中国娱乐仍受关注：亚马逊有意投10亿美元拍《三体》

新浪科技讯 北京时间3月22日上午消息，据英国《金融时报》报道，广阔的中国市场一向让西方投资者着迷，然而现实却事与愿违，中国娱乐行业便是一例。将好莱坞精髓引入中国观众的尝试已经过去很久了，结果喜忧参半。所以投资者明年可能将重点放在一些意图上市且标榜自己会成功的新公司，其中包括好莱坞二线工作室STX和小众工作室Open Road，据悉这两家公司背后均有中国资本支持。

过去两年中国娱乐业的主旋律莫属巨头连续收购西方资本，如大连万达以35亿美元和26亿美元分别收购美国传奇娱乐（Legendary Entertainment）和美国院线连锁集团AMC。由于担心资本外流等问题，目前这一波收购潮目前已平息。因此，投资者关注点进一步转向结合中国和好莱坞模式的公司。

一些投资者透露，亚马逊目前正在接洽相关方，欲以10亿美元购买中国科幻作家刘慈欣畅销书《三体》的电视剧拍摄权。中国大陆业界人士预计该剧将超过《权力游戏》的火爆程度。

业界对中国娱乐和媒体消费的乐观持续发酵。瑞士信贷（Credit Suisse）分析人士发表报告指出，中国的娱乐业迎来了以内容和质量取胜的新阶段，同时电视剧行业也处于变革中。报告的乐观情绪部分源于中国广阔的市场，该机构表示未来三年中国电影票房利润预计增长15%。此外，保护政策也让中国大陆公司在国内市场处于优势。

然而最重要的优势当属中国在移动技术方面不断提升的国际娱乐业影响力。许多娱乐公司在为其手机用户开发短视频流媒体服务，如腾讯、哔哩哔哩等公司。然而，投资者面临的问题是这些公司资历尚浅，难以判定未来业绩，因此不宜过分乐观。(译心)