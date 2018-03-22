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周鸿祎评Facebook信息泄漏事件：不能让用户成透明人

周鸿祎评Facebook信息泄漏事件：不能让用户成透明人
2018年03月22日 19:03 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月22日晚间消息，针对Facebook信息泄漏事件，周鸿祎发表《Facebook信息泄漏事件：不能让用户成为透明人 》一文，周鸿祎在文中指出无论政府还是互联网公司，应该有相应的政策法规来规范用户隐私信息数据的使用，不能让用户成为透明人。

　　同时周鸿祎还在文中表示，在互联网公司之外，政府层面应该积极推动法律法规相关政策的完善，对违规使用用户隐私数据信息的个人、机构企业，应该给予严厉处罚。

　　附周鸿祎《Facebook信息泄漏事件：不能让用户成为透明人 》全文：

　　最近几天，有关Facebook用户隐私信息被滥用的事件影响非常大。大家讨论也非常多，我看了下，觉得和我前阵子在两会上关于“用户隐私信息保护三原则“的提案关联非常大，所以也分享下我对这个事情的看法。

　　事件起源于一家名为Cambridge Analytica的公司，这家公司专门从事与政治事件相关的数据挖掘，通过对社交网络上用户数据进行“画像”，并对这些用户精准投放政治广告，最终达到影响美国大选的目的。

Facebook信息泄漏事件：不能让用户成为透明人Facebook信息泄漏事件：不能让用户成为透明人

　　在这次事件中，Cambridge Analytica公司被指利用剑桥大学心理学教授AleksandrKogan开发的性格测试应用“thisismydigitallife”获取了Facebook的用户数据。

　　根据扎克伯格今天发布的一个声明来看，“安装这款应用的用户中有近 30 万人分享了他们的 Facebook 数据，包括他们部分的好友数据。考虑到当时 Facebook 平台的规则，Kogan 得以获取这些用户数以千万计的好友数据。”

　　最终这个数据是我们看到的5000万。

　　这次Facebook的遭遇，是一次网络安全事件，但我认同Facebook首席安全官的观点，事件中出现的问题，“不能视为技术层面上的漏洞”。

　　这次事件中，我们应该关注到的核心点是互联网公司应该如何保护、如何使用用户隐私信息数据。

　　大家每天使用各种互联网公司的服务，都在像互联网公司提交我们的行为习惯数据。未来用户存储在云端服务器的用户隐私数据信息会越来越多，甚至会包括用户个人生理信息数据。通过Facebook这次的事件我们可以看到，利用这些信息对用户进行侧写，用户可以说就是一个透明人。

　　无论政府还是互联网公司，应该有相应的政策法规来规范用户隐私信息数据的使用，不能让用户成为透明人。

　　Facebook这个事件，恰恰印证了我这次在两会期间提交的一个提案，我在提案里提了三点意见，也就是“用户隐私信息保护三原则”。

　　第一，明确用户数据信息是用户个人资产的原则。扎克伯格和Facebook COO桑德伯格的回应中没有直接提出这点，但我觉得这点还是非常重要的，他们其他的一切回应也都是基于这一点的。

　　第二，保障用户对数据信息使用的知情权、选择权原则。这一点，Facebook两位高管的回复中也都有提到，首先是要征得用户同意才能使用数据，其次是要让用户更容易了解哪些应用获取、使用了用户的数据，使用了哪些数据，怎么使用这些数据的。

　　第三，明确互联网公司保护用户数据信息安全责任的原则。毋庸置疑，用户使用你的服务，数据存储在你的服务器上，无论是Facebook还是其他公司，有责任有义务保证用户隐私信息数据的安全。扎克伯格也在回应中强调会加强对开发者访问用户数据的限制，防止用户数据被滥用，这次其实就是典型的数据被滥用。

　　最后多提一句，在互联网公司之外，政府层面应该积极推动法律法规相关政策的完善，对违规使用用户隐私数据信息的个人、机构企业，应该给予严厉处罚。否则，最后可能还会出现影响美国大选一样的事件。这也是此次两会期间，我要提出“用户隐私信息保护三原则”这个提案的重要原因。

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