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车和家拿下30亿B轮融资 将为滴滴定制生产网约车

车和家拿下30亿B轮融资 将为滴滴定制生产网约车
2018年03月22日 14:14 新浪综合
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　　来源：36氪

　　初创车企车和家向36氪确认，已于近日完成30亿元B轮融资，由经纬中国和首钢基金旗下新能源基金领投，老股东银泰集团、源码资本、蓝驰创投、明势资本、泛城资本等机构跟投，泰合资本担任本轮融资的独家财务顾问。加上此前的天使轮和A轮融资，车和家成立两年半以来累计获得融资57.55亿元人民币。

　　同时，车和家宣布与出行巨头滴滴达成战略合作。双方将组建合资公司，为共享出行场景定制生产智能电动车。双方同时还将在智能网联、自动驾驶、智能化车队运营等领域展开合作。

滴滴创始人程维（左）、车和家创始人李想（右）滴滴创始人程维（左）、车和家创始人李想（右）

　　车和家的另一条产品线，七座豪华型SUV，首批工程样车将于今年4月下线，随即开始各项功能试验和道路测试。这款产品在2016年初正式启动，定位25万-40万中高端家庭用车市场，采用“融合动力”解决方案，计划今年下半年正式发布，2019年实现量产交付。

　　车和家成立于2015年7月，是汽车之家创始人李想的第三次创业。李想同时还是初创车企蔚来的创始投资人。

　　2016年5月，车和家完成7.8亿元A轮融资，利欧股份领投，源码资本、常州武进产业基金、明势资本等跟投。

　　2017年9月，上市公司利欧股份发公告称，跟投车和家A3轮融资1亿元，增持后总共持有车和家9.9950%股权，李想在该轮融资后持股降至37.73%，车和家A3轮融资总共6.2亿元。车和家对A2、A3轮融资未作官方披露。

　　距离A轮融资已经2年，车和家的融资节奏不算快。李想告诉36氪，这与车和家早期为了争取生产资质而有意识地选择人民币基金有关。

　　过去的2017年，初创车企蔚来、威马、小鹏，相继宣布获得数十亿融资。李想认为，资本市场对于新造车的热度仍在持续，并逐步向头部车企集中。除了在产业链布局有重要意义的战略资本，纯财务资本也看准了机会大手笔投入。

　　“我们和蔚来都获得了比一些A股上市公司还高的融资金额，车和家现金储备比一些二线汽车企业可能还要高。”李想说。

　　值得一提的是，除了车和家，李想还是初创车企蔚来的创始投资人。两个团队在早期产品定义期间，同时把七座SUV作为重磅产品形态。蔚来ES8先行一步，基础版补贴后35万，最早将于今年4月向车主交付。车和家的量产车明年上市后，两款车同时对标七座SUV市场，在有限波动的价格区间内，可能会形成直接竞争。

　　“ES8追求性能和工艺，我们追求更好的智能体验和能源便利性。”李想这样区隔两款产品，他认为不同于紧凑型SUV市场已经出现负增长，中大型SUV是个“超级增量”市场，未来两款车将实现交叉覆盖。

　　车 和家与滴滴的合作，基于双方对未来出行共同的战略目标。滴滴希望为共享出行场景定制生产新能源车，按照每公里成本作为考核标准，同时提升用户的出行体验。 而对于车和家而言，生产运营车辆有助于积累生产经验，未来可以作为销售终端。此外，车和家与滴滴在自动驾驶、智能出行领域也有诸多战略协同。

　　车和家并不是滴滴唯一的合作方。2017年9月，滴滴创始人程维表示，滴滴将在2020年拥有100万辆电动车。过去的半年，滴滴已经先后与比亚迪、长安汽车、江淮、吉利、奇瑞、北汽新能源等12家车企达成合作。

　　虽然这些合作方更早公布，但车和家与滴滴的合作可能走的更加深入。李想告诉36氪，早在半年前，车和家就在与滴滴接触，双方已经各自抽调了一部分人手组成新的团队，将来合资公司成立后还会进行社会招聘。

　　关于汽车工业的演进，李想有一套理论：1.0时代出现了作为驾驶工具的燃油车，2.0时代出现了电机驱动的智能网联汽车，3.0时代，汽车以无人驾驶和智能空间为核心，成为连接万物的智能终端。他认为未来10到15年，汽车的1.0、2.0、3.0时代将会并存。

　　车和家为滴滴定制的网约车，目标就是打造3.0时代的产品。李想表示，这款车在电动车门、线控体系、软件控制架构等方面，都是为L4级别的无人驾驶汽车做准备。“我们的车就是为无人驾驶做的。”李想说。

　　他不认为3.0时代会太早到来，可能要5年以后，但不得不提早做准备。李想告诉36氪，车和家目前的智能团队已达300规模，其研发的自动驾驶辅助系统，累计完成30万公里的实际道路测试。

　　在演进的过程中，李想认为车企向出行公司转型是大势所趋。未来车和家与滴滴的合资公司，还将联合运营出行车队。新车按照60万公里设计，以每公里运营成本作为考核的标准。

　　前期会是一笔不小的投入，“做3.0不能看眼前的成本，”李想说。他认为如果按每公里成本计算，把车队的运营、保险、能耗、空驶率都计算进去，每公里成本可以控制在1元以内，比正在运营的同档位燃油车有望节省近1/3。

　　李想认为，未来车和家在智能出行生态中，将会同时承担产品和管理的角色。“就像是房地产，车和号牌相当于土地、房子，还有物业管理方、平台方，可能滴滴更像airbnb。我们希望自己把房子和物业做好。”李想说。

滴滴李想车和家
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