经从2003年的300万攀升到了如今的822.6万，但平均每年只有18万左右外地户籍人口能够挤过千军万马，获得北京户籍，其中接近两成指标还要留给当年的应届毕业生。因此，即便是处于金字塔顶端的VC/PE们，也难求一纸北京户口。

回顾过去30年，北京堪称中国风险投资的发源地。马化腾曾追忆腾讯的第一笔融资时感慨：“我们在第一届高交会拿到风险投资，那时候深圳也非常难，互联网所有的VC/PE全都在北京，没有VC过来深圳。”而在京天使投资人的数据更可怕，目前活跃在中关村的天使投资人至少占了全国的80%。

创始团队：开放落户，最高奖1000万元

除了金融人士之外，北京人才引进、抢夺的重磅角色就是科技创新人才了。

《管理办法》中提到，北京市将开通高层次国内人才引进“绿色通道”，为“千人”“万人”“海聚”“高创”“高聚”等国家和北京市重大人才工程入选专家、重要科技奖项获奖人直接办理引进。

不仅个人能直接引进，团队核心成员也可经推荐后申请。具体办法为：在京承担国家和本市科技重大专项、重大科技基础设施、重大项目和工程等任务或进行其他重要科技创新的优秀人才团队，其领衔人可办理人才引进；由2名国家或本市重大人才工程入选人推荐，优秀人才团队的成员可申请办理人才引进；

近3年累计自主投入5000万元以上（含）或近3年累计获得7000万元以上（含）股权类现金融资的创新创业团队，自主投入资金或融资资金到位且运营效果良好的，其主要创始人和核心合伙人可办理人才引进；近3年累计自主投入1亿元以上（含）或近3年累计获得1.5亿元以上（含）股权类现金融资的创新创业团队，自主投入资金或融资资金到位且运营效果良好的，由2名主要创始人或核心合伙人推荐，其团队成员可申请办理人才引进。

也是在昨天（3月21日），北京市发布《关于优化人才服务促进科技创新推动高精尖产业发展的若干措施》，在人才的引进、评价、激励等方面打出“组合拳”。

对于上述近3年累计获得7000万元以上（含）股权类现金融资的创新创业团队，可给予最高500万元的一次性奖励；近3年累计获得1.5亿元以上（含）股权类现金融资的创新创业团队，可给予最高1000万元的一次性奖励。

相关负责人介绍，在北京市孵化的高成长性企业、“独角兽”企业（一般指10亿美元以上估值，并且创办时间较短的公司），是奖励的重点对象。可以说是独角兽企业的福音了。

码农月薪7万可直接落户？

除此之外，《投资界》注意到，这次抢人政策会对互联网行业IT码农有一定程度利好。

《管理方法》规定，在本市行政区域内的高新技术企业、创新型总部企业、新型研发机构等科技创新主体中承担重要工作，近3年每年应税收入超过上一年度全市职工平均工资一定倍数的（企业注册在城六区和北京经济技术开发区的8倍，注册在本市其他区域的6倍），符合人才引进计划。

根据北京市统计局、市人力社保局发布数据，2016年度北京市职工年平均工资为92477元，月平均工资为7706元。而近日某招聘网站新鲜出炉的《2018旺季人才趋势报告》中显示，北京市平均月薪达到10712元。

这意味着，对于后厂村码农来说，以后年薪没有税前80万，月薪7万，基本也就告别北京市人才的标准了。通读全文发现，此条靠工资能达到的标准似乎是最简单的。

后厂村码农对中国科技创新的贡献不可磨灭。很长时间以来大家都在唱衰北京，尤其是在北京之外出现腾讯、阿里这两家中国最大的互联网公司，但是不要忘了在其他互联网公司里，北京依旧占据了半壁江山。百度、新浪、搜狐、360、千橡、当当、优酷、搜房、小米、豆瓣、美团、京东、赶集、凡客、兰亭集势....都在这里扎根。

在北京，得后厂村码农者得未来。“中国经济的咽喉在哪里？在‘土得掉渣’的后厂村路”，网友们的调侃不无道理。后厂村路是个什么地方？它是帝都北六环西二旗的一条“乡村公路”，是超越五道口的新晋宇宙中心，是全北京甚至全中国最牛的互联网公司总部聚集地。

目前，中关村拥有高新技术企业近2万家，其中，独角兽企业67家，占全国一半左右，是全球仅次于硅谷的独角兽最密集区域。创新创业保持活跃态势，全年新设立科技型企业近3万家，日均新设立80余家。

曾经为了吸引这些互联网巨头的进驻，政府给出的条件是极具诚意的：特事特办的进京指标，优惠的税收政策，以及廉价的土地。

如今，针对高新技术企业的人才引进计划再次加码。不过身边仍然有程序员对《投资界》表示，“月薪7万，年薪百万，买个房也能落户了！”

