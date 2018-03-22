腾讯大股东Naspers大跌9% 出售至多1.9亿股腾讯股份

新浪财经讯 腾讯大股东Naspers跌幅扩大至逾9%，为2008年10月以来最大跌幅。Naspers此前宣布将出售至多1.9亿股腾讯股份，未来三年不会再次出售腾讯股份。此前腾讯股价大跌5.02%。

据彭博报道，腾讯最大股东南非报业（Naspers）将出售至多1.9亿股腾讯股票，出售股票后Naspers对腾讯的持股比例将从33.2%下降至31.2%。以今日腾讯收盘价计算，1.9亿股腾讯股票价值834.86亿港元。

不过Naspers称，至少三年不会进一步减持腾讯股份。据悉，Naspers是一家拥有广播、影视、通讯资产的报业集团，2001年5月投资腾讯3200万美元。按照目前腾讯的发展势头，Naspers对腾讯的这项投资将是一个世界记录，能打败所有的专业股权投资机构。Naspers曾在其官方文件中骄傲的宣称，从买入腾讯开始，它只拿分红，从来没有卖出过一股腾讯股票。马化腾本人时不时在减持，但Naspers从未心旌摇荡，无论腾讯股价如何一路狂飙或者瞬间急跌。

腾讯昨天公布2017年全年业绩，全年净利润715亿，同比增长74%，四季度净利208亿，高于市场预估的166.4亿。

财报显示，去年四季度腾讯最核心的游戏业务出现了环比下滑。该季内，腾讯PC和手机游戏收入合计297亿，低于三季度的328亿，环比下滑9.5%。按照财报口径，腾讯网络游戏收入环比下滑9%至243.67亿。

环比来看，腾讯四季度营收增速仅1.8%，净利还是增长了15.55%。但请大家注意，腾讯去年第四季度获得了79亿的投资收益，而三季度投资收益为39亿。

假设两个季度均刨掉投资收益，腾讯三季度业务净利141亿，四季度129亿，环比下滑8.5%。

腾讯今天大跌5%，股价报439.40港元，市值蒸发了2000亿港元，现在市值为41740.26亿港元。