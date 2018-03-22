销售基金打赏红包属违规 蚂蚁基金遭责令整改

来源：界面 作者：张晓云ZXY

互联网App销售基金类产品附加红包打赏的做法现在已被监管层正式定义为“违规销售”行为。

3月20日，浙江证监局正式发布公告称，经核查发现，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（下称蚂蚁金服）控股的蚂蚁基金“财富号红包活动”存在以送现金红包方式销售基金的行为。

浙江证监局指出，上述行为违反了《证券投资基金销售管理办法》(证监会令第91号)第八十二条第二项的规定。根据规定，“基金销售机构从事基金销售活动，不得采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金”。

早在去年10月，界面新闻就发现蚂蚁财富App存在以送现金红包方式疑似违规销售，按照基金的销售监管依据属地原则，蚂蚁财富App所用的基金销售牌照——蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（下称蚂蚁基金）所在地在浙江，应为浙江证监局监管。随后，界面新闻记者以投资者身份去往浙江证监局现场投诉蚂蚁财富疑似销售违规。浙江证监局工作人员当时表示，会在60日（工作日）内出结果。

蚂蚁金服在收到责令整改通知后，回复界面新闻称，“报道中提及的是去年6月上线的一款活动，推出的初衷是帮助金融消费者加深对基金理财的了解和认识，用户在阅读理财小知识的同时，可以获得基金申购金额减免的权益，让用户更低门槛，体验基金产品。

“在就此事与监管沟通之后，我们已于年前迅速下线了该活动。未来，我们会进一步加强合规管理，参照监管精神，和生态伙伴一起更好地进行金融消费者的教育工作。”蚂蚁金服表示。

早在2017年6月，蚂蚁金服旗下的一站式理财平台“蚂蚁聚宝”宣布升级为“蚂蚁财富”，并正式上线“财富号”，十多家基金公司入驻财富号。用户登录蚂蚁财富App或支付宝App中的“蚂蚁财富”，就能实现余额宝、定期理财、基金等各类理财投资。蚂蚁财富App在销售基金过程中，可领取红包在购买证券投资基金时抵扣。

据了解，蚂蚁财富App为蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司（下称蚂蚁财富）旗下的App，页面显示由蚂蚁胜信（上海）信息技术有限公司提供技术服务，在具体的基金销售展示页面显示页面由当前财富号所属基金公司提供，比如汇添富基金财富号上由汇添富基金提供，而基金销售服务为蚂蚁基金提供。

据界面新闻记者查询，蚂蚁财富App销售基金页面下面所提及的使用的第三方基金销售牌照——蚂蚁（杭州）基金销售有限公司，其前身是杭州数米基金销售有限公司，中国证券投资基金业协会官网的基金销售机构公示页面显示，杭州数米基金销售有限公司属于联席会员，序号为第168位。2015年4月，该公司被蚂蚁金服战略控股，是蚂蚁金服在互联网金融服务领域的一枚重要棋子。

浙江证监局称，蚂蚁基金应严格对照《证券投资基金销售管理办法》等法律法规，全面开展自查自纠，进一步提高对违规销售行为的认识，提升合规管理水平，切实将投资者适当性管理工作落实到位。此外，浙江证监局做出此监管措施的时间是2月24日。

实际上，以赠送红包方式销售基金的互联网打法十分普遍。“其他行业互联网+的过程中，获客时多会以赠送红包或现金形式，因此在基金销售互联网+的过程中，会将此打法复制，但公募基金行业监管严格，可能互联网公司还没有完全学习和适应相关法律法规。”某传统基金销售渠道经理向界面新闻表示。

据记者了解，同花顺、京东金融等在销售基金中均存在蚂蚁财富的类似情况。

以京东金融为例，进入新手基金小知识页面，可领取多张优惠券。上图（右）优惠券显示，可购买指定基金，满30000元返108元，购买后15个工作日内到账。

此前，同花顺就因销售基金的行为存在违规受到浙江证监局处罚。2017年10月30日晚间，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（下称同花顺）发布公告称，因为公司全资子公司浙江同花顺基金销售有限公司（下称同花顺基金）销售基金的行为存在违规，遭浙江证监局处罚。

根据同花顺的信息披露，浙江证监局核查发现，同花顺基金销售公司于2017年5月18日进行的“518理财节”活动存在以奖励基金份额方式销售基金的行为。

多家入驻蚂蚁财富的基金公司市场人士向界面新闻记者反应，发红包活动是财富号上统一的模板功能，使用与否在于各家公司，在费用方面双方都有承担。某基金公司市场部人士反应称，蚂蚁财富作为平台方，整体较为强势，但在去年9月底的“扎心文案门”后，蚂蚁财富异常小心，表示会综合各方意见。但在记者提出存在以送现金红包方式销售基金嫌疑，该市场人士表示，“现在互联网公司都这样获客。”