仔细一想，不明觉厉。

无条件落户！各地纷纷“抢人”

深圳在抢人，南京在抢人，杭州在抢人，武汉在抢人，成都在抢人，长沙在抢人，西安在抢人，重庆在抢人，合肥在抢人，郑州在抢人……现在连北京也开始抢人了。

人才是第一资源，也是创新活动中最为活跃、最为积极的因素。人才争夺的背后，凸显出各地为发展积蓄人才力量的现实渴求。

2017年，武汉、南京、成都、西安、长沙等城市仍接连出台各种人才政策招贤纳士。进入2018年，各地纷纷加码，“战争”愈演愈烈。前段时间，包括武汉、郑州、合肥、南京等在内的多个二线城市，频繁出台落户新政，降低住房门槛，向各类人才抛出橄榄枝。“送”户籍 “送”房子，二线城市各显神通。

战争结果如何呢？

据武汉市统计局公布的数据显示：2017年，大学生留汉人数30.1万人，是2016年的3.1倍;大学生在汉新落户14.2万人，是2016年的9.6倍。截至2017年底，武汉户籍人口总数853.65万。 这一数据较2016年的833.84万户籍人口增加了近20万人，为历年最高值。

2017年，武汉的人才数据可以说非常漂亮。当然，还有比武汉更漂亮的数据。

据成都统计局公布的数据显示，相较于2016年，成都2017年的常住人口增加了12.71万人，同比增长0.79%；户籍人口增加了36.4万人，同比增长了2.6%。

一年的时间里，户籍人口增加36.4万，可以说在同类城市当中，也是很优秀了。如果将一线城市也加入比较，成都2017年36.4万户籍增加量可以排在全国第三位，仅次于深圳、广州，位于二线城市首位。

据长沙和西安各自统计局公布的数据显示，2017年年末，长沙户籍人口增加了27.3万人，西安户籍人口增加了25.7万。

引进人才的政策没有错，城市发展和服务的核心都是人，也都需要人，但在引进的同时，应该做好一切防范房价上涨的措施。毕竟房子现在依然是中国年轻人幸福的“绊脚石”。

争抢VC/PE！最高现金奖励2000万

自2007到2017年，中国股权投资市场迎来了飞速成长的10年，而VC/PE机构也在这期间渐渐成为了“香饽饽”。历史上，在第一波争夺VC/PE机构大战中，京津沪深是当时的佼佼者。

此后，股权投资继续多地开花。近几年，随着创投行业崛起壮大，广州、武汉、成都、厦门等城市纷纷针对投资机构出台优惠政策，引发了新一波争抢浪潮。

广州正在火热打造“中国风投之都”。2017年，广州市黄浦区、广州开发区也正式发布了《广州市黄浦区、广州开发区促进风险投资发展办法》，这个被称为广州创投界的“风投十条”，涵盖了落户奖、经营贡献奖、高管人才奖励、投资企业发展奖、投资项目引进奖、办公用房补贴、鼓励聚集发展、重点项目奖励等，还将设立高达100亿元的风投引导基金，规模乃全国最大。

成都也正成为西南创投中心。2017年，成都高新区于去年发布金融新政20条，明确支持金融高层次人才到成都高新区创业。对在金融领域作出突出贡献的高层次专业人才，经评审认定，给予每人每年最高100万元、连续3年的专家津贴。在支持股权投资机构落地方面，成都高新区开出了极其丰厚的条件。政策显示，成都高新区对实缴资本到位5亿元以上的股权投资机构或管理规模5亿元以上的股权投资管理机构，按对地方发展贡献的60%，给予最高2000万元奖励。

当然，其他地方也不甘落后。2017年5月，山西省出台了《关于加快股权投资基金业发展的若干意见》，震撼了三晋大地。根据《意见》，山西省要培育发展各类基金，吸引各类股权投资基金在山西省设立管理机构或业务总部，依法合规发起设立各类股权投资基金，力争到2020年，山西省股权投资管理机构达到300家，股权投资基金管理规模达到2000亿元以上。而与之配套的是给VC/PE在税收、财政扶持、人才支持等三大方面，单支基金奖励最高达到1500万元。

即便是快被投资人“遗忘”的东北三省，也开始在股权投资领域发力。2018年1月，大连市金融局组织的企业上市和股权投资深圳学习调研团走访了深圳湾创业广场，亲身感受到股权投资的蓬勃发展。据了解，大连正全力打造东北亚科技创新创业创投中心，在已出台的支持科技创新政策中，根据投资额分级对其管理机构给予奖励，单笔投资最高奖励100万元，累计最高奖励1000万元。

实际上，当城市间对于人才的争夺越来越激烈，一些政策层面的共性利好，已经不足以吸引到高层次人才了。有专家认为，吸引这个层次的人才，要靠一座城市的核心竞争力。