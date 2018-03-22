朱啸虎谈优秀创业者特质：诚实告诉投资人存在的问题

金沙江创投董事总经理朱啸虎(左)

新浪科技讯 3月22日下午消息，今日，在共享充电宝创业公司小电科技宣布数亿元B+轮融资的沟通会上，金沙江创投董事总经理朱啸虎谈到了其看好创业者的特质以及对共享经济的看法。

谈到此前投资小电科技的原因，金沙江创投董事总经理朱啸虎表示，在中国创业，事和人都要对。“之前认识了永波很久，他从淘宝出来，做的事情与充电非常吻合。做共享充电宝这件事，我们认为痛点比较明显，就和王刚非常高兴地投资了小电科技。

在此之前，朱啸虎曾投资了包括滴滴、饿了么、衣二三、小电科技等共享经济公司，对于共享经济的价值，朱啸虎认为，衣食住行都是非常值得关注的，会诞生几千亿、上万亿的市场，金沙江创投投资的这些公司都是满足人的基本需求，是老百姓非常需要的东西，这按照互联网的经验就是赚钱都不是问题，用户使用的频次非常高。

提到优秀创业者的特质，朱啸虎提到了两点，第一是诚实。“要很诚实地和投资人说公司存在什么问题、有什么需要，那些说没问题的、都能搞定，最后一定搞不定。创业九死一生，任何项目亏掉我们都亏得起，但是要坦诚地告诉我们真实情况，千万不要夸大其词。”第二，是学习能力，要不断反思、不断学习。

朱啸虎认为，投资者和创业者相辅相成，“投资人是搭便车，如果他们需要宣传，我们为他们站台义不容辞，他们冲锋在前，我们在幕后。”

小电科技成立于2016年12月，2017年3月获得由金沙江创投和王刚领投，德同资本、招银国际、盈动资本跟投的数千万元天使轮融资；4月获得近亿元人民币A轮融资，由腾讯、元璟资本领投，鼎晖、道生投资及上一轮投资方王刚、金沙江创投、德同资本、盈动资本跟投；5月初完成了B轮3.5亿元人民币融资，由红杉资本中国基金和高榕资本联合领投；12月，小电创始人兼CEO唐永波在接受采访时透露，公司新一轮融资已完成。（宵寒）