钱颖一对话今日头条创始人张一鸣:从BAT到TMD再到XYZ

清华经管学院院长钱颖一教授对话今日头条创始人兼CEO张一鸣

本文来自清华大学经济管理学院

钱颖一院长在开场时介绍说，在过去几年他在这个报告厅和很多世界知名的企业家和创业者进行过对话，“清华学子对今天这场对话特别期待，我想其中有一个原因就是，今天的对话嘉宾是我至今在这里对话嘉宾中最年轻的企业家，是了不起的‘80后’企业家”。钱颖一院长从张一鸣的求学和创业历程、创业今日头条、平台企业的价值塑造、中国互联网企业的全球化、时代的变化——从“BAT”到“TMD”、个人成长的感悟等六个方面与张一鸣展开深入对话。

求学和创业历程

话题首先从张一鸣的求学和创业经历开始谈起，当钱颖一院长问到在大学四年期间哪些经历对张一鸣影响最大时，张一鸣表示是课外阅读，尤其是人物传记。“很多很伟大的人年轻时候的生活是差不多的，他们会经过很多阶段，生活也是由很多点滴的事情构成的。大家都是平凡人，但是你要是有耐心，持续在一个领域能够深入的话，会取得一定的成绩。”张一鸣分享说，看人物传记让他有了更多的耐心。

当被问及在大学时期对信息流动效率的兴趣与之后创业之间的联系时，张一鸣表示，信息流动效率是他创业的主旋律，他认为信息传递对人类社会的效益、合作以及认知都有很大影响。“所以我毕业之后做搜索引擎以关键字为组织发信息，社交网站以人为节点，兴趣引擎以兴趣为颗粒度，基本都是以信息为主。”张一鸣说。

张一鸣从2005年毕业到2012年创办今日头条之前的七年时间里曾参与创办或独立创办四家公司，当钱颖一院长问到他在这期间的规划和想法时，张一鸣说，每一段创业经历都为今日头条的创立打下了坚实基础，让他逐步学会如何管理团队，如何破解负规模效应、如何理解用户和产品。在谈到后来选择创立今日头条时，张一鸣说，一是看到移动互联网的巨大浪潮，二是对信息传播介质会发生变化的预判。钱颖一院长在总结张一鸣的这段创业经历给人的启发时说到，一般人看待创业注意到的通常是客观上创业需要的时机、商机和浪潮，然而他强调了在主观上的重要的两点：一是需要有与众不同的视角，二是能够为之执着的兴趣和志向，并能够在不断地变化中坚持。

今日头条创始人兼CEO张一鸣

创业今日头条——“独角兽”的核心竞争力及创新实践

钱颖一院长对今日头条的快速发展印象深刻，问及今日头条的核心竞争力时，张一鸣回答说，产品可以复制，技术可以学习，只有团队和文化才能保证持续的创新和优秀的执行，所以今日头条的核心竞争力就是团队和文化。同时，避免建立太多复杂的制度、强调简单清晰的流程、保持公司的创新活力是今日头条在管理上的一大特点。

在谈到算法模型和精确推送等业务特点是否会使客户获取信息变窄的问题时，张一鸣认为这个问题是可优化的，今日头条对此做了几件事情：一是为产品提供更多发现机制，有频道，有关注，有搜索，变成主动的探索信息。二是对热门话题和新闻进行推荐，对要闻内容进行干预。三是从算法上改进，所谓个性化推荐不是为个人推荐，本质上是协同推荐，并特别强调推荐是根据兴趣，而不是根据观点。

平台企业的社会责任

随后，钱颖一院长和张一鸣围绕平台企业社会责任和价值塑造展开交流。张一鸣说，移动互联网时代，科技公司享有技术杠杆的红利，规模效应变大，对社会的影响也越来越大。成为平台的科技公司，在一定程度上变成水、电、运营商一样的社会公共基础设施，会影响到大量用户、客户和其他企业，这时，你必须去承担社会责任。

具体到今日头条承担的社会责任，张一鸣把今日头条肩负的社会责任概括为三点：科技创新的责任、内容建设和信息服务的责任、平台治理的责任。

接着，钱颖一院长引用张一鸣曾说过的一句话“今日头条作为一家人工智能的企业应该恪守一套原则，必须对整个人类的未来充满责任感，充满善意。”向他提问今日头条在社会责任感的坚守上有何思考。张一鸣说，人工智能进展很快，能力越大责任就越大，“在使用它的时候我觉得核心是要以所有用户的利益为目标，而不能是以商业利益为目标。”

清华经管学院院长钱颖一教授

中国互联网企业的全球化

钱颖一院长介绍说，今日头条2012年上线，2015年8月开始全球化布局，刚起步三年就展开了全球化布局，现在成立五年，其业务已覆盖北美、日本、印度、巴西、东南亚等国家和地区，这在互联网公司中是非常罕见的。关于全球化战略的思考，张一鸣表示，互联网互联互通，将来一定是全球的竞争，只有利用全球配置的优势才能取得更好的成绩。

