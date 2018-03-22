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腾讯南非大股东减持腾讯2%股份 股价大跌逾9%

腾讯南非大股东减持腾讯2%股份 股价大跌逾9%
2018年03月22日 19:44 新浪财经
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　　新浪美股讯 北京时间22日晚间消息，腾讯第一大股东南非公司Naspers周四表示，将出售2%的腾讯股份，以改善资产负债表并加快增长。受该消息影响，Naspers公司股价大跌逾9%，市值跌至约1150亿美元。

　　若不是2001年决定向彼时默默无闻的初创企业腾讯投资3200万美元，Naspers可能仍是南非一家鲜为人知的报纸出版商和付费电视服务运营商。目前，它持有的腾讯股票价值约1750亿美元，已远远超过了其自身市值，意味着投资者认为Naspers的其他业务和投资毫无价值。

　　“这是该公司为投资者作出的积极行动，”Cratos Capital基金经理Ron Klipin表示。“如此一来，Naspers就能减少借款，增加自身投资组合，并慢慢开始减少潜在的折价。”

　　首席执行官Bob Van Dijk一直在试图复制投资腾讯的成功，不断寻找新的投资对象以缩小折价程度。他投资了从美国、俄罗斯到印度在内的一系列互联网企业。该公司称，此次减持所得将用于投资分类广告、在线食品外送与金融科技等领域。

　　基于腾讯周四收盘价，此次减持的1.9亿股股票价值106亿美元，Naspers持股从33.2%降至31.2%。这是Naspers投资腾讯以来首度减持。其表示，未来至少三年内不会再减持腾讯股票。

　　据彭博报道，美银美林、花旗和摩根士丹利正向机构投资者销售股票。Naspers表示应该能在周五香港开盘前完成交易。

　　

腾讯南非Naspers
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