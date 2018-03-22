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广电总局规范网络视听节目：禁止非法抓取、剪拼改编

广电总局规范网络视听节目：禁止非法抓取、剪拼改编
2018年03月22日 16:23 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 卢扬 郑蕊）3月22日，国家新闻出版广电总局下发特急文件《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》（以下简称《通知》），针对当下部分网络视听节目非法抓取、剪拼改编的行为，以及各类节目接受冠名、赞助等方面进一步规范管理。

　　《通知》指出，近期一些网络视听节目制作、播出不规范的问题十分突出。有的节目歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品；有的节目擅自截取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，或者重新配音、重配字幕，以篡改原意、断章取义、恶搞等方式吸引眼球，产生了极坏社会影响。还有一些节目以非法网络视听平台及相关非法视听产品作为冠名，为非法视听内容在网上流传提供了渠道。

　　为进一步规范网络视听节目的传播秩序，《通知》要求，坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为，并严格管理包括网民上传的类似重编节目，不给存在导向问题、版权问题、内容问题的剪拼改编视听节目提供传播渠道。其次，还要加强网上片花、预告片等视听节目管理，未取得许可证的影视剧、未备案的网络原创视听节目，以及被广播影视行政部门通报或处理过的广播影视节目、网络视听节目，对应的片花、预告片也不得播出。

　　与此同时，《通知》还要求加强对各类节目接受冠名、赞助的管理。广播电视节目、网络视听节目接受冠名、赞助等，要事先核验冠名或赞助方的资质，不得与未取得《信息网络传播视听节目许可证》非法开展网络视听节目服务的机构进行任何形式的合作，包括网络直播、冠名、广告或赞助。

　　《通知》指出，各省级新闻出版广电行政部门要指导辖区内广播电视机构、视听节目网站进一步健全节目内容管理制度，加强对网上传播的剪拼改编节目、片花预告片，以及各类节目接受冠名赞助情况的监听监看，发现问题及时纠正、处理，对严重违规的机构依法处罚。

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