在对话中，他们谈到今日头条在去年11月以近10亿美元对海外音乐短视频平台Musical.ly的收购。这家短视频社交App公司是中国人在上海创业，却在北美市场大获成功，北美已经有三分之一青少年是它的用户。这个例子见证了中国团队能够成功地做出海外受欢迎的平台产品，同时也揭示出创新和创业的乐趣所在——超越习惯性思维，做别人认为不可行的事情。

对于今日头条未来的海外发展模式，张一鸣表示中国互联网企业在应用方面的探索是领先的，下一步重点是发展海外组织能力，继续把应用层面灵活高效的执行做好，同时学习海外公司优秀的管理能力，打造国际化的团队，让企业能适应全球化的运行，“争取三年内实现海外用户占比50%的小目标”。

时代的变化——从“BAT”到“TMD”

中国互联网企业的三大巨头百度、阿里、腾讯被称为“BAT”。现在一个新的词“TMD”诞生了，代表互联网企业中的三个新巨头：“T”是今日头条、“M”是美团、“D”是滴滴，它们的估值加起来有1000亿美元。

“TMD”在中国的崛起非常有意义。一方面，经济学家担忧“BAT”的“赢者通吃”可能会制约更为广泛的创新。另一方面，创业者感叹自己生不逢时，没有赶上早一轮互联网时代，结果地盘被“BAT”占了。当钱颖一院长提出“BAT”技术形成的平台业态是否会对“TMD”新创业企业构成障碍，以及今日头条、美团、滴滴这三家公司在“BAT”的强势下能够脱颖而出的原因时，张一鸣回答道，尽管互联网有规模效应，但创新更重要。“TMD”的崛起与技术创新带来的浪潮有关，移动互联网这次浪潮是崛起的重要时机。同时“要领先半步看到蓝海”，在创新环境中，企业要保持对外部的敏锐，并时刻保持活力才能不会被替代。

在被钱颖一院长问及“BAT”和“TMD”这两个时代的创业者的相同之处和差异时，张一鸣表示，相同之处是以用户为中心，给用户创造价值，以及重视人才。差异在于，2012年前后国内的创业环境比较好，互联网渗透度高，投融资机会很多。

随后，钱颖一院长提出，以前有“BAT”、现在有“TMD”，之后还会有“XYZ”。在场有很多“95后”、“00后”的学生，他们中一部分人的梦想是要成为“XYZ”中的一个，他请张一鸣为学生们分析他们面对的会是怎样的创业时代。张一鸣认为，有人将“BAT”和“TMD”比喻成互联网上半场、下半场的说法来源于用户红利消失，接下来的方向，一是把场景变丰富，价值链变深，二是把宽度变宽，要么利用全球化，要么开辟新的维度。

对话现场

个人成长的感悟——创新需求与人才培养

张一鸣喜欢用坐标和矩阵描述现象，认为数学是事物之间最基础关系的描述，包括今日头条的广告盈利和创业步骤，都有一套精密的算法推导。当钱颖一院长提出“怎么做到让‘90后’、‘00后’甚至‘10后’喜欢你们的产品？你是如何理解他们的世界的？”“需求在变化，产品在演变，很重要的是要保持年轻，因为新产品都是年轻人在用。”张一鸣说，“我们管理团队要始终观察和了解年轻人是怎么思考的”。

随后，钱颖一院长请张一鸣给出如何培养符合未来科技企业创新需求的人才的建议，他回答说，作为企业雇主，特别喜欢具备学习多种知识能力的人，保持学习能力比知识的积累更重要。因为在互联网环境下，知识可以随时获取，学习知识结构的能力才更重要。

最后，当谈到今日头条2018年的工作重点，张一鸣指出，2018年有三个工作重点，即公司治理、全球化和社会责任。首先，他希望在公司文化和管理系统方面将公司继续完善；第二，业务更加全球化；第三，也是张一鸣最强调的一点，作为社会性企业、社会平台性企业一部分来说，他希望在企业社会责任这方面能做更多的事情，包括对公司的管理团队和业务负责人提出更高的要求，不仅关心业务，不仅关心全球化，也能够有更开阔的视角来承担更大的企业社会责任。

张一鸣与今日头条

张一鸣作为今日头条创始人兼CEO，是国内最受关注的青年企业家之一。2012年，张一鸣创立了北京字节跳动科技有限公司，推出基于机器学习技术的个性化信息推荐引擎产品——今日头条，目前字节跳动旗下的西瓜视频、火山小视频、抖音短视频、悟空问答、musical.ly等产品广受用户欢迎，其中多款产品已经进入北美、南美、欧洲、亚洲等市场，并获得成功。

精彩瞬间