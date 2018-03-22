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腾讯大股东将出售至多1.9亿股腾讯股份 价值672亿元

腾讯大股东将出售至多1.9亿股腾讯股份 价值672亿元
2018年03月22日 16:53 新浪科技
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腾讯大股东将出售至多1.9亿股腾讯股份 价值672亿元
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　　新浪科技讯 北京时间3月22日消息，据彭博社报道，Naspers将出售至多1.9亿股腾讯控股股票，以加强资产负债表并加速增长。

　　报道称，出售腾讯股票后，Naspers持股比例将从33.2%降至31.2%，出售的股票份额相当于腾讯全部已发行股本的2%。

　　以3月22日腾讯股票收盘价439.4港元计算，Naspers出售的腾讯股票金额达834.86亿港元（约合人民币672.62亿元或106.40亿美元）。

　　报道称，Naspers至少3年内不会进一步减持腾讯股份。

　　今日，腾讯控股股票大跌5.02%，此前公司警告称内容和技术方面的投资增加将令利润率承压。腾讯第四季度毛利率降至47.4%，为至少十年来的最低水平，比上年同期下降近12%。

　　3月21日，腾讯公布截至2017年12月31日未经审核的第四季度综合业绩及经审核的全年综合业绩。财报显示，2017年第四季度，腾讯总收入为人民币663.92亿元（101.61亿美元），比去年同期增长51%。公司权益持有人应占盈利207.97亿元人民币，比去年同期增长98%。

　　2017年全年，腾讯总收入为人民币2377.60亿元（363.87亿美元 ），比去年同期增长56%。本公司权益持有人应占盈利为人民币715.10亿元，比去年同期增长74%。

　　受出售腾讯股票消息影响，Naspers股票价格下跌3.21%，至3348南非兰特。

　　附：Naspers简介

　　Naspers是一家市值1000亿美元的跨国公司，创立于1915年，位于南非开普敦。Naspers业务涉及多个市场，主要业务包括互联网，侧重于商业、社区、内容、通信和游戏；付费电视和相关的技术和印刷媒体，包括出版、发行和杂志、报纸和书籍印刷。

　　该公司对电商平台，例如拍卖网站、在线零售网站和分类信息网站进行了私募投资。但该公司的很大一部分市值来自于所持的33%腾讯股份。

Naspers腾讯股份
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