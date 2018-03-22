二三四五割韭菜：9.6亿资产减值 大佬套现40亿离场

来源：面包财经

2018年开年，资本市场最热的一个词是什么？区块链。

不少上市公司因为提及过区块链，股价蹭蹭蹭地涨了一波，但最终在一片澄清公告中渐渐熄火。蹭热点的不少，但真正大篇幅“大书特书”区块链规划的，并不算太多。

但是，有一家公司却在2018年1月份发布了关于区块链的白皮书1.0版，洋洋洒洒数十页来讲解自己对区块链的运用方案，截图如下：

这家公司就是二三四五（002195.SZ），2014年以前还是叫海隆软件。

但是，即便有如此火热的概念傍身，年初以来，股价走势也并不理想：

在2015年的那波中小创超级大牛市中，二三四五股价曾在几个月内，一度飙涨3.8倍，市值突破600亿元，站上历史巅峰。随着牛市的结束，股价不断下跌，至今仍然未恢复元气：截至2018年3月21日收盘，股价为5.74元，总市值为196亿元。与历史高点相比，已经蒸发了超过400亿市值。

除了紧追区块链的热点，二三四五近年来发力的现金贷业务也是飞在互联网金融的风口上，再加上2017年业绩预增，前景看起来一片大好。

但是看起来很“美好”的前景和热门概念，都无法阻止重要股东坚定的减持步伐。

两年减持套现超40亿 实控人也抵不住减持诱惑

2018年3月21日，二三四五发布了股东减持计划预披露公告：已在2016年辞去副董事长职务的庞升东，因个人资金安排需要，拟在未来3个月内减持不超过3415万股股份，占公司总股本不超过1%。

其实，庞升东上一次的减持计划刚在2018年1月24日期限届满。

除了庞升东，事实上近年来公司实控人、董监高和多位重要股东都加入了减持行列中。先看2017年至今公司重要股东的买卖情况：

可以看到，2017年至今的重要股东交易，为清一色的减持。进行减持的股东有庞升东、孙毅、瑞度投资和曲水信佳科技，其中瑞度投资由庞升东控股，曲水信佳由二三四五的实控人、原董事长包叔平控股51%。

实控人都加入了减持行列，这是多么坚强的集体减持意志！

其实，二三四五董高监和重要股东的减持早在几年前就已经开始。往前追溯，根据公开数据推算，2016年包括董高监在内的重要股东共减持1.71亿股，减持市值约有30亿元。粗略的估算一下，从2016年至今，重要股东减持参考市值超过40亿元。

再往前翻。从公开数据可以查到，在2015年股灾正式发生前几个月，重要股东减持金额大概也有20多亿元。

翻查详细的减持记录，多位股东最近几年单家累计减持参考市值超过10亿元，妥妥的十个小目标，当得起“资本大佬”这个词。

讲完减持，再来看看这家公司的业务和业绩情况。

变身二三四五：激增24亿商誉 4年利润飙涨超30倍

二三四五的前身是海隆软件，彼时的主业为软件外包服务，常年毛利率在40%左右。但是到了2013年，毛利率骤降至35.6%，归母净利润创下历史最低的0.29亿元，同比下降55.57%。

伴随着业绩下滑，公司股价也节节走低，随后一轮重大资产重组拉开帷幕。

海隆软件在2013年底开始筹划重大资产重组，直至2014年9月底，完成定增募资26.5亿来收购二三四五的100%股权，并于2015年3月份将上市公司简称正式更名为二三四五。

在完成收购后，上市公司的主业就变为互联网信息服务和软件外包服务。其中，互联网信息服务主要指二三四五旗下的2345网址导航、2345浏览器、2345安全卫士等，这些业务可以参考刚刚完成借壳上市的360。

由于互联网公司的轻资产运营模式，因此在并购后，上市公司账面商誉骤增了24亿，占并购完成当年末净资产的58.9%。

此次并购虽然金额重大，但由于新晋股东承诺不谋求控股地位，公司实控人当时没有发生变化，故不构成借壳上市。

变身二三四五之后，公司业绩开始快速增长：

近期公布的2017年业绩快报显示：2017年，公司总营收为32.29亿元，同比增长85.41%；归母净利润为9.32亿元，同比增长46.72%。2017年的净利润较2013年足足增长了近31倍。

根据业绩快报的解释：2017年业绩增长快速的原因，在于互联网信息服务业务稳健增长，互联网消费金融业务发展快速。

事实上，二三四五早在2014年就开始进入互联网消费金融领域，妥妥地追上了现金贷的“大风口”。

变更七成募投资金 发力现金贷

2014年8月，二三四五（彼时仍叫海隆科技）上线了“随心贷”网络借贷平台（2016年更名为“2345贷款王”）。按照年报的说法，这个平台非P2P，只贷不储，目前先推出面向个人的500-5000元小额现金贷款产品。下图为产品界面截图：

按照图中借款5000元，期限1个月，到期应还5090元来计算，那么年化贷款利率约为21%。若逾期未还，将按日收取逾期管理费。

二三四五来自互联网金融的营收增长迅速：从2016年上半年的0.31亿元增长至2017年上半年的5.53亿元，同比增长16.67倍。同期，来自互联网金融的营收占总营收的比例，从3.93%上升至51.86%。

2016年初，二三四五完成了募资16.7亿元的定增，计划投入的项目有两个，分别是“互联网金融平台项目”和“互联网金融超市项目”，均与互联网金融有关。

到了2017年11月，公司公告称，将改变2016年定增募得资金的用途，合计变更金额为11.73亿元，占该次定增募资净额的71.25%。募投项目从此前的“互联网金融平台项目”和“互联网金融超市项目”变更为收购互联网小贷公司15%的股权及向其增资。

其给出的理由是，“互联网金融平台项目”已获得超预期收益，无需继续投入大量资金，“互联网金融超市项目”则因为政策的不确定性而取消。

搞金融，尤其是做消费金融业务的人都明白一个常识：坏账风险是不可避免的。二三四五也逃不过地球吸引力。

计提贷款减值9.6亿 坏账风险初露峥嵘

伴随着业务规模扩大，2017年，二三四五的坏账风险开始暴露。

2018年2月28日，公司公告称拟对2017年计提各项资产减值准备9.66亿元，其中主要是对发放贷款及垫款的资产计提了9.64亿元的减值准备，而这一项减值准备在2016年时尚为0。

需要如此大幅加大计提力度，并非没有道理，原因在于现金贷的坏账收回率并不高。这从二三四五在2017年12月30日发布的一则应收账款转让公告可以看出：公司以528.31万元挂牌转让了原值约2.69亿元的应收账款，相当于以这笔应收账款原值的1.96%就转让了。

此事甚至引起了深交所的关注，下发了问询函。根据二三四五的回复公告，此次转让的应收账款借款时间均超过4个月，也就是逾期3个月以上，根据公司历史数据，借款时间超过4个月的借款实际回款率极低。

虽然，二三四五一再强调自己放贷平台的定位，但实际上，一旦产生逾期未还借款时，根据与合作金融机构的合同约定，二三四五将承担全部或部分逾期贷款，并自行进行催讨。

根据财报，“2345贷款王”2017年上半年累计发放贷款129.6亿元，较2016年下半年的51.84亿元，环比增长了150%。

随着二三四五成立互联网小额贷款公司，在未来是否会面临更多的应收账款减值计提问题？

且先不论二三四五最终能否在互联网金融和区块链领域笑到最后，目前最要命的问题是，大手笔减持仍在继续。

热门概念年年有，韭菜们能够抵挡几波？